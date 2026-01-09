食物中毒如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項
香港男性骨盆健康：被忽視的隱疾與治療之路
撰文：馮敬龍 (香港物理治療學會會員；香港註冊物理治療師）
在亞洲及香港，男性骨盆健康長期被忽視。一般大眾習慣將骨盆健康問題與女性聯繫在一起，尤其是與產後或中年婦女有關的議題[1]。然而，男性同樣可能因年齡、壓力、慢性疾病(如高血壓，糖尿病) 、腰盆及神經創傷、手術或不良生活習慣等因素，而出現出現各種骨盆健康及骨盆底肌肉問題，例如尿失禁、性功能障礙、持續下腹或會陰疼痛等[1][2]。
所謂男性骨盆底，其實是一組位於骨盆底部的肌肉和筋膜，像一張吊網，從恥骨一路延伸到尾骨。它支撐著膀胱、前列腺和直腸等器官，負責排尿、排便控制與部分性功能，同時幫助穩定骨盆和腰背，是核心穩定的重要組成部分。 當這張「吊網」過於薄弱時，容易出現漏尿及支撐力不足；而過度度緊張時，則可能導致會陰及下腹疼痛、排尿困難或勃起障礙，對日常生活和心理狀態產生深遠影響。
國際研究估計，大約10%的男性一生中會經歷由骨盆底功能失調而引起的骨盆疼痛或相關症狀。慢性骨盆痛綜合症的盛行率在不同國家約介乎2%至16%，而新近文獻更指出上升至高達25.3%，及不少個案在確診前已反覆求醫多年[3]。 尿失禁方面，亞洲地區中年及長者男性四十歲以上有性尿失禁總患病率約為17%，六十歲或以上男性中，約有四分之一出現不同程度的漏尿問題[2][4]，而部份尿失禁或骨盆痛都源於骨盆底功能失調而引起。但只有少部分人會主動求助，反映骨盆底問題遠比表面數字更常見。 這些問題不僅影響生理功能，更會動搖男性自信及與伴侶親密關係，卻往往因尷尬、誤解和資訊不足而被壓抑變得沉默[4][5]。
治療路上的兩大障礙
障礙一：尷尬、羞恥的恐懼
許多男性即使出現症狀，仍選擇忍耐或避談。社會對男性的觀念往往強調「堅強及有男子氣概」，不應表露自己的弱點，導致不少患者感到困擾而羞於啟齒, 擔心破壞與伴侶的關係或損害自我形象而延誤治療[5][6]。這迫使他們暗中上網搜尋資料，或胡亂嘗試偏方，也不願早一點尋求專業醫療評估及治療。即使勇於尋求治療，但因害怕被人批判，導致就診時壓力增加而保持沉默。往往需要與醫護或治療師建立良好關係，並在私隱度高的環境下，不停引導鼓勵才願意透露真實情況[5][6]。
障礙二：資訊與資源不足
目前，香港對男性骨盆健康的宣傳明顯不足。公立醫療系統對此範疇的轉介仍然限於前列腺相關問題或手術後尿失禁等症狀，而大部份骨盆健康宣傳單張都以女性為題[7][8]。同時，在公營體系內具男性骨盆專科經驗的物理治療師也相對缺乏。即使私營市場有提供相關物理治療服務，病人對治療方針認知仍僅限於泌尿藥物及手術，未意識到物理治療的功效。此外，泌尿科或外科醫生對骨盆物理治療的認知程度也導致轉介相對減少。此外，私營男性骨盆物理治療費用也相對較高，令部分人士卻步。
物理治療如何介入：從評估到訓練
骨盆相關問題成因眾多，因此有賴物理治療師作深入進行深入且專業的評估專業評估。 在首次會面中，治療師會詳細了解病人的病歷和不適經過，包括症狀何時開始、何種情況會加重（例如咳嗽時漏尿或勃起維持困難的頻率），並配合國際前列腺症狀評分量表（IPSS）等量表去評估問題的嚴重程度[9]。之後會檢查姿勢與盆底肌肉情況：從外觀評估腰椎與骨盆及髖關節擺位、呼吸方式，以及會陰收縮時（例如嘗試「提肛」 ）有沒有明顯上提；同時在病人咳嗽或用力時觀察是否出現漏尿。 若有需要及經病人同意，治療師會以潤滑手套經直腸作內在觸診，去判斷骨盆底肌是否過緊或太鬆、評估肌力、耐力和協調度。需要時可加上實時診斷超聲波，讓病人看見膀胱和骨盆底肌在收放時的變化，以確保動作方向正確，減少「用錯力」的情況[9]。
綜合評估結果後，物理治療師會度身訂造治療方針和訓練方案，包括骨盆底肌收縮與放鬆練習 (見附件圖 1-3)、配合生物回饋儀器觀察肌肉活動、應用手法治療（例如軟組織放鬆、觸發點按壓），並加入生活習慣建議，如膀胱訓練、飲食調節、改善坐姿及提重物方法等[7][10]。 一般建議每週接受1至2次治療，連續6至12週並定期覆診跟進。多項研究顯示約八成病人在數星期後會在控制能力、自信心以及整體生活質素方面感到明顯進步[9][10]。
推動改變的關鍵
要改善男性骨盆健康的現狀，社會必須先打破沉默。政府與醫療機構應加強公眾教育、培訓物理治療師，並建立更清晰的轉介機制。傳媒也可發揮影響力，藉專題報導與專家訪問推廣正確觀念，讓男士明白「談健康不等於軟弱」。男性骨盆健康，是身心平衡與生活質素的重要一環。當社會願意正視男士的身體需求，打破禁忌與誤解，更多人才能獲得應有的治療與尊重。
骨盆底肌收縮與放鬆練習
基礎慢速骨盆底收縮（「收肛提尿」）
圖1a: 運動姿勢可躺、坐或站，背部放鬆，自然呼吸。想像「提肛、收緊尿道」——像是想忍住放屁，同時忍住小便，但臀部、大腿和腹肌盡量不要用力或移動
圖1b: 慢收縮：收緊骨盆底約5秒，然後完全放鬆5秒，重複8–10次
練習方法：
快速骨盆底收縮（「收肛提尿」）
次數：每天2–3組。初學者可由2–3秒開始，逐漸加長
圖2a:運動姿勢可躺、坐或站，背部放鬆，自然呼吸。想像「提肛、收緊尿道」——像是想忍住放屁，同時忍住小便，但臀部、大腿和腹肌盡量不要用力或移動
圖2b: 快收縮：用力收緊骨盆底約1秒，然後完全放鬆1秒，重複8–10次
練習方法：
伸展＋放鬆練習
次數：每天2-3組
很多男性同時有骨盆緊張問題，單靠收縮不夠，需要學習「收得緊，也放得鬆」。以下是一個簡單的放鬆示範動作
圖3a: 姿勢：趴跪在地上
圖3b: 臀部慢慢坐向腳跟，膝蓋可稍微打開，上身向前趴，雙手伸前，頭頸放鬆（類似瑜伽的嬰兒式）
圖3c: 臀部盡量坐在腳跟上，雙手伸前，上身向前拉伸，放鬆呼吸
練習及呼吸方法：
慢慢用鼻吸氣，感覺空氣「吸到肚及骨盆底」，讓肚子與會陰微微向外膨脹
呼氣時自然放鬆，不刻意收緊骨盆底，停留30–60秒
重複3–5次，每天1–2組，有助減低骨盆緊繃和壓力
免責聲明：強調以上運動「質量重於數量」：寧可做少一點、確定沒有收臀、縮肚或憋氣。如有前列腺手術、嚴重疼痛、明顯血尿或未明原因的骨盆痛，應先諮詢醫生或骨盆專科物理治療師，再自行練習。
