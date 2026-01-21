專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
年滿7歲可用e-道！香港永久性居民出入境過關攻略：非觸式e-道、澳門／內地自助過關登記教學
作為香港永久性居民，出入境最爽快莫過於行「e-道」（e-Channel）秒速過關。隨着入境處全面數碼化，e-道不再局限於「插卡」操作，更將年齡門檻降低，連小學生都可以自己過關。不過，大家要留意香港、內地及澳門三地的自助過關系統實屬三個獨立系統，在操作、登記要求及二維碼支援上均有顯著分別。打算一家大細北上或外遊的你，快留意以下最新攻略！
7歲起無需登記即可使用
以往使用香港e-道的門檻為11歲，但由2026年1月19日起，入境處已調整安排，凡年滿7歲、身高達1.1米並持有有效香港永久性居民身份證的兒童，即可直接使用e-道。這項新政最方便之處在於7至10歲的小朋友無需額外預先登記，只需持有有效的香港特區護照，即可在各口岸行e-道。過關時，小朋友只需望向鏡頭進行人臉識別，無需掃描指模，對於家長來說絕對是減輕負擔的大好消息，一家人外遊再也不用分開排隊行人工櫃位。雖然7歲已可自助過關，但7歲以下的兒童目前仍須由成人陪同使用傳統人手櫃位。至於長者，各管制站均設有輔助人員及特別通道，確保操作無誤。
澳門自助過關：同步下調年齡門檻
如果你計劃帶小朋友前往澳門旅遊，2026年1月19日起亦有全新的互惠安排。港澳兩地政府優化了互用自助過關服務，將合資格香港居民使用澳門自助過關的年齡同樣下調至7歲。不過與香港不同的是，小朋友使用澳門自助過關必須預先登記。父母或監護人須親自帶同小朋友，前往澳門指定的登記地點，如港珠澳大橋澳門口岸或外港碼頭辦理手續，並須出示出生證明正本及家長證件。一旦完成登記，往後進出澳門便可雙向使用自動閘口，真正實現「港澳通關無阻」。
內地自助通道：必須親身備案並配合實體證件
至於前往如羅湖、深圳灣、西九龍高鐵站等內地關口時，使用的自助通道是由內地邊檢管理，其系統與香港e-道完全獨立。內地自助通道一般要求使用者年滿7歲及身高1.2米以上，且首次使用前必須親自前往內地口岸的「採集中心」進行指紋及人臉備案。最需要留意的是，內地邊檢系統目前並不支援香港入境處的二維碼，即使在香港出境時使用了「非觸式e-道」手機應用程式，進入內地關口時仍必須出示實體回鄉證讀取資料，方可完成過關程序。
非觸式e-道與智能身份證
對於11歲或以上的居民，香港e-道已進化至「非觸式」階段。旅客只需在手機下載「入境處」手機應用程式，並透過「智方便」完成登記，即可產生加密二維碼過關，全程無需拿出身份證。而自2024年起，這項功能更延伸至澳門，已登記的港人可啟動「港澳通關互用二維碼」，一個程式走遍兩地。若仍習慣使用實體證件，新版智能身份證亦只需平放在讀卡器上即可感應，省卻了舊有插卡的步驟。這些技術大幅提升了過關效率，將流程縮短至約12秒內完成，既衞生又高效。
離港易旅客須知
此外，如果你帶同海外朋友來港旅遊，亦可留意「離港易」（Smart Departure）服務。這項服務利用人臉識別技術，讓年滿11歲、持有符合規定旅行證件（如外國護照）的訪客，在離港時無需預先登記即可使用e-道。最後提醒大家，若剛更換新身份證，通常下一個工作天即可自動啟用香港e-道服務，但內地及澳門的登記資料則可能需要手動重新備案，出發前記得預留時間處理。
