香港男大生關靖豐籲徹查大火案被拘 據報已獲釋離開警署

（法新社香港1日電） 香港大型集合住宅社區「宏福苑」發生大火，迄今至少導致146人死亡。香港男大生關靖豐參與發起網路連署，要求徹查這起事件，近日傳出他被警方國安處拘捕，據報導他今天已獲釋離開警署。

根據法新社在場記者及一群前法庭記者創立的香港媒體「法庭線」，關靖豐（Miles Kwan）今天下午搭計程車離開香港長沙灣警署，他拉下口罩向媒體點頭示意，但未發表談話。

香港新界大埔大型集合住宅社區「宏福苑」上月26日下午發生大火，迄今至少已有146人喪生，為香港近80年來最慘重火災，社群掀起對香港當局的痛批聲浪，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。

「南華早報」近日引述知情消息人士說法指出，香港警方國安處訊問了一名男子，他是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，他被帶至警局接受問話。其他媒體則報導，這名男子為24歲香港中文大學學生關靖豐。

他們的連署提出4大訴求，包括「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人負責任）了事」、「全力追究監管疏忽、問責政府官員」。

關靖豐上月28日曾在香港一處車站外發送傳單，呼籲對這次火災進行獨立調查。他當時告訴法新社：「我們都對（香港）變成這樣感到不滿，希望事情可以改善。…我們必須坦承，如今香港從裡到外都是坑坑洞洞。」