男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
香港測量師學會 工料測量組研討會2025
「新時代下工料測量師的‘3Cs’角色：成本管理、機遇與協作」
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月27日 - 香港測量師學會（HKIS）工料測量組今日假座零碳天地舉行「工料測量組研討會2025」（下稱「研討會」）。
今年的研討會以「新時代下工料測量師的'3Cs'角色：成本管理、機遇與協作」("Navigating '3Cs Role in QS' in the New Era: Cost Management, Chance and Collaboration") 為主題，探索工料測量師在經濟轉型期中的專業角色，助力城市發展。
是次研討會吸引約250名嘉賓及業界人士線上、線下參與，當中包括政府官員、業界領袖、專業人士、學者及年青從業員。香港特別行政區發展局副局長林智文先生，太平紳士應邀擔任主禮嘉賓並發表主題演講。
工料測量師作為受專業訓練的建築工程造價顧問，具備建築成本、價值、財務、合約及相關法律事務等專業知識。在目前的經濟結構調整時期，面對巨大的不確定性，工料測量師的角色日益重要，早已超越傳統的工程造價範疇。透過跨專業的協作，以及積極採納創新科技，工料測量師將成為工程項目中值得信賴的專業顧問，保障項目的財務穩健，同時提升效率，並從中為項目及客戶創造更大價值。
香港特別行政區發展局副局長林智文先生，太平紳士在主題演講中表示，是次研討會涵蓋了建築成本管理、大型發展項目和新技術帶來的機遇、協作合約的力量等議題，突顯工料測量師正從傳統成本管控者的角色，轉變為創新者、推動者和合作夥伴，共同塑造行業的未來。現時政府正加大力度投資工務工程，他鼓勵工料測量師持續提升技能，積極採用新工具及把握機遇，引領行業邁步向前。
研討會共邀得18位來自香港、中國內地、新加坡及澳洲的重量級講者。通過主題演講與專題討論，剖析工料測量師如何善用創新及加強跨界協作，把握發展新機遇，應對環球和本地需求的演變。
香港測量師學會會長梁志添測量師在歡迎辭中表示：「今年的主題正好反映測量專業的不斷蛻變。工料測量師的角色早已不再僅限於傳統造價管理，而是把握新興機遇，並積極推動跨界協作。在這個經濟轉型的關鍵階段，工料測量師所具備的專業知識與技能，對推動香港建設一個兼具韌性與可持續發展的城市環境，發揮着不可或缺的作用。」
香港測量師學會工料測量組主席魏志衡測量師補充：「工料測量師在經濟轉型期中，肩負著確保造價可控、創造價值及提升項目韌性的重任。今天的研討會除了為業界提供一個專業增值的平台，也提醒我們工料測量專業對建築環境的發展具深遠的影響。工料測量組將繼續服務會員，積極培育創新思維，提升專業水平。」
香港測量師學會工料測量組研討會2025籌備委員會主席吳雯茵測量師在閉幕辭中表示：「今天的研討會全面展示工料測量師在經濟調整期中的領導角色 — 從人工智能驅動的成本管理、新工程合約下的協作文化，乃至北部都會區的發展機遇。討論內容不僅為與會者提供專業知識，亦希望帶來長遠的啟發，助力工料測量專業在新時代中持續創新和發展。」
講者名單（按演講次序）
主禮嘉賓主題演講
香港特別行政區政府發展局副局長林智文先生，太平紳士
第一節：有效的造價管理
香港特別行政區立法會（功能界別 — 建築、測量、都市規劃及園境界）議員謝偉銓議員，銀紫荊星章，太平紳士
廣聯達科技股份有限公司副總裁雷鵬先生
貝鐳華顧問有限公司董事黃裕安測量師
利比有限公司董事總經理林燕玲測量師
香港特別行政區政府建築署助理署長（工料測量）梁愛群測量師
協興建築有限公司執行董事謝偉正工程師、測量師
第二節：工料測量師在新時代的機遇
香港特別行政區政府土木工程拓展署署長方學誠先生，太平紳士
香港互聯立方有限公司行政總裁林剛先生
利比有限公司副董事劉婉雯測量師
香港測量師學會專業會員(MHKIS) 、澳洲測量師學會(AIQS)會員及認證工料測量師 陳子健測量師
新加坡測量師及估價師學會（SISV）工料測量組主席Colin KIN測量師
立齊咨詢有限公司董事總經理李國永測量師
第三節：工料測量師在協作中的角色
新加坡測量師及估價師學會（SISV）工料測量組義務秘書鄭漢華測量師
利比有限公司董事王嘉慧測量師
香港測量師學會前會長梁立基測量師
「新工程合約」模式（NEC） 導師盧嘉燕測量師
香港大學房地產及建設系副系主任及測量學理學士課程總監兼陳綺珊教授
講者名單及演講題目下載（只供英文）：連結
研討會會刊下載（只供英文）：連結
高清活動相片下載（只供英文）：連結
圖片說明︰
001中華人民共和國香港特別行政區發展局 副局長林智文先生，太平紳士擔任主禮嘉賓。
002香港測量師學會會長梁志添測量師致歡迎辭。
003香港測量師學會工料測量組主席魏志衡測量師致開幕辭。
004 活動獲政府及業界鼎力支持。
005香港測量師學會工料測量組研討會2025籌備委員會主席吳雯茵測量師致閉幕辭。
006研討會吸引超過250名業內專業人士及學術專家透過線上及線下參與。
Hashtag: #HKIS #QS #HKIS-QSD #CostControl #CostManagement
https://www.facebook.com/hkisofficial
https://www.instagram.com/hkis.surveyors/
https://www.youtube.com/@hkisofficial
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港測量師學會
香港測量師學會是香港唯一依法例而設立的測量專業組織，成立於1984年，截至2025年7月25日，會員人數達11,169人，其中正式會員佔8,119人。學會的工作主要是制訂專業服務的標準，包括制訂專業守則、釐訂加入專業測量師行列的要求，並鼓勵會員透過持續專業進修以增進專業技能。
學會在政府訂定政策方面擔當重要的諮詢角色，並十分關注影響測量專業的事務。我們曾向政府提供的意見包括樓宇安全及僭建問題、物業管理問題、城市規劃及發展策略、建築質素、工程造價、和房屋問題，並就量度樓宇面積、房地產估價、測量土地邊界等標準發出指引。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 14 小時前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
白石角站「難產」？網民笑指「業主RIP」 勾起啟德單軌鐵路回憶
白石角站傳「難產」，網民笑稱「業主RIP」，亦被拿來對比啟德輕軌「走數」及跑馬地拒鐵前車之鑑。Yahoo 地產 ・ 1 天前
英皇推盤出奇招 幫大快活升級富貴飯堂
英皇推售西半山豪宅THE MVP，首輪推售50伙，話題焦點在發展商出奇招，在售樓處旁大快活「包場」，款待貴客享用美食，令這間大快活塞滿豪宅買家，即時升級成富貴飯堂。究竟豪宅推盤請食快餐，一眾貴客會否受落？Yahoo 地產 ・ 16 小時前
樺加沙風暴進擊臨海地區 「海景屋苑」溢價不再？
樺加沙襲港，本土研究社風災地圖揭屯門塌樹、將軍澳南臨海屋苑受創，「海景物業」或不再只有溢價，買家需考慮風險折讓。Yahoo 地產 ・ 1 天前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面
中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。Bloomberg ・ 1 天前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 16 小時前
向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽 出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 1 天前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
積金易平台進入最後階段 積金局強調：用戶資料皆儲存香港境內伺服器
「積金易」平台的上台安排9月開始進入最後階段，第十個受託人會在下星期五（10月3日）上台，而最後兩個受託人將分別在今年11月及12月陸續加入「積金易」。兩個強積金行業計劃亦會在今年內完成系統開發，積金局會在適時公布上台時間，屆時將實現強積金全面數碼化。 積金局主席劉麥嘉軒今天(9月28日)發表網誌，表示，「積金易am730 ・ 7 小時前
爆一爆｜經得起風浪 先好買呢個無敵海景盤（Louise）
樺加沙襲港，由信和（0083.HK）和郭炳湘家族的帝國集團（佔40%)持有的富麗敦酒店遭殃。一場風暴揭示臨海無敵海景之物業，原來有咁大風險。Yahoo財經專欄 ・ 9 小時前
王衛個人掏1.2億元人民幣 向順豐長期服務員工發紅包
順豐控股(6936.HK)創辦人王衛又自掏腰包,給順豐員工大手筆發紅包。infocast ・ 1 天前
【百佳】每口佳團圓 買7支舒適達牙膏送總值$390.7禮品（即日起至02/10）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有金象牌頂上茉莉香米8公斤裝 $94.9/包，買李錦記罐頭鮑魚產品(280克或以上)滿$98即送總值$36.7禮品，買7支舒適達修復保護/ 抗敏護齦/ 速效抗敏/ 全方位保護100克單支裝牙膏即送總值$390.7禮品，買啤酒滿$120送IF椰青水350毫升4支裝，買2件樂事薯條/ 樂事X百佳/ 多樂脆X百佳/ Cheetos/ Ruffles零食送1支維他無糖冷泡茶飲品860毫升，買卡樂B零食產品滿$50送卡樂B宅卡B BBQ味薯條85克！YAHOO著數 ・ 1 天前
灣仔會展薈景自助餐突發買二送二！任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦（附萬聖節、國慶煙花自助餐優惠）
灣仔會展中心薈景推出的「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題極受歡迎，9月23日晚上9點Klook終於再推超值買二送二優惠，折後人均低至$417起，即可享受3小時任食體驗，期間更可任飲啤酒及紅白餐酒，性價比極高；除主題自助晚餐外，節日限定體驗同樣精彩！10月1日國慶當天，將有氛圍感滿滿的煙花自助晚餐，霸定靚位近距離觀賞國慶煙花，人均只需$888起；萬聖節期間，還會推出搞怪主題菜式的自助盛宴！Yahoo Food ・ 1 天前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。鉅亨網 ・ 20 小時前
長者自助餐快閃5折！8度海逸酒店自助餐優惠 人均低至$224任食鱈場蟹腳＋煎鴨肝伴黑松露汁＋芒果拿破崙
位於土瓜灣的8度海逸酒店在KKday推出自助晚餐及假日自助午餐半價優惠，人均低至$244，長者人均$224起，即可享用多元國際美食！自助晚餐菜式包括冰鎮鱈場蟹腳、生蠔、海蝦及多款刺身壽司，還有煎鴨肝伴黑松露汁、避風塘軟殼蟹、蒸小龍包、脆皮有米豬、法式香煎龍脷柳牛油汁、清蒸石斑、胡椒豬肚雞、椒鹽鮮鮑魚等高質菜式，令人垂涎！假日自助午餐同樣精彩，提供冰鎮海鮮、紅酒燴牛肋條、法式芝士焗海鮮、日式醬燒芝麻春雞、芒果拿破崙等，誠意十足！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
港島香格里拉酒店自助餐第2位半價+再減$100！人均$440起食花雕蛋白蒸花蟹、黃金蟹黃粥、新鮮捕撈吞拿魚腩刺身
蟹迷注意，港島香格里拉大酒店兩大主題自助餐絕對是蟹迷的福音！9月仍有「海鮮美食坊」自助，花蟹、三點蟹、麵包蟹等，一口暢享蟹肉清甜；10月由「蟹逅金秋」主題接力，全蟹宴搭配時令大閘蟹，爆膏甘香超誘人！更驚喜的是優惠疊加福利：第2位半價後人均低至$440，輸入優惠碼【ISL100】再減$100，還能疊加優惠！9月26日中午12:00在KKday準時開搶，豈能錯過？Yahoo Food ・ 16 小時前
荔景 浩景臺｜半山「夾屋」 兩房特色戶呎價1萬元
位於荔景半的浩景臺，是伙數最多的「夾屋」，有1456伙。它在1998年落成入伙，樓齡約27年。相對其他「夾屋」，附近沒有甚麼配套，樓下只有一間便利店，但交投卻是最旺的三個屋苑之一。28Hse.com ・ 1 天前