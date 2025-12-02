香港特首宣布 設獨立委員會調查宏福苑大火

（法新社香港2日電） 香港特首李家超今天宣布，將設立獨立委員會負責調查大埔宏福苑這場香港數十年來最致命惡火的肇因。港府先前發現，不合格建材加速火勢蔓延。

宏福苑社區正進行整修的7座大樓上週被大火吞噬，至少奪走156條人命，數千人無家可歸，這起事故促使公眾要求當局究責。

香港警方今天告訴記者，確認死亡的156人中有29人尚待確認身分，另有30人下落不明。

警方指出，初步調查發現不合格的鷹架圍網阻燃性不足後，已拘捕15名涉嫌過失殺人的相關人士。

李家超在記者會上說道：「我將成立一個獨立委員會進行全面深入調查，以改革建築工程制度，避免類似悲劇未來再重演。」