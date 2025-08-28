香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理

香港特區護照擬9月加價！升幅高達16.% 即睇加價後收費

大家今年飛了幾多轉？護照空白頁如所剩無幾的話，建議大家快去換證！政府已經確定今年9月8日起調整特區護照申請費，全上調$60，即32頁護照的費用增至$430，而48頁護照則增至$520，大家如有護照續期或申請需求，可考慮在新收費上調前進行辦理，盡慳出遊成本。

護照加價升幅高達16.2% 9月8日起生效

香港政府6月25日宣布，調整入境事務處部分服務收費，包括特區護照及回港證費用，並會2025年9月8日起正式實施。特區護照申請費用將全面上調，16歲及以上人士申請32頁護照的費用將由$370增至$430，而48頁護照則由$460增至$520。至於回港證方面，多次通用回港證（無論是否受額外限制）將由$170上調至$210，而單次回港證則由$55增至$70。

政府表示，此次調整主要考慮「收回成本」與「用者自付」的原則，確保入境處能更有效運作。文件指出，現行收費的成本收回率介乎14%至94%，調整後將提升至19%至100%，預計每年可增加約1.04億港元收入，並強調加幅已控制在3%至51%，以減輕市民負擔。

香港特區護照擬9月加價，32頁增至$430，48頁增至$520。（官方圖片）

收費仍低於國際水平

雖然特區護照加價引起關注，但網上有不少意見認為，香港護照費用相比國際水平仍屬較低，例如英國護照約$750，而美國護照就高達$1,300。根據入境處數據，2024年約發出80萬本特區護照，而市民平均每10年才需申請一次護照，因此加價對大多數市民的年度開支影響有限。

香港特區護照費用相比國際水平仍屬較低 ，例如英國護照約$750，而美國護照就高達$1,300。（Getty Images）

新收費詳情

網址：按這裡

更多相關文章：

東京平酒店推介！日本商務APA連鎖品牌外還有這些選擇 人均$374.4起 高CP值/鄰近地鐵站/溫泉大浴場

日本自駕遊攻略2025｜5大租車網推介 +5大注意事項！幾歲以下要租小童安全座椅？違例泊車罰多少？應否購買車保？

大阪世博2025｜記者直擊20大大阪世博必買人氣產品！一文睇清4大官方商店/人氣商品搶購攻略/退稅方法

泰國新酒店｜曼谷第二間奢華酒店Aman每晚房價$8,539起！到底有甚麼厲害？

台證2025｜網上申請入台證須知 落地簽證要點做？申請流程/所需文件及費用

消委會旅遊保險｜旅保價格相若醫療賠償額竟差1倍！遇上地震/海嘯/綁架及勒索都有得賠？

新加坡好去處｜10大新加坡美食推薦 美式復古黑膠碟Pizza店、情侶咖啡體驗班、必食海鹽焙茶Gelato、Asia 50 Best酒吧

地震海嘯去唔到日韓台泰點算好？10個非地震帶旅遊地推薦 冰島近年極光大爆發？巴西好多景點玩

東京地震會提早到來？沖繩通靈者金城保預言：4.26東京灣發生8.3級強震、逾30米高海嘯 還知道地震發生時間？

床底驚魂！女生獨遊日本，入住連鎖酒店驚見床底陌生男 但日警束手無策？入住酒店有甚麼需要注意？

泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度5月1日起恢復！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置