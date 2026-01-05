宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
香港生命科學獎學金計劃：栽培今日新秀，培育明日新星
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月5日 - 隨著香港生命科學產業發展日益蓬勃，香港生命科技青年會（HKLSS）積極培育科研新秀，為本地科研持續注入動力。「香港生命科學獎學金計劃」（獎學金計劃）於2022年成立，表彰具潛力的新一代本地科研專才。今次從逾一百二十份提名中挑選出六位得獎學生。
獎學金計劃旨在表揚及支持香港教資會資助大學中修讀生命科學或生物醫學課程的學生，每位得獎者可獲港幣$50,000獎學金，並可入選HKLSS的「師友計劃」接受業界專業人士指導，及優先參加「生命科學夏季實習計劃」，於香港、長江三角洲地區及粵港澳大灣區獲得實習經驗。
獎學金計劃將得獎學生連結，本年度其中三位包括SANTOSO Rachelle Jacinda（香港城市大學生物科學課程三年級學生）、RAHMAN Syed Rayan（香港理工大學應用生物及生物科技三年級學生）和戴泳妍（香港大學生物醫學三年級學生）。三人共盼能成為行業中的新生力量，推動香港生命科學的發展，並透過跨學科合作，創造更美好的未來。
家庭經歷啟發夢想 赴港燃亮科研之路
三年前， SANTOSO Rachelle Jacinda（Rachelle）懷著對科研的信念和希望從印尼來到香港修讀本科課程，踏入香港生命科學的世界。童年時陪伴家人抗病的日子使她對生物學產生興趣，漸漸埋下深造生物科學知識的種子。
讓她真正找到自己方向的契機，是來自大學期間擔任實驗室助理的經歷。在參與研究工作的過程中，她領悟到醫生和科學家在推動醫療發展上各自扮演著不可或缺的角色，兩者攜手並進，才能推動醫療領域的進步。於是，Rachelle便萌生攻讀研究生課程的念頭，但她坦言，自己一度覺得這個夢想過於理想化。
Rachelle形容，獎學金計劃成為她學習路上的一支「強心針」。她憶述獎學金計劃面試時與評審談及未來規劃，獲對方勉勵：「我覺得你進展相當理想。」這句話給予她一份肯定，讓她確信自己正走在正確的路上。
這份鼓勵為 Rachelle 增添動力，她希望善用獎學金深化自己在香港的發展。她指，香港積極發展生命科學行業，吸引來自世界各地的醫療科研投資者，是培育年輕科研人才的理想之地。為了融入本港文化，她整裝待發，努力學習粵語及提升普通話能力水平，為日後在香港及中國內地謀求發展做好準備。
從家鄉走到國際科研實驗室
「以前我想成為外科醫生，渴望每天都能拯救生命。但如果我在生命科學領域做研究，一次突破就可能造福數以百萬計的生命。」—— RAHMAN Syed Rayan（Rayan）在實驗室裡真正找到了自己的使命。
Rayan 對科學的熱愛始於十歲那年，當時他在家鄉孟加拉觀察不同動物。這份好奇心是他踏上生命科學路之始。和Rachelle一樣，他帶著對生命科學的熱忱來到香港，在具豐富國際研究經驗的教授指導下，投入大學實驗室科研工作。學期休假期間，他總會捉緊機會充實自己，增廣見聞。在大學首兩年，他已經先後到加拿大實習及遠赴英國參與暑期交流課程。他留意到外國兩地的研究方式多以基礎研究（fundamental research）為主，而香港則注重轉化研究（translational research）。透過體驗不同的研究方式，他學會從更全面的角度思考科學問題，加之學而致用。Rayan同時亦感恩香港讓他有機會接觸多元國際研究環境，拓闊視野。
對Rayan而言，獲得獎學金計劃不僅代表著評審團對他的信任，也提醒他需要為自己的選擇負責。他強調，「獲別人肯定你的方向並相信你的能力，意義重大。」
透過HKLSS，他還結識了一群志同道合的同儕，大家共同熱愛生命科學，互相支持與交流，讓他覺得格外有歸屬感。這項獎學金計劃亦為他額外帶來不少機會，包括優先參與HKLSS以業界體驗為重心的「夏季實習計劃」。
科學家入鏡電視 啟發科研志向
自幼在香港長大的戴泳妍 （Vincy）憶述，小時候在電視上看到科學家專注做實驗的畫面，讓她印象深刻，也激發了對科學的好奇。即使身邊的人曾建議她選擇其他相較為傳統的職業，那份好奇依然是她前行的決心。
升上大學後，她先後在實驗室及符合「優良製造規範」（Good Manufacturing Practice ，簡稱GMP）的廠房實習，堅定了她對科研進路的決心。為了探索跨學科的知識，她還副修了有關永續城市、文化與地球的課程，她說：「作為學生，我們不應只專注於生命科學，還要培養全球視野——畢竟科學發展影響著整個世界。」
一路走來，Vincy 更加確信自己想投身科研行業，獎學金計劃除了給予她肯定，更為她帶來一份歸屬感，讓她更能融入本地生命科學的社群。「我覺得自己是真正一員，並且能夠與這個社群和業界一同成長。」她説道。
獎學金計劃成為她踏進生命科學生態系統的橋樑，讓她在頒獎典禮上結識到歷屆及同屆的獎學金計劃得主。Vincy亦期待透過HKLSS的「師友計劃」及「夏季實習計劃」，與生命科學界的企業家、研究人員及資深管理層交流，從他們身上獲得寶貴的指導與啟發。
香港生命科技青年會 帶領學生走出課室 拓寬科研視野
三人的成長軌跡雖然不同，卻因獎學金計劃相遇相知，在彼此的故事中找到共鳴。他們認為獎學金計劃遠超經濟上的助力，更是通往科研世界、跨界交流的重要起點。他們不僅能透過「師友計劃」與業界專業人士建立聯繫，更有機會開展在香港、長三角與大灣區等地的科研實習之路，站上生命科學發展最前線。
Rachelle 說：「我很希望能到上海及深圳看看，除了想探索新地方，也想結識來自不同文化背景的人。」至於Rayan和Vincy， 則同樣視「夏季實習計劃」為在中國內地累積經驗的良機。Rayan補充道：「朋友經常讚許大灣區的發展，特別是當地的製藥公司。」
作為生命科學生態系統推動者，HKLSS持續擴展其核心項目、活動及網絡，積極回應會員在不同事業階段。為應對本港對生命科學專才日益增長的需求，並吸引更多本地及海外人才來港發展，HKLSS 推出了專為生命科學及生物科技行業設立的人才招聘平台 Biotech Talent，協助行業人才就業，亦讓僱主直接從多元的人才庫中直接物色所需人選。透過不斷拓展各項計劃，HKLSS與其合作夥伴攜手支持、培育蓬勃的生命科學生態系統。
關於香港生命科技青年會
香港生命科技青年會（HKLSS）是一所於2018年成立的青年機構，透過知識交流、協作和公眾參與，致力吸引、培育和凝聚香港的生命科學人才，為香港構建充滿活力的生命科技生態系統。
香港生命科技青年會成員
創辦人及主席：張世成先生
副主席：張永康先生、葉玉如教授、梁錦松先生
執行總監：黃槿教授
諮詢委員會成員
張曉東教授、張添琳博士、朱雅儀女士、付山先生、高猛先生、何江穎女士、何大一教授、黃璐女士、許安頌先生、李康善教授、梁頴宇女士、梁雪兒教授、劉凱教授、馬桂宜教授、梅建明博士、裴偉士教授、潘烈文教授、徐珍錫博士、岑浩璋教授、唐秋嵩博士、唐嘉盛先生、徐立之教授、王殷厚教授、于凡先生、袁國勇教授
更多關於香港生命科技青年會的資訊，請瀏覽：
網頁：
Facebook：
www.facebook.com/HKLifeSciencesSociety
Instagram：
www.instagram.com/hklifesciencessociety
LinkedIn：
www.linkedin.com/company/hklss/
媒體聯絡：
新聞稿由客戶提供
