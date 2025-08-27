香港測量師學會 - 產業測量組周年研討會2025 「樓市新局 專業前行」

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月27日 - 香港測量師學會（下稱「學會」） - 產業測量組今日假座香港康得思酒店宴會廳舉行周年研討會，主題為「樓市新局 專業前行」，旨在探討香港樓市轉型及產業測量師的專業角色。研討會反應熱烈，除了邀得香港特別行政區政府發展局副局長林智文太平紳士擔任主禮嘉賓，更吸引逾200位行業領袖及學者參與。現場座無虛席，共同聚焦探索樓市面對的挑戰及新機遇。



香港樓市近年經歷深刻變化 — 受環球經濟波動、利率變化等多重因素影響，本港亦調整土地供應策略及稅務政策，以重塑市場供需。面對前所未見的市場局勢，產業測量組特意以「樓市新局 專業前行」為題，邀請8位業內專家，分析工、商、舖、住等各市場板塊的發展前景及趨勢；而在瞬息萬變的環境中，深切的市場分析、資產策劃及項目估值等角色更為關鍵，產業測量師必須不斷增值，融合創新及其專業分析及管理能力，引領客戶在轉型中獲得最大價值。



香港特別行政區政府發展局副局長林智文太平紳士表示：「隨著市場環境變化，發展局正以靈活思維及創新的土地規劃和開發政策推動北部都會區發展，推行和探討原址換地及『片區開發』等發展模式和安排， 善用市場力量，促進更多公私營合作。香港測量師學會在香港的土地發展和城市建設方面貢獻良多，我期待學會繼續為建設香港出謀獻策。」



是次研討會分兩部份展開，從全球宏觀經濟、大灣區整體佈局、到香港房地產政策發展；2025年上半年度樓市回顧、目前現況，乃至未來展望，提出精闢見解及意見，及分析產業測量師箇中的角色。當中講者包括中原集團主席施永青先生解述「香港樓市的周期性及其轉角位」、會德豐地產副主席及常務董事黃光耀先生分享「2025年香港樓市回顧及展望」、團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺先生探討「透過創新的發展與融資方式推進北部都會區」，以及香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才博士探索「香港樓市『見底』了嗎？」等議題，激發與會者創新思維。



香港測量師學會會長梁志添測量師致歡迎辭時表示：「面對本港樓市多項新變化，測量師更需以專業精神審視形勢、積極應對挑戰，發掘潛在機遇，為香港未來的可持續發展貢獻力量。當中，產業測量師需憑藉其專業知識，準確評估物業價值，為業界提供穩健的專業支援。」



香港測量師學會產業測量組主席陳家輝測量師則表示：「香港樓市正處於政經格局與數字化的轉型關口，對推動產業測量師的專業提升有迫切需求。是次研討會提供寶貴的平台，促進專業交流及合作，推動產業測量師採用創新技術，引領產業前進，助力香港經濟穩健發展。」



香港測量師學會產業測量組周年研討會2025籌備委員會主席方耀明測量師在閉幕時表示：「是次研討會反應熱烈，吸引業界持份者、學者及年青一代報名參加，成功促進跨世代、跨領域的思想碰撞，激發創新思維。期望與會者能將啟發轉化為行動，以專業知識及創新精神，應對樓市新局，實現推動香港房地產穩健向前的願景。」



講者名單（演講次序）





香港特別行政區政府發展局副局長林智文太平紳士（主禮嘉賓）

戴德梁行執行董事兼香港研究部主管鄧淑賢女士

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺先生

中原集團主席施永青先生

恒生銀行董事總經理兼企業銀行主管黃嘉誠先生

萊坊投資部執行董事林嘯東測量師

香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才博士

會德豐地產副主席及常務董事黃光耀先生





周年研討會會刊：下載

高清活動相片：下載



圖片說明





1_香港特別行政區政府發展局副局長林智文太平紳士（右二）、香港測量師學會會長梁志添測量師（左二）、香港測量師學會產業測量組主席陳家輝測量師（右一）及香港測量師學會產業測量組周年研討會籌備委員會主席方耀明測量師（左一）出席活動。

2_香港特別行政區政府發展局副局長林智文太平紳士擔任主禮嘉賓。

3_香港測量師學會會長梁志添測量師致歡迎辭。

4_今屆研討會反應熱烈，座無虛席，吸引超過二百名業界人士參與會議。







關於香港測量師學會

香港測量師學會是香港唯一依法例而設立的測量專業組織，成立於1984年，截至2025年7月25日，會員人數達11,169人，其中正式會員佔8,119人。學會的工作主要是制訂專業服務的標準，包括制訂專業守則、釐訂加入專業測量師行列的要求，並鼓勵會員透過持續專業進修以增進專業技能。



學會在政府訂定政策方面擔當重要的諮詢角色，並十分關注影響測量專業的事務。我們曾向政府提供的意見包括樓宇安全及僭建問題、物業管理問題、城市規劃及發展策略、建築質素、工程造價、和房屋問題，並就量度樓宇面積、房地產估價、測量土地邊界等標準發出指引。



