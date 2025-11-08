香港海運周本月中舉行 陳美寶指屆時公布「伙伴港口」名單

【Now新聞台】投資推廣署在上海進博會設置攤位，介紹企業落戶香港的優勢。署方形容，內地企業反應熱烈，而今年首9個月已有近500間內地及海外企業在港開設及擴展業務，料首年可帶來近650億元直接投資。 香港是內地企業走進國際的首選平台，截至去年，已經有超過2,600間內地企業落戶香港。這間上海的金融科技公司是其中一間近期成功落戶香港的企業，希望利用香港的地域優勢及金融資源，將業務拓展到東南亞等地區。信也科技首席運營官王玉翔：「我們利用好內地的技術人才、人工智能大數據，這方面的一些人才，同時我覺得也能去學習香港市場本身這種，非常深厚的金融服務的體系跟理念。推廣處起到一個很好的橋樑作用，然後我們無論是看到任何困難，也都是可以第一時間 跟他們去做一些溝通，他們也會幫我們介紹一些相應的資源，無論是監管方面的牌照申請方面的。」投資推廣署在今年首9個月協助了接近500間企業在港開設及擴展業務，較去年同期增長一成，其中超過一半是內地企業。署方在進博會期間，亦有設立攤位，即時解答企業落戶香港的疑問。投資推廣署署長劉凱旋：「今次進博會有很多國家的公司來了，也有相反的，想賣貨去中國的(企業)來參加進博會。要發

now.com 新聞 ・ 1 天前