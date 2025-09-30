香港灣仔帝盛酒店榮獲 HK01「最愛親子酒店大獎」

酒店呈獻「家庭之旅・非凡體驗」全年住宿優惠高達 65 折 配備多項貼心小童設施 打造星級親子住宿體驗

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月30日 - 4.5星級的香港灣仔帝盛酒店於2025年8月29日舉行的第五屆「01親子最愛生活品牌大獎」頒獎典禮榮獲《香港01》頒發「最愛親子酒店大獎」。《香港01》是香港最具影響力的數碼媒體平台之一，月均瀏覽量超過500萬，在本地家庭及年輕族群中擁有廣泛認受性。此殊榮充分肯定酒店在親子住宿方面的卓越表現——從寬敞舒適的家庭客房，到一系列貼心的小童設施，酒店致力為家庭旅客締造難忘的星級住宿體驗。





酒店地理位置優越，鄰近海洋公園，亦方便前往香港迪士尼樂園等親子景點。香港灣仔帝盛酒店更以獨家「26小時帝盛體驗」脫穎而出，讓家庭旅客自選入住及退房時間，例如下午4時入住，翌日下午6時退房，讓旅程更從容深刻。



親子旅遊首選，盡享榮獲殊榮的星級住宿體驗與貼心服務



為慶祝榮獲「最愛親子酒店大獎」，香港灣仔帝盛酒店特別推出全年適用的「家庭之旅・非凡體驗」住宿計劃，家庭客房可享高達65折，包括三人客房、最多可容納五人的家庭四人客房，以及相連客房。此優惠包括每日早餐、專為小童而設的貼心用品，如品牌沐浴用品及小童拖鞋，另提供嬰兒用品免費租借服務，包括暖奶器、餐具等，讓家庭旅客輕鬆出行、安心入住。



小朋友入住時將獲贈「Little Foodie」驚喜零食盒及 Jasper 小熊公仔，部分房型更設有房內驚喜Piñata，以一連串驚喜歡迎孩子們入住。住宿期間，小朋友可享每日糖果吧、免費領取帝盛特色填色套裝，酒店大堂更設星球大戰主題的彈珠機供小朋友盡情玩樂，樂趣無窮。



酒店位於港島核心地段，交通便利，可便捷前往主題樂園及親子景點。酒店更貼心提供每日免費穿梭巴士，直達主要交通樞紐，讓家庭出行更省心。



香港灣仔帝盛酒店總經理Ms Anita Chan表示：「這項殊榮印證我們團隊致力為家庭旅客打造超乎所想的貼心住宿體驗。配合獨家『26小時帝盛體驗』，讓客人可自選入住及退房時間，我們很高興能為家庭旅客提供靈活、愉快又便利的星級親子住宿選擇。」



立即預訂此獲獎親子酒店，展開一段難忘的家庭旅程！



Hashtag: #DorsettWanchai



