由香港品牌玩具協會主辦，文創產業發展處（文創處）贊助的「香港潮玩盛世展」，將於2026年1月9日至2月1日在又一城隆重登場！這次展覽罕有地集合超過30個玩具品牌及原創IP，展出超過100件原創與珍藏產品，更設有超過7米高的夢想樹屋以及12位人氣巨型IP公仔打卡位！無論是否玩具迷，亦絕對是千載難逢的潮玩盛會！

香港潮玩系列活動揭幕 推動本地文創與旅遊融合

香港品牌玩具協會獲得文創處的全力支持，將在2026年舉辦一系列以本地IP為主角的潮流玩具活動，以提升香港IP在本地居民與海外遊客之間的知名度，及鞏固香港作為「潮玩之都」的地位。整個潮玩盛會合共三大階段：第一階段由又一城「香港潮玩盛世展」（1月9日至2月1日）正式揭開整個潮玩盛會的序幕；第二階段將會參與2月17日於尖沙咀文化中心舉辦的「新春國際匯演之夜」──「香港花車巡演」，更是「香港潮流玩具花車」首次加入其中，實屬城中大事；第三階段「香港潮玩嘉年華」於銅鑼灣維園南亭廣場（2月20日至3月3日）舉行。

香港潮玩盛世展｜又一城「童玩之森夢想樹屋」即將登場 集齊12位人氣巨型IP公仔打卡位｜Yahoo活動街

童玩之森「夢想樹屋」創意靈感的泉源

「香港潮玩盛世展」將又一城改造成名副其實的「童玩之森」，整個展區的設計靈感來自玩具設計師的傳承與創作歷程。7米高的夢想樹屋象徵着設計師們深厚的根基，同時也代表了孕育新生代創意的空間。在小小的環境裡，創意與想像力無限綻放，每一個角落都藏有不同風格、不同時期的作品故事，等待你去探索和發現。這裡不單是展示玩具，更是一個充滿想像力與創意的玩具工房，讓每位到訪者感受到香港潮玩文化的獨特魅力。

7米高夢想樹屋 12個巨型IP公仔 過百件珍藏作品

7米高的樹屋外懸垂着一個個溫暖的黃光燈泡，感覺親切又夢幻，12位人氣玩具品牌及原創IP的大型公仔，包括首次曝光的KYUBI、銅人18、龍十兒、BUBBLE B、THE NOPE CAT、MESA、小白LITTLE WHITE、科學怪豆丁FRANKENSKID及火仔 AYDEN，還有人氣高企的九巴利蘭勝利二型重機、ONIKO及DAYDREAMER全部齊聚在樹屋的入口，等待你的到來！沿樹屋兩側而行，你將率先欣賞到多個原創及珍藏展品包括鐵甲鋼拳 1/6 Atom、黃金戰士合金模型、超人磁浮版、小飛俠阿童木機機械透明版DX3.0及「Kalos x 九龍城寨之圍城」 EPIX系列等，充滿驚喜！值得一提的是，樹屋展覽於1月25日結束後，10隻巨型公仔將會移到又一城G 層繼續展出，大家記得把握機會前往欣賞。

香港潮玩盛世展｜又一城「童玩之森夢想樹屋」即將登場 集齊12位人氣巨型IP公仔打卡位｜Yahoo活動街

香港潮玩盛世展｜又一城「童玩之森夢想樹屋」即將登場 集齊12位人氣巨型IP公仔打卡位｜Yahoo活動街

香港潮玩盛世展｜又一城「童玩之森夢想樹屋」即將登場 集齊12位人氣巨型IP公仔打卡位｜Yahoo活動街

香港潮玩盛世展｜又一城「童玩之森夢想樹屋」即將登場 集齊12位人氣巨型IP公仔打卡位｜Yahoo活動街

香港潮玩盛世展｜又一城「童玩之森夢想樹屋」即將登場 集齊12位人氣巨型IP公仔打卡位｜Yahoo活動街

進入樹屋後，巨型樹幹周圍都懸掛着珍貴的原創手稿，彷彿從空中隨隨飄落，創意與靈感張力爆發。兩側展示牆展出近30個玩具品牌及原創IP的100多件珍藏作品，當中包括美女與野獸立體雕塑、AMK PRO系列麥加登預組裝模型、AH-Pollo 搪膠及暴走虎搪膠等，讓玩具迷一次過欣賞各款珍品！

香港潮玩盛世展｜又一城「童玩之森夢想樹屋」即將登場 集齊12位人氣巨型IP公仔打卡位｜Yahoo活動街

欣賞完所有展品後，離開樹屋還有另一個驚喜 ── 創意「漆」彩互動遊戲！在數碼顯示屏上，你可以選擇心儀的玩具模型並自由上色，創作出你個人獨一無二的作品。完成後，掃描屏幕上的 QR code，即可下載你的創作，別忘了分享到社交平台，標註 #HKBTA #BTA #香港品牌玩具協會 #香港潮玩 #festivalwalkhk，跟朋友分享你的潮玩創意！

創意「漆」彩互動遊戲

新展區安排 1月26日後繼續打卡拍照

於1月26日起，10隻巨型IP公仔將會移師至G層 (鄰近又一城公共運輸交匯處出口) 繼續展出，更利於大家近距離拍照打卡，參觀過樹屋的朋友也絕對值得再回來與眾多可愛角色互動！

香港潮玩盛世展及潮玩限定店

日期： 2026 年 1 月 9 日至 2 月 1 日

（1 月 26 日起，10 隻巨型 IP 公仔將會移師至 G 層 (鄰近又一城公共運輸交匯處出口) 繼續展出）

時間： 上午 11 時至下午 9 時

地點： 又一城 LG 層

