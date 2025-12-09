精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 12 月 9 日 - 香港都市生活節奏頗快，市民飲食習慣普遍偏向高熱量、低蔬果攝取，不少人因工作繁忙而依賴外食或快餐，導致飲食結構偏向高油、高鹽及高糖，運動量不足情況亦較之其他地區嚴重。近年來，體重管理逐漸成為香港市民關注的重要健康議題。香港醫療服務機構苗苗醫療（SeedMedical）近日宣布推出以醫學實證為基礎的體重管理方案，引入GLP-1技術，結合專業健康評估與個人化指導，以期在專業監測下協助市民建立可持續的健康生活模式，並在安全前提下達成長期的體重管理目標。
GLP-1技術應用於體重管理1
該方案引入多款常見的GLP-1技術，核心運作機制在於，透過模仿人體天然激素，以影響腦部飽足感中樞，從而降低飢餓感並抑制食慾。同時，技術可延長食物在胃部停留時間，向大腦傳遞「飽腹感」訊號，從而自然減少進食量。這種調節機制有助於提升體重管理的持續性。
健康評估提升安全性 醫療界呼籲理性選擇
苗苗醫療指出，體重管理必須建立在對身體狀況的全面了解之上。參與者在使用相關方案前，需接受基本體格測量、血液檢查、血糖檢測及小便常規檢查，以確保安全並制定合適的管理計劃。醫療團隊將根據個人檢測結果制定合適的管理計劃。一般而言，BMI達30或以上人士可考慮使用GLP-1方案；BMI介乎27至29.9且伴隨相關健康狀況者，亦符合使用資格。
專家指出，GLP-1技術在體重管理方面雖具顯著成效，但必須配合專業評估、個人化方案及持續監測，方能安全施展。市民應選擇正規場所及渠道，在醫生專業指導及監護下選擇適配個人健康標準的減重方案。
正規渠道的重要性
業界提醒，市面上部分來歷不明的體重管理產品存在風險，包括儲存不當或假冒偽劣，缺乏專業醫療監督亦可能影響安全與效果。苗苗醫療表示，正規醫療渠道除確保產品品質之外，更在專業注射指導、劑量調整建議及持續監測等方面提供保證，符合監管要求，全面保障使用者的健康權益。
1 參考資料：WHO issues global guideline on the use of GLP-1 medicines in treating obesity
關於苗苗醫療
苗苗醫療（SeedMedical）為香港醫療服務機構，提供涵蓋體重管理、疫苗接種及健康檢查等多元服務，致力推動醫學化及個人化的健康管理。
