香港特區護照持有人 2月2日起可一年內免簽證赴阿塞拜疆旅遊3次

【on.cc東網專訊】香港政府接獲阿塞拜疆共和國（阿塞拜疆）政府通知，香港特區護照持有人可於2026年2月2日至2027年2月2日期間，免簽證前往阿塞拜疆旅遊三次，每次停留不超過30天。連同阿塞拜疆在內，已有共175個國家及地區給予香港特區護照持有人免簽證或落地簽證待遇。

入境事務處發言人表示，阿塞拜疆是「一帶一路」沿線國家。在「一帶一路」倡議下，此免簽證安排為香港特區護照持有人帶來便利，並有助兩地加強旅遊、文化和經濟方面的聯繫。

