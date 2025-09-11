鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
香港機場親子設施地圖｜一文睇清嬰兒室/沖奶熱水機/BB車租用服務 小朋友放電遊戲設施在這幾個閘口
帶嫩嬰外遊又驚又喜，行李繁瑣、突發狀況多，若寶寶在飛機裡哭鬧，令父母感到焦慮或尷尬！明白一眾爸爸媽媽的擔心，Yahoo Travel整合了香港機場的親子設備及服務指南，包括放電遊戲設施、嬰兒室位置、機場嬰兒車及嬰兒手推車租用服務等，讓小朋友吃飽奶、換好片、放好電先上機大覺訓吧！
香港機場親子設備1. 放電遊戲設施
客運大樓內有設有多個玩樂主題區域，位於離港層（L6）東大堂的「奇妙巨蛋」，是一組專為6至12歲兒童而設的遊戲設施，由巨型蛋殼裝置連接攀爬繩網、滑梯與網狀彎曲隧道，上空吊有奪目繽紛的彩帶，同時設有以「雀鳥」為主題的多個互動數碼遊戲，小朋友定能放飽電。
其他區域還有近2、9、36、46號登機閘口「奇幻旅程 」，設有虛擬實境裝置，體驗沉浸式遊戲及娛樂影片；近31、41、62號登機閘口的「互動遊樂」，提供互動遊戲及遊樂設施，打造歡樂親子空間；而近1、6、26、45、66號登機閘口的「小休片刻」，則擁有—片綠意盎然，大家可躺在窗邊的躺椅稍作休息，放鬆身心。另客運大樓內遍布了19個由香港知名藝術家創作的藝術雕塑作品，作品以飛行為靈感，不妨與小孩一同到處發掘兼打卡吧！
奇妙巨蛋（禁區）
位置：離港層（L6）東大堂
奇幻旅程（禁區）
位置：離港層（L6）近2、9、36、46號登機閘口
互動遊樂（禁區）
位置：離港層（L6）近31、41、62號登機閘口
小休片刻（禁區）
位置：離港層（L6）近1、6、26、45、66號登機閘口
遊走雕塑間
位置：一號客運大樓離港層（第六層），按此查看各雕塑位置
香港機場親子設備2. 嬰兒室
香港機場共設有35間嬰兒室，其中17間位於一號客運大樓、4間位於T1衛星客運廊、11間位於T1中場客運廊及3間設於海天客運碼頭，內有換片墊、洗手盤、奶瓶加熱器以及獨立的餵哺室，可幫BB換片及餵哺母乳。
嬰兒室
位置：按這裡
香港機場親子設備3. 飲水設施
客運大樓地點裝設了多於30部飲水機，部份設有冷熱水供應；而機場禁區各個便利地點亦設有熱飲用水設施，方便一眾家長沖奶粉。
飲水設施
位置：按這裡
香港機場親子設備4. 機場嬰兒車+嬰兒手推車
BB車寄了艙？香港機場內有兩種嬰兒車可供選擇，1/ 在禁區內免費使用的「機場嬰兒車」、2/ 在禁區外可付費租用的「嬰兒手推車」。機場禁區內備有可放置行李的「機場嬰兒車」，旅客無須預約即可免費使用。而禁區外可租用的「嬰兒手推車」，租用3小時費用為$187，需付按金$500，按金可獲退還，第4小時起則需另行付費加時，需聯絡航空公司或香港ALLWAYS禮賓服務以作安排，必須至少提前48小時預訂。
租用嬰兒手推車
網址：按這裡
香港機場親子設備5. 伴幼服務
為14歲以下獨自成行的年幼旅客而設，離港時服務人員將從約定的機場地點或停車場，陪同前往旅客登記大堂及登機閘口。抵港時，則於下機閘口陪同至地面運輸中心或停車場。有需要的話可聯絡香港ALLWAYS禮賓服務的24小時熱線。
香港ALLWAYS禮賓服務
24小時熱線：2275 0000
香港機場親子設備6. 禮遇通道
香港國際機場於一號客運大樓離港大堂及抵港大堂設有禮遇通道，以便有特別需要旅客使用，包括與嬰兒同行人士、孕婦、65歲或以上旅客等，每名合資格使用者可由一名隨行人士陪同。
禮遇通道適用人士包括：
行動不便旅客
視障人士
需要醫療協助人士
孕婦
與嬰兒同行人士
65歲或以上旅客
外交護照持有人
