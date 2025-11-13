香港直擊／李棟旭耍帥喊回歸《殺人者2》！

▲《殺人者的購物中心2》導演李權（左起）帶著金慧峻、李棟旭出席《Disney+ Originals Preview 2025》原創內容發布會。（圖／記者陳雅蘭攝）

[NOWnews今日新聞] 韓劇《殺人者的購物中心2》強勢回歸，導演李權帶著李棟旭、金慧峻現身今（13）日的《Disney+ Originals Preview 2025》原創內容發布會，台下記者激動尖叫險些失控，更為了向男神發問，爭相搶奪麥克風；李棟旭也說，自己會在第二季會震撼回歸的祕密，保密的非常痛苦，甚至比演戲還難！

▲台下記者為了李棟旭（又）瘋狂，金慧峻（中）被逗笑。（圖／記者陳雅蘭攝）

《殺人者的購物中心》故事介紹 確定推出第二季

《殺人者的購物中心》講述女大學生鄭智安（金慧峻 飾）在失去父母後由叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）撫養長大，卻在叔叔突然離世後，意外繼承他經營的線上購物中心。原以為只是販售農具的網站，背後其實藏著販賣武器的祕密交易。隨著真相曝光，智安也成了殺手追捕的目標。劇情以倒敘手法交織過去與現在，揭開叔叔神祕的身分與過往任務，也描繪智安如何在危機四伏的世界裡，憑藉叔叔留下的求生智慧，與各路殺手展開一場驚險刺激的生死對決。該故事將推出續集，一樣是由金慧峻、李棟旭主演。

李棟旭現身耍帥嗨翻400記者 直喊第二季壓力山大

《殺人者的購物中心》太受觀眾歡迎，李棟旭跟鄭智安一現身發布會，全場記者瞬間變成小粉絲叫翻天，李棟旭還耍帥張開雙臂，帥喊：「We are back.」模樣中二帥氣兼具。提到第一季的成功，李棟旭說：「其實我以為會小小成功，但沒想到會成功到這種程度。因為獲得那麼多愛，能拍第二季我真的很感謝。」

李棟旭透露：「鄭進灣（角色）身上的謎團會延伸到第二季。動作場面也會比第一季更大、更火爆。」但他也坦白第二季壓力真的更大，「因為第一季受到太多喜愛，我真的希望第二季能達到同等水準。導演又同時負責編劇和演出，我也會擔心，畢竟打造新故事本身就有壓力，所以我盡量在旁協助導演。雖然戲份主要還是在智安身上，但我也努力放鬆心態」。

關於是否有第三季的可能，導演笑說：「老實說還不知道，要第二季成績好再說。」李棟旭也補充：「這不是我們能決定的，得看Disney+高層怎麼想。最重要的前提還是第二季成功，這樣才有機會往後想。」一番話笑翻全場。

《殺人者的購物中心2》鄭進灣回歸 李棟旭：保密好難

導演李權透露第二季方向：「第一季的故事只發生在一天之內，而第二季會讓『巴比倫』這個神祕組織真正浮上檯面。這次會出現由日本派來的傭兵兄妹，他們與鎮萬有過去的交集，卻偏偏被派來追捕他，由此展開故事。」

第一季結尾，鄭進灣的「突然回歸」也成為最大反轉，李棟旭說：「比起保密困難，更重要的是把這個關鍵轉折演好。第一季最後我回來時，觀眾都很激動。第二季應該會公開他重新登場的真正原因。」第二季中，李棟旭的動作戲比例也會變多，他笑說：「希望第二季能收到更多愛。雖然劇中戲份最多的是智安（金慧峻 飾），但我會以輕鬆的心情投入拍攝。」

李棟旭現身讓東南亞記者暴動 耍帥比YA心情超好

今天的Disney+原創劇發布活動上，就屬李棟旭出場最暴動，日本、馬來西亞、泰國記者搶麥克風想要發問，最後由馬來西亞獲勝，台下各國400記者著迷李棟旭的盛況，讓一旁的金慧峻笑到不行。或許是因為受到滿滿喜愛，李棟旭今天也一直比愛心，離開時還狂比YA道別，心情看似不錯。

他們離場後，現場也公開了《殺人者的購物中心2》全新加盟的豪華陣容。玄理、鄭允河都會參演，岡田將生更特地錄製影片問候，讓現場又驚又喜。

