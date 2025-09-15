香港生產力促進局首秀中國國際工業博覽會

以AI領航未來智能製造 率54間港企代表共拓出海商機

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月15日 - 香港生產力促進局（生產力局）將於9月23日至27日在上海首度參展全國規模最大、最具影響力的工業展會之一——2025年中國國際工業博覽會（工博會），向來自全球的業界精英、企業及投資者展示以人工智能（AI）領航的香港創新科技應用卓越成果，更組建考察團携54家港企代表參加工博會，與内地企業共討新質生產力前沿科技，借助香港國際化平台開拓海外市場新機遇。





生產力局位於國家會展中心（上海）1.1館D005的展位示意圖，向全球各地的業界精英、企業以及投資者展示香港科技應用的輝煌成果。



今年工博會以智能製造和新質生產力為主軸，聚集來自全球約3,000家展商及多個國家和地區代表。生產力局作為唯一參展的香港公營機構，重點展示全球領先的代理式AI技術，並帶來機器人科技、智能微工廠及綠色科技共四大範疇的科研成果，當中更有獲得日内瓦評審團嘉許金獎、亞洲創新與發明展銀獎等國際榮譽的創新方案，全方位展現香港在推動工業升級及產業轉型的創新實力，積極促進内地及本地產業「出海」，連接全球市場。



香港生產力促進局主席陳祖恒議員表示：「生產力局十分高興首次參展工博會，除了帶來自主研發的代理式AI創新方案、以AI賦能的機器人及綠色科技等，展示香港科技實力與國際競爭力，更期望接觸全國各地的企業，讓他們了解到香港獨特的『一國兩制』優勢及國際化場景，協助企業『走出去』，以及生產力局平台，包括新成立的『The Cradle出海服務中心』提供的一站式市場導航、技術認證和合作對接等支援，助力企業對接國際資源，探索業務拓展方向。我們同時積極與香港特區政府投資推廣署、引進重點企業辦公室、香港貿發局及高校等『政、產、學、研、投』機構緊密合作，發揮協同效應，共同提供全面、多元和高效的出海及創新發展支援，把『中國製造』金漆招牌推向世界舞台。 」



多元技術講座與行業交流活動 邀逾百名代表探討出海商機

國務院8月發表「人工智能+ 」行動意見，提出到2027年率先實現人工智能與製造、交通等六大重點領域深度融合，同時新一代智能終端、智能體等應用普及率超過70%。生產力局將繼續與業界携手，積極推動AI應用落地，把握產業智能化和國家新質生產力戰略帶來的龐大機遇。



生產力局將於9月23日至25日在展館內舉辦多場專家技術講座，聚焦代理式AI、智能製造、材料創新、AI大語言模型結合點雲技術等前沿議題，與全球業界分享創新洞見及經驗。展會期間亦將舉辦多場互動交流活動，包括9月23日舉行的新質生產力Meet-up，邀請過百名來自香港及内地政府、企業、學術界代表共聚，探討融合創新與產業成長；9月24日的「集思匯（上海站）」則協助科技企業把握「出海」新機遇，制定全球化發展路徑，促進產業國際化合作。



生產力局誠邀政、產、學、研、投各界人士蒞臨 國家會展中心（上海） 1.1 館 D005 展位 ，親身體驗互動示範、與專家交流最新科技，深入了解香港創新生態及合作機遇，攜手推動產業持續升級。



觀衆可於9月20日或之前，到大會網頁免費登記入場。



生產力局「 2025 工博會」焦點展品

代理式 AI 自動化平台「天工開物」 ：結合實時視覺AI監控、RAG技術及物聯網設備，為企業打造全新智能決策、任務分派及流程優化體驗，是一個通用、全面，賦能千行百業的AI數據管理平台，有效縮短新應用場景的開發周期，提升先進製造效率。

AI自動駕駛輪椅 ：深度融合人工智能、多傳感器融合、5G通信與邊緣計算等前沿技術，進行路徑規劃、定位和地圖構建，實現無障礙、高效率的點對點接駁服務。車隊管理系統具備實時監控，並可廣泛應用於機場、大型商場、醫院及智慧園區等場景。

機器人技術 ：3D掃描機器人「巡站寶」，展現人機協作及工業自動化的尖端方案，進一步提升生產效率及精密度。工業人形機器人亦會展出，可執行需要類人靈巧度、柔韌性和互動能力的複雜工業任務。

智能微工廠及綠色科技：展示整合度高、靈活高效的智能微工廠模式，其中「智能物流平台」榮獲日內瓦國際發明展及亞洲創新與發明展銀獎。綠色科技方面，聚焦環保產業轉型，將展出榮獲日內瓦國際發明展評審團嘉許金獎的「全自動電動車充電機械人」，它整合無人駕駛機器人底盤、電池包、充電器與機械臂，可靈活應用於各類停車場，並通過行動應用程式，在任何位置提供充電服務。



生產力局 「 2025 工博會 」 精彩活動



時間

9月23日



(星期二)

9月24日



(星期三)

9月25日



(星期四)

9月26日



(星期五)

9月27日



(星期六)

11:15 – 11:30

/

機器人秀

11:00 – 11:30

/

技術講座



現代工業的火眼金睛：人工智能加持機器視覺

技術講座



天工開物：代理式人工智能賦能現代工業

技術講座



遊戲化引領的智造未來

/

14:15 – 14:30

機器人秀

14:30 – 15:00

技術講座



從"製造"到"智造"：鴻利達×生產力局共創智能製造新高度

技術講座



賦能未來智造：新型材料驅動的智能製造新範式

技術講座



「智慧巡檢：結合點雲技術與AI大語言模型的室內檢測新時代

/

/

15:00 – 15:30

/

集思匯

（上海站）



出海服務及企業分享會

/

/

/

15:30 – 16:00

新質生產力

Meet-up 交流活動

16:00 – 16:30

/









關於香港生產力促進局

香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級的先進技術和創新服務，驅動香港企業提升卓越生產力。生產力局作為全國最具規模，以市場導向的領先科技與綜合製造服務新型研發機構，以創新科技推動香港及大灣區新型工業化，成就新質生產力發展，全面促進香港成為國際創新科技中心及智慧城市；並提供全方位的創新方案，以提升企業生產力和業務效率、減省營運成本，令企業在本地和海外市場中保持競爭優勢。生產力局積極與本地工商界及世界級研發機構合作，開發應用技術方案，為產業創優增值。透過產品創新和技術轉移，成功讓研發成果商品化，製造商機。多年來，生產力局的世界級研發成果獲得廣泛肯定，屢獲本地及海外獎項殊榮。



生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，並提供各類未來技能發展課程，讓企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，以加強人才培訓，提升香港競爭力。



如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁：

www.hkpc.org

。



