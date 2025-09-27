香港測量師學會 工料測量組研討會2025

「新時代下工料測量師的‘3Cs’角色：成本管理、機遇與協作」

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月27日 - 香港測量師學會（HKIS）工料測量組今日假座零碳天地舉行「工料測量組研討會2025」（下稱「研討會」）。



今年的研討會以「新時代下工料測量師的'3Cs'角色：成本管理、機遇與協作」("Navigating '3Cs Role in QS' in the New Era: Cost Management, Chance and Collaboration") 為主題，探索工料測量師在經濟轉型期中的專業角色，助力城市發展。



是次研討會吸引約250名嘉賓及業界人士線上、線下參與，當中包括政府官員、業界領袖、專業人士、學者及年青從業員。香港特別行政區發展局副局長林智文先生，太平紳士應邀擔任主禮嘉賓並發表主題演講。



工料測量師作為受專業訓練的建築工程造價顧問，具備建築成本、價值、財務、合約及相關法律事務等專業知識。在目前的經濟結構調整時期，面對巨大的不確定性，工料測量師的角色日益重要，早已超越傳統的工程造價範疇。透過跨專業的協作，以及積極採納創新科技，工料測量師將成為工程項目中值得信賴的專業顧問，保障項目的財務穩健，同時提升效率，並從中為項目及客戶創造更大價值。



香港特別行政區發展局副局長林智文先生，太平紳士在主題演講中表示，是次研討會涵蓋了建築成本管理、大型發展項目和新技術帶來的機遇、協作合約的力量等議題，突顯工料測量師正從傳統成本管控者的角色，轉變為創新者、推動者和合作夥伴，共同塑造行業的未來。現時政府正加大力度投資工務工程，他鼓勵工料測量師持續提升技能，積極採用新工具及把握機遇，引領行業邁步向前。



研討會共邀得18位來自香港、中國內地、新加坡及澳洲的重量級講者。通過主題演講與專題討論，剖析工料測量師如何善用創新及加強跨界協作，把握發展新機遇，應對環球和本地需求的演變。



香港測量師學會會長梁志添測量師在歡迎辭中表示：「今年的主題正好反映測量專業的不斷蛻變。工料測量師的角色早已不再僅限於傳統造價管理，而是把握新興機遇，並積極推動跨界協作。在這個經濟轉型的關鍵階段，工料測量師所具備的專業知識與技能，對推動香港建設一個兼具韌性與可持續發展的城市環境，發揮着不可或缺的作用。」



香港測量師學會工料測量組主席魏志衡測量師補充：「工料測量師在經濟轉型期中，肩負著確保造價可控、創造價值及提升項目韌性的重任。今天的研討會除了為業界提供一個專業增值的平台，也提醒我們工料測量專業對建築環境的發展具深遠的影響。工料測量組將繼續服務會員，積極培育創新思維，提升專業水平。」



香港測量師學會工料測量組研討會2025籌備委員會主席吳雯茵測量師在閉幕辭中表示：「今天的研討會全面展示工料測量師在經濟調整期中的領導角色 — 從人工智能驅動的成本管理、新工程合約下的協作文化，乃至北部都會區的發展機遇。討論內容不僅為與會者提供專業知識，亦希望帶來長遠的啟發，助力工料測量專業在新時代中持續創新和發展。」



講者名單（按演講次序）



主禮嘉賓主題演講



香港特別行政區政府發展局副局長林智文先生，太平紳士

第一節：有效的造價管理



香港特別行政區立法會（功能界別 — 建築、測量、都市規劃及園境界）議員謝偉銓議員，銀紫荊星章，太平紳士

廣聯達科技股份有限公司副總裁雷鵬先生

貝鐳華顧問有限公司董事黃裕安測量師

利比有限公司董事總經理林燕玲測量師

香港特別行政區政府建築署助理署長（工料測量）梁愛群測量師

協興建築有限公司執行董事謝偉正工程師、測量師

第二節：工料測量師在新時代的機遇



香港特別行政區政府土木工程拓展署署長方學誠先生，太平紳士

香港互聯立方有限公司行政總裁林剛先生

利比有限公司副董事劉婉雯測量師

香港測量師學會專業會員(MHKIS) 、澳洲測量師學會(AIQS)會員及認證工料測量師 陳子健測量師

新加坡測量師及估價師學會（SISV）工料測量組主席Colin KIN測量師

立齊咨詢有限公司董事總經理李國永測量師

第三節：工料測量師在協作中的角色



新加坡測量師及估價師學會（SISV）工料測量組義務秘書鄭漢華測量師

利比有限公司董事王嘉慧測量師

香港測量師學會前會長梁立基測量師

「新工程合約」模式（NEC） 導師盧嘉燕測量師

香港大學房地產及建設系副系主任及測量學理學士課程總監兼陳綺珊教授



講者名單及演講題目下載（只供英文）：連結

研討會會刊下載（只供英文）：連結

高清活動相片下載（只供英文）：連結



圖片說明︰



廣告 廣告

001中華人民共和國香港特別行政區發展局 副局長林智文先生，太平紳士擔任主禮嘉賓。

002香港測量師學會會長梁志添測量師致歡迎辭。

003香港測量師學會工料測量組主席魏志衡測量師致開幕辭。

004 活動獲政府及業界鼎力支持。

由左至右：香港特別行政區機電工程署總工程師（能源效益）關偉明先生；香港特別行政區建築署助理署長（工料測量）梁愛群測量師；建造業議會主席何安誠教授工程師；香港測量師學會工料測量組主席魏志衡測量師；香港特別行政區立法會（功能界別 — 建築、測量、都市規劃及園境界）議員謝偉銓議員，銀紫荊星章，太平紳士；香港特別行政區政府發展局副局長林智文先生，太平紳士；香港測量師學會會長梁志添測量師；香港測量師學會工料測量組研討會2025籌備委員會主席吳雯茵測量師；香港特別行政區路政署署理副署長吳偉業先生；及香港特別行政區房屋署總工料測量師李翠華女士。

005香港測量師學會工料測量組研討會2025籌備委員會主席吳雯茵測量師致閉幕辭。

006研討會吸引超過250名業內專業人士及學術專家透過線上及線下參與。





Hashtag: #HKIS #QS #HKIS-QSD #CostControl #CostManagement







http://www.hkis.org.hk/





https://www.facebook.com/hkisofficial





https://www.instagram.com/hkis.surveyors/





https://www.youtube.com/@hkisofficial

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於香港測量師學會

香港測量師學會是香港唯一依法例而設立的測量專業組織，成立於1984年，截至2025年7月25日，會員人數達11,169人，其中正式會員佔8,119人。學會的工作主要是制訂專業服務的標準，包括制訂專業守則、釐訂加入專業測量師行列的要求，並鼓勵會員透過持續專業進修以增進專業技能。



學會在政府訂定政策方面擔當重要的諮詢角色，並十分關注影響測量專業的事務。我們曾向政府提供的意見包括樓宇安全及僭建問題、物業管理問題、城市規劃及發展策略、建築質素、工程造價、和房屋問題，並就量度樓宇面積、房地產估價、測量土地邊界等標準發出指引。





新聞稿由客戶提供

