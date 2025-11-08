香港海運周本月中舉行 陳美寶指屆時公布「伙伴港口」名單

iHerb雙11優惠全網限時74折
其他人也在看
香港海運周11.16舉行7天 當局將公布首批夥伴港口
【on.cc東網專訊】「香港海運周2025」將於本月16日至22日舉行。運輸及物流局局長陳美寶表示，今年是「香港海運周」的第10年，香港海運港口局今年7月升格為香港海運港口發展局，從頂層設計着手塑造香港海運港口業的高質量發展，配合國家剛公布的十五五規劃建議，提到on.cc 東網 ・ 15 小時前
投資推廣署上海進博會設攤位推介香港 今年首9個月近500企業落戶本港 料直接投資近650億元(李馨萍報道)
【Now新聞台】投資推廣署在上海進博會設置攤位，介紹企業落戶香港的優勢。署方形容，內地企業反應熱烈，而今年首9個月已有近500間內地及海外企業在港開設及擴展業務，料首年可帶來近650億元直接投資。 香港是內地企業走進國際的首選平台，截至去年，已經有超過2,600間內地企業落戶香港。這間上海的金融科技公司是其中一間近期成功落戶香港的企業，希望利用香港的地域優勢及金融資源，將業務拓展到東南亞等地區。信也科技首席運營官王玉翔：「我們利用好內地的技術人才、人工智能大數據，這方面的一些人才，同時我覺得也能去學習香港市場本身這種，非常深厚的金融服務的體系跟理念。推廣處起到一個很好的橋樑作用，然後我們無論是看到任何困難，也都是可以第一時間 跟他們去做一些溝通，他們也會幫我們介紹一些相應的資源，無論是監管方面的牌照申請方面的。」投資推廣署在今年首9個月協助了接近500間企業在港開設及擴展業務，較去年同期增長一成，其中超過一半是內地企業。署方在進博會期間，亦有設立攤位，即時解答企業落戶香港的疑問。投資推廣署署長劉凱旋：「今次進博會有很多國家的公司來了，也有相反的，想賣貨去中國的(企業)來參加進博會。要發now.com 新聞 ・ 1 天前
現場直擊｜全運會公路單車賽選手衝刺 抵達終點
【Now新聞台】全運會男子公路單車個人賽項目於今日(11月8日)橫跨粵港澳三地舉行，選手衝刺抵達終點珠海博物館，全程歷時超過5個小時。 #要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
全運會｜周日在廣州開幕 工作人員及志願者作最後準備
【Now新聞台】全運會周日晚在廣州奧體中心開幕，場館一帶已實施限行措施，而工作人員及志願者忙於作最後準備。開幕禮場館廣州奧林匹克體育中心外實施限制車流措施，除了網約車、的士等特殊車輛，開幕式當天只有單數尾號車牌才可進入。中心外亦加強保安，有車輛運送物資到中心，觀眾席入口旁的志願者服務站由廣州暨南大學學生負責組織，日常比賽日約有25名志願者，開幕式將會增加人手。志願者：「(我們會)提供配套的支持，可能很多人的話，他們過來我們就會給他分散人流，或者指引他們路線，更快疏散他們。我們這邊也有一些基礎的醫療設備，急救包之類會提供給他們。」最近奧體中心開幕式的地鐵站出口是大觀南路站B出口，由這裡開始走，約1分鐘就會到觀眾入口，觀眾要沿路排隊入去，經過安檢才可進入開幕式。根據央視報導，開幕式於晚上八時開始，歷時約75分鐘，主題是「圓夢未來」，分為三個篇章「同根同源」、「同心同緣」和「同夢同圓」，突出全運會首次三地聯辦的特色，將有粵港澳三地演員、歌手參與表演；設計上亦會有維港、大三巴、廣州塔等地標，將有粵劇、麒麟舞、詠春等傳統廣東文化表演，結合科技呈現眼前，展現三地同心。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
土耳其對以色列高官發逮捕令 控在加薩犯下種族滅絕
（法新社伊斯坦堡7日電） 土耳其今天以涉及種族滅絕為由，宣布就以色列在加薩發動的戰爭，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及多位以國政府高階官員發出逮捕令。土耳其一直是加薩戰爭最嚴厲的批評者之一，並於去年加入南非在國際法院（ICJ）控告以色列犯下種族滅絕的訴訟案。法新社 ・ 13 小時前
警方破詐騙集團拘5男女涉款219萬元
【Now新聞台】警方搗破本地詐騙集團，拘捕5人，包括一名16歲少女。 行動中檢獲多部手提電話及疑犯犯案時穿著的衣物。東九龍總區重案組人員瓦解一個本地詐騙集團，拘捕一名內地男子，相信是骨幹成員，3名本地男子及一名少女，年齡介乎16至34歲，他們涉嫌與10宗猜猜我是誰騙案有關，涉案總金額約219萬元。警方稱，詐騙集團成員致電長者，並訛稱是他們的親人，因涉及刑事案件被警方拘留，需要繳付保釋金，又以數百元酬勞招攬收款傀儡收取騙款。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
公路單車男子個人賽 山東劉志城摘金 港隊成績最佳朱浚瑋排15（郭寶鴻報道）
【Now新聞台】今屆全運會唯一橫跨粵港澳三地的項目男子公路單車個人賽，山東的劉志城奪得金牌，港隊最好成績是朱浚瑋排15。 231.8公里、106位車手由珠海博物館出發，港隊派出9人出戰。上屆陝西全運個人計時賽得銀牌、黑龍江白利君初段帶出，最多領先主車群3分16秒。相比前一日賽事不時有下雨，男子個人賽期間比較好天，路面較為乾爽，有利車手發揮。港珠澳三地破天荒跨境比賽，車手合共有6次「無感通關」，過澳門是第1次，這段長13.5公里。賽事平路為主，亦有不少斜路，最大挑戰是港珠澳大橋一來一回無遮無擋，吹東北偏東風，車手頭段要逆風而行。港隊早前在8月去了澳洲布里斯本集訓，寓賽於操，大師兄黃金寶1997年在上海首度揚威，這個項目累積3金1銅。進入香港段，車手要踩55.8公里，天津高祥泰、黑龍江曲城君、山東鄭現彤組成3人集團，建立過超過1分鐘優勢。途經迪士尼折返最熱鬧，沿途有不少觀眾為車手打氣。上番主幹道，雲南的李喜有輕微意外，不過無受傷整理好戰車後繼續比賽。回程順風，車手亦相繼發力，縮窄與前列差距，剩下不足70公里，主車群追到領先3人集團。去到橫琴繞兩個圈，山東楊明森發動進攻帶出，其後海南陳譽升加now.com 新聞 ・ 11 小時前
姜濤自爆入行「最大鑊」之事 個唱騷肌要睇緣分
【on.cc東網專訊】現年26歲的MIRROR人氣王姜濤將於12月18至21日假亞博舉行一連4場《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》演唱會。日前他在訪問中大談蜕變及重生為個唱核心概念：「重生並唔係拋棄過去一切，而係要帶着過去一切，唔好避忌，咁先東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
電笠人人和音 SCHOOL TOUR｜創造逾20個「阿寶」導演葉念琛、Beanies、樹仁大學輔導及心理學學生對談 ：恐怖情人背後是受傷靈魂
【電笠】人人和音 SCHOOL TOUR 第三季熱烈展開！繼首場香港科技大學金融系場次，由導演麥兆輝與嘉賓張繼聰帶來「電影未來與資本邏輯」的精彩交鋒後，第二場活動，【電笠】特邀即將把「阿寶」帶進舞台劇《鱷魚之吻》的導演葉念琛，以及新世代唱作女子組合 Beanies，走進香港樹仁大學輔導及心理學系，與同學展開一場關於「愛情」與「現實」的血淋淋對話。Yahoo Movies HK ・ 18 小時前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 11 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 1 天前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國人形女機械人 到底有什麼作用
小鵬科技研發的全新一代人形女機械人IRON亮相，引來全城熱話，中國的擬人技術幾可亂真；從網民誤以為是真人假扮的反應看來，機械人在外觀上取代人類旨日可待。然而在市場的追捧熱潮中，最終不禁要問，這位女機械人除了「扮人」功能外，到底有什麼實質作用Yahoo財經 ・ 16 小時前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事
乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。Yahoo 地產 ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 2 天前