香港海運周11.16舉行7天 當局將公布首批夥伴港口

【on.cc東網專訊】「香港海運周2025」將於本月16日至22日舉行。運輸及物流局局長陳美寶表示，今年是「香港海運周」的第10年，香港海運港口局今年7月升格為香港海運港口發展局，從頂層設計着手塑造香港海運港口業的高質量發展，配合國家剛公布的十五五規劃建議，提到支持香港鞏固提升國際航運中心地位。

陳美寶在網誌表示，十五五規劃建議提到的港澳內容當中，有數項重點都與本港的運輸物流發展息息相關，包括發揮港澳「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢和重要作用，鞏固提升香港國際航運中心地位；支持港澳打造國際高端人才集聚高地；以及支援港澳更好融入和服務國家發展大局，加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作。這些政策要點與運輸及物流局一直推進的方向高度契合，即將舉行的「香港海運週」將會是香港作為國際航運中心的最佳展示廳。

她表示，「世界航商大會」和「亞洲物流航運及空運會議」將繼續是「香港海運周」的重點項目，而今年亦迎來國際燃料工業協會在港舉行年度大會，印證當局致力將香港構建成綠色船用燃料加注中心的願景得到國際認同。另一亮點，是與內地具戰略合作意義及「一帶一路」的地區港口，建立「夥伴港口」關係。她又感謝團隊，於《施政報告》公布後的短短一個多月已交出成績表，將在「香港海運周」期間公布首批「夥伴港口」。

