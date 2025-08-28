經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理
大家今年飛了幾多轉？護照空白頁如所剩無幾的話，建議大家快去換證！政府已經確定今年9月8日起調整特區護照申請費，全上調$60，即32頁護照的費用增至$430，而48頁護照則增至$520，大家如有護照續期或申請需求，可考慮在新收費上調前進行辦理，盡慳出遊成本。
護照加價升幅高達16.2% 9月8日起生效
香港政府6月25日宣布，調整入境事務處部分服務收費，包括特區護照及回港證費用，並會2025年9月8日起正式實施。特區護照申請費用將全面上調，16歲及以上人士申請32頁護照的費用將由$370增至$430，而48頁護照則由$460增至$520。至於回港證方面，多次通用回港證（無論是否受額外限制）將由$170上調至$210，而單次回港證則由$55增至$70。
政府表示，此次調整主要考慮「收回成本」與「用者自付」的原則，確保入境處能更有效運作。文件指出，現行收費的成本收回率介乎14%至94%，調整後將提升至19%至100%，預計每年可增加約1.04億港元收入，並強調加幅已控制在3%至51%，以減輕市民負擔。
收費仍低於國際水平
雖然特區護照加價引起關注，但網上有不少意見認為，香港護照費用相比國際水平仍屬較低，例如英國護照約$750，而美國護照就高達$1,300。根據入境處數據，2024年約發出80萬本特區護照，而市民平均每10年才需申請一次護照，因此加價對大多數市民的年度開支影響有限。
新收費詳情
網址：按這裡
