香港燒烤好去處 農莊BBQ體驗/超Juicy燒全雞/浪漫之選

呢排天氣變涼，遇著天氣好嘅日子最適合約埋朋友去燒嘢食！今期幫你精選全港人氣燒烤場，無論係家庭聚會、拍拖定同朋友Chill都可以輕鬆搞掂～

海邊燒烤體驗 同信士多

圖：mandyman_123

超適合秋冬燒烤嘅好地方，海景開揚又有陣陣涼風，邊燒邊睇景真係舒服到唔想走。食物方面選擇多到眼花瞭亂，串燒、肉類、海鮮全部都好新鮮，而且有好多食材已經串好一串串，拎上手就可以直接放上烤網，完全啱晒懶人！有醃得入味嘅雞翼，燒到皮脆肉嫩!! 仲有厚身彈牙豬頸肉、甜香蜜汁叉燒串等等。海鮮更加係亮點，爽甜大蝦、鮮味蒜蓉扇貝，仲有即開生蠔、蔬菜、生果等，超多選擇一定有你鍾意嘅Items呀。

親親大自然好去處 富來休閒農莊

圖：A homemade foodie

呢度係超多活動嘅農莊，場地大又乾淨，好啱朋友聚會或者家庭活動。而且氣氛好輕鬆，喺度真係聽到成個場都充滿笑聲，小朋友奔奔跳跳、大人一邊燒嘢食一邊傾計，係久違嘅放鬆呀～3小時任食燒烤食物選擇好多，蔬菜、肉類一應俱全。必食雞翼有兩款唔同醃法，而且燒完都係外脆內嫩㗎。另一大受歡迎就係燒賣！一咬爆汁，燒賣Fans一定要食。玩樂方面就有釣蝦、釣魚體驗同埋兒童遊樂區，玩全日都冇問題！

必食燒雞+全隻金牌乳豬 白石燒烤

圖：weisikmuimui

係好多人喺烏溪沙踩完單車想輕鬆燒一餐嘅首選。場地企理乾淨、環境開揚，黃昏時分仲可以睇埋日落，氣氛真係一流。燒烤套餐份量十足，五人海鮮餐已經有大蝦、粉絲扇貝、肉類及蔬菜等。燒雞更係亮點之一，師傅會親自指導火候，燒到外皮微焦、肉汁滿滿超吸引！如果多人仲可以燒乳豬，燒到外皮脆卜卜好好食～

高質浪漫燒烤場 秘密花園燒烤場

圖：地瓜妹妹

名副其實嘅隱世BBQ點～ 藏身喺成豐片場最入面，第一次去可能會覺得有啲神秘感，但入到場就會即刻覺得好值得！場地超大，燈飾靚到好似戶外派對現場。燒烤食物選擇好豐富，烤肉、丸類、蔬菜全部都有，海鮮方面可以揀套餐，例如$380海鮮拼盤，有牛油扇貝、中蝦、鮑魚、象拔蚌仔同蜆，每款都新鮮到不得了。最貼心嘅設計係佢哋嘅燒烤檯，爐嘅四圍都有檯面，可以放碟、飲品、刀叉，食起上嚟優雅好多，就算節日嚟拍拖都冇問題！

文：Yanica

編：Kate