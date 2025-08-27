胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
香港測量師學會 - 產業測量組周年研討會2025 「樓市新局 專業前行」
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月27日 - 香港測量師學會（下稱「學會」） - 產業測量組今日假座香港康得思酒店宴會廳舉行周年研討會，主題為「樓市新局 專業前行」，旨在探討香港樓市轉型及產業測量師的專業角色。研討會反應熱烈，除了邀得香港特別行政區政府發展局副局長林智文太平紳士擔任主禮嘉賓，更吸引逾200位行業領袖及學者參與。現場座無虛席，共同聚焦探索樓市面對的挑戰及新機遇。
香港樓市近年經歷深刻變化 — 受環球經濟波動、利率變化等多重因素影響，本港亦調整土地供應策略及稅務政策，以重塑市場供需。面對前所未見的市場局勢，產業測量組特意以「樓市新局 專業前行」為題，邀請8位業內專家，分析工、商、舖、住等各市場板塊的發展前景及趨勢；而在瞬息萬變的環境中，深切的市場分析、資產策劃及項目估值等角色更為關鍵，產業測量師必須不斷增值，融合創新及其專業分析及管理能力，引領客戶在轉型中獲得最大價值。
香港特別行政區政府發展局副局長林智文太平紳士表示：「隨著市場環境變化，發展局正以靈活思維及創新的土地規劃和開發政策推動北部都會區發展，推行和探討原址換地及『片區開發』等發展模式和安排， 善用市場力量，促進更多公私營合作。香港測量師學會在香港的土地發展和城市建設方面貢獻良多，我期待學會繼續為建設香港出謀獻策。」
是次研討會分兩部份展開，從全球宏觀經濟、大灣區整體佈局、到香港房地產政策發展；2025年上半年度樓市回顧、目前現況，乃至未來展望，提出精闢見解及意見，及分析產業測量師箇中的角色。當中講者包括中原集團主席施永青先生解述「香港樓市的周期性及其轉角位」、會德豐地產副主席及常務董事黃光耀先生分享「2025年香港樓市回顧及展望」、團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺先生探討「透過創新的發展與融資方式推進北部都會區」，以及香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才博士探索「香港樓市『見底』了嗎？」等議題，激發與會者創新思維。
香港測量師學會會長梁志添測量師致歡迎辭時表示：「面對本港樓市多項新變化，測量師更需以專業精神審視形勢、積極應對挑戰，發掘潛在機遇，為香港未來的可持續發展貢獻力量。當中，產業測量師需憑藉其專業知識，準確評估物業價值，為業界提供穩健的專業支援。」
香港測量師學會產業測量組主席陳家輝測量師則表示：「香港樓市正處於政經格局與數字化的轉型關口，對推動產業測量師的專業提升有迫切需求。是次研討會提供寶貴的平台，促進專業交流及合作，推動產業測量師採用創新技術，引領產業前進，助力香港經濟穩健發展。」
香港測量師學會產業測量組周年研討會2025籌備委員會主席方耀明測量師在閉幕時表示：「是次研討會反應熱烈，吸引業界持份者、學者及年青一代報名參加，成功促進跨世代、跨領域的思想碰撞，激發創新思維。期望與會者能將啟發轉化為行動，以專業知識及創新精神，應對樓市新局，實現推動香港房地產穩健向前的願景。」
講者名單（演講次序）
香港特別行政區政府發展局副局長林智文太平紳士（主禮嘉賓）
戴德梁行執行董事兼香港研究部主管鄧淑賢女士
團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺先生
中原集團主席施永青先生
恒生銀行董事總經理兼企業銀行主管黃嘉誠先生
萊坊投資部執行董事林嘯東測量師
香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才博士
會德豐地產副主席及常務董事黃光耀先生
1_香港特別行政區政府發展局副局長林智文太平紳士（右二）、香港測量師學會會長梁志添測量師（左二）、香港測量師學會產業測量組主席陳家輝測量師（右一）及香港測量師學會產業測量組周年研討會籌備委員會主席方耀明測量師（左一）出席活動。
2_香港特別行政區政府發展局副局長林智文太平紳士擔任主禮嘉賓。
3_香港測量師學會會長梁志添測量師致歡迎辭。
4_今屆研討會反應熱烈，座無虛席，吸引超過二百名業界人士參與會議。
Hashtag: #香港測量師學會
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港測量師學會
香港測量師學會是香港唯一依法例而設立的測量專業組織，成立於1984年，截至2025年7月25日，會員人數達11,169人，其中正式會員佔8,119人。學會的工作主要是制訂專業服務的標準，包括制訂專業守則、釐訂加入專業測量師行列的要求，並鼓勵會員透過持續專業進修以增進專業技能。
學會在政府訂定政策方面擔當重要的諮詢角色，並十分關注影響測量專業的事務。我們曾向政府提供的意見包括樓宇安全及僭建問題、物業管理問題、城市規劃及發展策略、建築質素、工程造價、和房屋問題，並就量度樓宇面積、房地產估價、測量土地邊界等標準發出指引。
詳情請瀏覽官方網頁：
Facebook 專頁:
https://www.facebook.com/hkisofficial
Instagram:
https://www.instagram.com/hkis.surveyors/
YouTube:
https://www.youtube.com/@hkisofficial
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 6 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 4 小時前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 4 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
愛·回家 ｜女神葉蒨文演Candy九年被指已離開劇組 不捨得角色 ： 總要畢業嘅
TVB節目《女神配對計劃》現正熱播，女神葉蒨文（Sophie）飾演的Candy久未於《愛·回家之開心速遞》露面Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 10 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 1 天前