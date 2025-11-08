iHerb雙11優惠全網限時74折
香港海運周11.16舉行7天 當局將公布首批夥伴港口
【on.cc東網專訊】「香港海運周2025」將於本月16日至22日舉行。運輸及物流局局長陳美寶表示，今年是「香港海運周」的第10年，香港海運港口局今年7月升格為香港海運港口發展局，從頂層設計着手塑造香港海運港口業的高質量發展，配合國家剛公布的十五五規劃建議，提到支持香港鞏固提升國際航運中心地位。
陳美寶在網誌表示，十五五規劃建議提到的港澳內容當中，有數項重點都與本港的運輸物流發展息息相關，包括發揮港澳「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢和重要作用，鞏固提升香港國際航運中心地位；支持港澳打造國際高端人才集聚高地；以及支援港澳更好融入和服務國家發展大局，加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作。這些政策要點與運輸及物流局一直推進的方向高度契合，即將舉行的「香港海運週」將會是香港作為國際航運中心的最佳展示廳。
她表示，「世界航商大會」和「亞洲物流航運及空運會議」將繼續是「香港海運周」的重點項目，而今年亦迎來國際燃料工業協會在港舉行年度大會，印證當局致力將香港構建成綠色船用燃料加注中心的願景得到國際認同。另一亮點，是與內地具戰略合作意義及「一帶一路」的地區港口，建立「夥伴港口」關係。她又感謝團隊，於《施政報告》公布後的短短一個多月已交出成績表，將在「香港海運周」期間公布首批「夥伴港口」。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
Amazon優惠｜Nothing CMF Headphone Pro 歷史低價，HK$650 免運購亮色簡約耳機出街有型
想要一對個性、有型的大耳機但又預算不高？Nothing 旗下的副牌 CMF 正好有一款在打折的新品適合你！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
香港海運周本月中舉行 陳美寶指屆時公布「伙伴港口」名單
【Now新聞台】香港海運周將於本月中舉行，運輸及物流局局長陳美寶指，將於期間公布首批「伙伴港口」名單。 陳美寶在網誌提及，香港海運周會於本月16日至下月22日舉行，屆時會舉行世界航商大會及亞洲物流航運及空運會議。而施政報告提出，會與具戰略合作意義及一帶一路的地區港口建立「伙伴港口」關係，局方表示會於活動期間公布首批「伙伴港口」名單。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
立冬｜周末至下周初有陽光最高 28 度 下周中最低氣溫 20 度｜Yahoo
今日（7 日）是二十四節氣中的「立冬」，如以華北地區計，立冬意味着冬季揭開序幕，不過位於廣東沿岸的本港就明顯未感受到冬季氣息。香港天文台就表示，一股達強烈東北季候風正影響廣東沿岸，今日本港普遍地區受強風影響，港島以西的青洲在凌晨更一度錄得持續烈風。不過，天文台指周末至下周初天色都不俗有陽光，氣溫介乎 22 至 28 度。天文台又預期，下週中期中國東南沿岸風勢頗大，天氣稍涼，下周四（13 日）最低氣溫降至 20 度。Yahoo新聞 ・ 1 天前
螺栓螺帽藏250萬元可卡因空運抵港 20歲收貨男涉販毒被捕
【on.cc東網專訊】香港海關於10月31日在香港國際機場偵破一宗空運販運毒品的案件，檢獲約4公斤懷疑可卡因，估計市值約250萬元，並拘捕一名男子。on.cc 東網 ・ 11 小時前
長沙定制化旅遊需求升 港人團平均消費過萬元(黃穎芝報道)
【Now新聞台】湖南長沙近日成為港人北上的熱門地點，有當地旅行社指，香港旅客願意花過萬元參與高質素的定制化團。 小青瓦、坡屋頂，青石板路就在腳下，太平老街是長沙古城保留原有街巷格局最完整的一條街。想感受現代化的氣息，可以去到黃興路步行街，聞起來臭、吃起來香的長沙臭豆腐令人回味無窮。香港遊客林先生：「我欣賞當地的文化及食品，在短片上見過，覺得長沙很吸引，就跟太太和朋友一起飲飲食食，以及有些景點適合香港人。」來到長沙就當然少不了去到步行街前的商場打卡留念，拍完以後還可以逛附近兩邊的商店，感受長沙的煙火氣。有旅行社指，香港旅客已經不滿足於傳統購物、觀光行程，大多對文化歷史與文創產品等感興趣，亦願意花錢購買高質素的旅遊體驗，對定制化旅遊需求上升。湖南華天國旅市場宣傳部代表劉謙：「旅行社也有英語和粵語導遊，這樣溝通起來會更方便一些，比如說可能他要住到更好的酒店，或者是他想要用到更好的商務車。像我們接觸到的一些香港客人，他們的消費水平大概是在一萬到兩萬五港幣左右。」隨著香港往返長沙的航班增加，他預料未來旅行社香港旅客的業務會佔整體近四成。#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
蕭美琴歐洲議會演說 中方促停止為台獨撐腰
【on.cc東網專訊】台灣副領導人蕭美琴周五（7日）突然到訪布魯塞爾的歐洲議會，並在「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)的會議上發表演說。蕭美琴說，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。on.cc 東網 ・ 14 小時前
全運會｜男子手球 港隊28比26挫廣東晉四強創歷屆佳績 教練球員俱激動（陳天朗報道）
【Now新聞台】全運男子手球八強，港隊28比26擊敗上屆殿軍廣東晉身四強，更創出歷屆最佳成績。 紅衫港隊左輔連潤滔和右輔李少聰的配合，連潤滔射入，早段落後的港隊反超前，之後有兩分鐘要少一人應戰，全靠葉冠英保住後方，上半場有多達10次撲救。左右輔孖寶連潤滔「投桃報」李少聰，港隊最多拉開過4分，半場超前13比10。換邊後連潤滔快射得手，啟德體藝館一片紅海，形成防護網集氣，令廣東七公尺彈地中楣。理工大學校友連線，葉冠英長傳簡翊暉單刀，幫港隊擴大優勢到16比11。廣東拉也拉不住，李少聰中路爆破，今場8次出手入7球，廣東的張建杰亦有7球進帳，並列全場最高。尾段港隊維持1至3分領先，後備上陣的門將梁嵐熹大字形擋走對方近射，再雙掌封走廣東的邢洪銘，表演還未完，面對四十五度角攻門，梁嵐熹用腳閂走，球都搶走。作為港隊第三門將，辭職參賽全情投入，尾段陳梓朗想突圍，但就在前場跌倒，球證無吹罰，廣東的楊金龍則乘勢單刀，射破梁嵐熹，廣東追近到落後一分，剩下1分鐘掀起高潮。港隊於這關鍵的一分鐘守住領先，簡翊暉最後7秒出手，笠過趙凱，為港隊拉開28比26。上屆前四的廣東沒放過最後的進攻機會，但就算趙如隆最後突圍出手now.com 新聞 ・ 1 天前
中央候補委員 西安市委書記受查
【on.cc東網專訊】陝西省委常委、西安市委書記方紅衞涉嫌嚴重違紀違法，周五（7日）接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，方紅衞是今年通報受查的第52名中管幹部。on.cc 東網 ・ 12 小時前
保安局及紀律部隊誓師 鄧炳強到深水埗宣傳立法會選舉 呼籲市民投票
【Now新聞台】保安局局長鄧炳強到深水埗宣傳立法會選舉。 鄧炳強在深水埗站對出派發宣傳單張和紙扇，有市民停下來與他合照。他說投票當日，關愛隊可以幫忙照顧小孩，方便家長投票。之後鄧炳強轉到海達邨平台，繼續派發傳單和毛巾。保安局及紀律部隊早上舉行誓師大會，承諾確保選舉順利進行，之後到各區呼籲市民投票。#要聞now.com 影音新聞 ・ 10 小時前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 8 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 2 天前
新聞女王2｜黃宗澤佘詩曼展開權力鬥爭 透露首度合作但唔想有下次
TVB劇集《新聞女王》於2023年播出時累積口碑與與收視叫好叫座，唔少觀眾對於《新聞女王2》相當期待。前日（5日）《新聞女王2》終於喺優酷全網搶先開播，11月10日起逢周一至周五晚上8時30分於無綫電視翡翠台播出。大部分《新聞女王》角色都照舊出現於續集，不過由馬國明飾演嘅梁景仁首集一出場已安排「領飯盒」，鄧智堅所飾演新聞總監一角亦由黃宗澤取代；黃宗澤飾演嘅古肇華（Kingston）市場管理出身，但就空降擔任新聞總監，將新聞視為營利工具，與文慧心（佘詩曼飾）對立。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬天尼斯被褫奪維拉副隊長職銜
【Now Sports】阿士東維拉領隊艾馬利確認，門將馬天尼斯已不再是球隊的副隊長。周四對特拉維夫馬卡比的歐霸盃比賽，隊長麥堅未有上陣，本來應該是馬天尼斯（Emiliano Martinez）戴起隊長臂章，但最終落在中堅干沙的臂上。艾馬利賽後受訪，沒有確切交代原因，但一般估計和他今夏在轉會市場曾想加盟曼聯有關：「正隊長是麥堅沒錯，而第2人選，過去是馬天尼斯，但我與他溝通後，更傾向不讓他再擔任這個職位。現在下一個是干沙，之後還有明斯和奧利屈堅斯，我們現在是這樣安排的。」馬天尼斯上季曾在維拉公園的最後一場比賽落淚，大家都以為他季後會離隊，而這名阿根廷門將據報也和曼聯展開了談判，阿士東維拉甚至為他標價3000萬鎊，但不知是否紅魔嫌貴，反而在轉會窗關閉前從安特衛普引入年輕的拿文斯，令馬天尼斯入「魔」觸礁，繼續留在維拉。now.com 體育 ・ 1 天前
巴士乘客為慳錢少付2.2車費 被司機發現反以粗口辱罵
乘搭公共交通工具不設找贖，乘客應準備足夠的車費。不過，近日有網民目擊一名乘客與司機發生糾紛，該名乘客因「冇錢找」少付2.2元車費，被司機發現後仍然堅持自我。 網民在社交平台Threads分享經歷，指近日乘搭巴士，一名男乘客上車應付14.4元車費，卻只付12元，被司機叫停。該人理直氣壯地解釋「我身上得20蚊同12蚊am730 ・ 14 小時前
銅鑼灣租盤設透明廁所 地產經紀承認私隱度不高
人人都想有個安樂窩，近日有地產經紀在社交平台推介一個銅鑼灣唐樓的出租單位，裝修新簇乾淨，不過有網民留意到廁所竟然是透明設計，如廁時「一覽無遺」。 招租介紹指租盤位於銅鑼灣唐4樓、250方呎，包家電及有獨立水電錶，月租11,800元。據單位圖片可見，廁所空間比較狹小，位處客廳的梳化旁，玻璃更是透明設計，而廳外則是落am730 ・ 12 小時前
住新界真係不如返深圳住？港島新界深圳置業400萬買到咩？
十月底一名來自上海的港漂接受本地報章訪問，表示在父母資助下，於今年5月以418萬元購入筲箕灣傲華一個實用面積220平方呎的開放式單位，成功「上車」，表示只選擇港島新樓，更豪言：「住新界不如回深圳住！」。咁究竟住新界係咪真係不如住深圳呢？我們嘗試以事主418萬元作為預算，為大家睇睇在各區有甚麼選擇！28Hse.com ・ 15 小時前
珍惜生命｜觀塘酒店35歲男尼龍繩上吊亡 現場有檢獲遺書
今日(7日)下午3時49分，警方接獲觀塘偉業街163號一酒店職員報案，指一名男子在上址一房間浴室懷疑以一條長約1米的尼龍繩上吊。 人員接報到場，消防將該名35歲姓冼男子解下，他現場被證實死亡。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前