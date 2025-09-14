香港爛路多礙吸引海外銀髮遊客 議員：政府要換位思考

【on.cc東網專訊】政府大力推動銀髮經濟，但有政界人士指其中一個「致命傷」可能是香港爛路多。繼有政黨日前公布全港或有500處路面陷阱，不少市民因路面不平，容易絆倒行人受傷，有議員更直指能否吸引外銀髮遊客來港及消費，要視乎香港能否打造成銀髮族宜遊城市，建議政府要換位思考，否則推銀髮經濟倒頭來只是「得個講字」。

議員江玉歡在社交平台貼文，指要香港成為銀髮遊客首選之地，相信要下頗多工夫。她指香港山多行人路窄，人多車多，先天性條件已有限制，這個議題必須要由用家出發。

她舉例德國Baden Baden是一個非常美麗的德國小鎮，自羅馬帝國時期已是溫泉度假小鎮，現還有古溫泉遺址及幾個非常具規模的溫泉。Baden Baden是歐洲長者最喜歡的旅遊目的地，街上及酒店也可以見到用助行器的遊客，由於車少，店舖餐廳在道路兩旁，方便長者入內參觀幫襯。而部分店舖售賣的東西也為中高年紀遊客而設，有點回到從前的感覺，優雅但不老套。

最重要的是當地對待長者的文化，她指曾經在早餐時，見到一位80歲以上的伯伯，拿著助行器在自助餐桌拿了幾輪食物，感受到他能自己選擇喜愛的食物的滿足，而侍應生更非常耐心地與他們交談。

她表示，年長人士出遊多數喜歡以火車出行，飛機特別是長途機並非首選。到達目的地後，他們喜歡能自由走動，欣賞景色或作小量購物。遊人太多也未必適合他們，他們很怕跌倒及被碰撞，太多人及擠迫地方對他們而言也難於出行。

反觀香港，她指對於長者及傷殘人士並非「友善」，雖然在易達設施上，近年已有改善，但還離方便一詞很遠。行人路的凹凸情況普遍，連正常人也會跌倒，可況是長者。

她指香港的旅遊業原先並非為銀髮旅客而設，其實不少郵輪乘客也是年長及較為有消費力的，必須反問這座城市對對這群長者旅客而言有足夠吸引力嗎？是否在餐廳提供「軟餐」就能夠吸引他們？她建議在打造銀髮目的地時必須易地而處，換位思考，到海內外十大銀髪族最愛的目的地先作參考，否則到頭來又是「得個講字」。

本港道路損毀、凹凸不平問題嚴重，去年市民相關投訴便高達2.5萬宗，較前年急增56%。但運輸及物流局早前交代過去兩年重鋪及重建道路的工作卻不增反減，如路政署在2023年重鋪及重建道路的面積有177萬平方米，2024年卻縮至165萬平方米，復修路面的面積按年減少近7%；同期用於修路的開支亦一樣，2023年開支涉17.3億港元，2024年卻減至16.6億港元，年內減少了約7,000萬港元。

當時有議員認為爛路有損香港形象，對道路使用者安全亦會構成風險，情況不理想，惟政府提交的數據不全面，會就署方的回應作進一步跟進。

