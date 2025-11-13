最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
香港直擊／李棟旭耍帥喊回歸《殺人者2》！
[NOWnews今日新聞] 韓劇《殺人者的購物中心2》強勢回歸，導演李權帶著李棟旭、金慧峻現身今（13）日的《Disney+ Originals Preview 2025》原創內容發布會，台下記者激動尖叫險些失控，更為了向男神發問，爭相搶奪麥克風；李棟旭也說，自己會在第二季會震撼回歸的祕密，保密的非常痛苦，甚至比演戲還難！
《殺人者的購物中心》故事介紹 確定推出第二季
《殺人者的購物中心》講述女大學生鄭智安（金慧峻 飾）在失去父母後由叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）撫養長大，卻在叔叔突然離世後，意外繼承他經營的線上購物中心。原以為只是販售農具的網站，背後其實藏著販賣武器的祕密交易。隨著真相曝光，智安也成了殺手追捕的目標。劇情以倒敘手法交織過去與現在，揭開叔叔神祕的身分與過往任務，也描繪智安如何在危機四伏的世界裡，憑藉叔叔留下的求生智慧，與各路殺手展開一場驚險刺激的生死對決。該故事將推出續集，一樣是由金慧峻、李棟旭主演。
李棟旭現身耍帥嗨翻400記者 直喊第二季壓力山大
《殺人者的購物中心》太受觀眾歡迎，李棟旭跟鄭智安一現身發布會，全場記者瞬間變成小粉絲叫翻天，李棟旭還耍帥張開雙臂，帥喊：「We are back.」模樣中二帥氣兼具。提到第一季的成功，李棟旭說：「其實我以為會小小成功，但沒想到會成功到這種程度。因為獲得那麼多愛，能拍第二季我真的很感謝。」
李棟旭透露：「鄭進灣（角色）身上的謎團會延伸到第二季。動作場面也會比第一季更大、更火爆。」但他也坦白第二季壓力真的更大，「因為第一季受到太多喜愛，我真的希望第二季能達到同等水準。導演又同時負責編劇和演出，我也會擔心，畢竟打造新故事本身就有壓力，所以我盡量在旁協助導演。雖然戲份主要還是在智安身上，但我也努力放鬆心態」。
關於是否有第三季的可能，導演笑說：「老實說還不知道，要第二季成績好再說。」李棟旭也補充：「這不是我們能決定的，得看Disney+高層怎麼想。最重要的前提還是第二季成功，這樣才有機會往後想。」一番話笑翻全場。
《殺人者的購物中心2》鄭進灣回歸 李棟旭：保密好難
導演李權透露第二季方向：「第一季的故事只發生在一天之內，而第二季會讓『巴比倫』這個神祕組織真正浮上檯面。這次會出現由日本派來的傭兵兄妹，他們與鎮萬有過去的交集，卻偏偏被派來追捕他，由此展開故事。」
第一季結尾，鄭進灣的「突然回歸」也成為最大反轉，李棟旭說：「比起保密困難，更重要的是把這個關鍵轉折演好。第一季最後我回來時，觀眾都很激動。第二季應該會公開他重新登場的真正原因。」第二季中，李棟旭的動作戲比例也會變多，他笑說：「希望第二季能收到更多愛。雖然劇中戲份最多的是智安（金慧峻 飾），但我會以輕鬆的心情投入拍攝。」
李棟旭現身讓東南亞記者暴動 耍帥比YA心情超好
今天的Disney+原創劇發布活動上，就屬李棟旭出場最暴動，日本、馬來西亞、泰國記者搶麥克風想要發問，最後由馬來西亞獲勝，台下各國400記者著迷李棟旭的盛況，讓一旁的金慧峻笑到不行。或許是因為受到滿滿喜愛，李棟旭今天也一直比愛心，離開時還狂比YA道別，心情看似不錯。
他們離場後，現場也公開了《殺人者的購物中心2》全新加盟的豪華陣容。玄理、鄭允河都會參演，岡田將生更特地錄製影片問候，讓現場又驚又喜。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
李棟旭發強烈警告文宣戰粉絲 私闖住宅、飛機上收不當信件被逼瘋
李棟旭曾因中秋遭罵翻！翻白眼直呼韓國不吃月餅 陸網轟：偷節日
宋承憲48歲未婚！李棟旭感情0進展公開徵友 盤點3位40歲未婚男神
其他人也在看
宣萱post拖手相被誤會官宣戀情 網民：係咪古仔呀
宣萱下半年突然人氣彈起，喺林家謙演唱會成為壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hit，加上Jessica都有玩threads，令佢吸納唔少年青fans。Yahoo 娛樂圈 ・ 53 分鐘前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 1 天前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 1 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
姚焯菲Chantel邀李克勤兒子Ryan拍片 激罕正面上鏡拖手仔令緋聞再升溫
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
微辣發聲明感謝法庭裁定「日更頻道」侮辱罪 網民至今仍唔睇好：事實冇人想睇你地
澳門自媒體公司微辣於2013年創立，一直大受歡迎，直至2023年7月前經理人Jane（阿晶）逝世，並於遺言控訴微辣曾經對佢欺凌、否認離職後搶走舊公司嘅工作等，事件令微辣陷於公關災難，網民發起抵制行動；同年8月宣布專頁暫停更新、取消10周年演出，而且旗下藝人相繼宣布退出。雖然微辣曾於2024年9月回復活動，但反應依然平平，8個月後再度暫停活動。呢兩年來，微辣不斷受到網民及YouTuber攻擊，微辣於昨日（12日）喺社交平台發出聲明，感謝法庭及仍相信微辣嘅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖
藝人ELLA陳嘉樺體態完美又有元氣，整個人氣色好到發光，完全不敢相信今年已經超過40歲！很多人都以為她靠激烈運動或斷食減肥，但其實她超級養生、超級規律。她日前就在演唱會上公開自己的「瘦身早餐組合」，聽女人我最大 ・ 1 天前
鄧卓殷郭子豪玩Kiss Challenge 新婚燕爾竟嫌棄
【on.cc東網專訊】2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）與拍拖6年富二代男友郭子豪（Arnold）今年4月拉埋天窗，結婚半年多後仍處於新婚燕爾期，昨日Arnold在社交平台晒出一條影片，片中兩人大玩Kiss Challenge，不過正常的錫錫對夫東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
劉晨芝獲Bob介紹幾個對象 心痛佘詩曼宣傳期攰爆
【on.cc東網專訊】藝人劉晨芝（Adrienne）、周家蔚、黃家俊（Matthew）及曾比特等今日（12日）現身中環出席真人騷節目《瘋狂名人社交》祝捷會，Adrienne在會上宣布節目將於香港首播，並計劃開拍第二季的好消息。Adrienne受訪時透露節目內容講東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 1 天前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
全智賢罕談婚姻！首度上YouTube節目甜曝與執行長老公的戀愛過程
節目中，全智賢被設定為「四姐妹」之一，聊天內容從工作聊到家庭，氣氛輕鬆自然。當話題轉到戀愛與婚姻時，她笑著坦言自己當時並不想去相親，但朋友極力撮合、盛讚男方「超帥」，雖然她嘴上堅決說不要，但最後還是「身體很誠實地出現在現場」。閔孝琳、太陽久違合體被酸「變...styletc ・ 1 天前
劉強東妻子出任Vogue客座總監
京東（9618.HK）創辦人兼主席劉強東妻子、被網民稱為「奶茶妹妹」的章澤天，登上最新一期時尚雜誌Vogue Art封面，並擔任Vogue客座總監。信報財經新聞 ・ 11 小時前
41歲Theresa傅穎改名傅寶誼，社交媒體轉型分享身心靈日常：只要唔上心，無人可以傷害你
41 歲 Theresa 傅穎改名為傅寶誼，轉型分享身心靈日常，更指自己單身 8 年，更已於若禪寺皈依帶髮修行！傅穎早前缺席 Cookies 演唱會合體，再度引起粉絲們的關注，近日回港現身活動外，更舉行兩場粉絲見面會。除了凍齡顏值讓大家眼前一亮，成熟而情緒穩定的狀態亦引起熱議，她的社交媒體亦轉型分享身心靈日常！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
36歲奚夢瑤與何猷君私下甜蜜拍拖照片曝光！「千億賭王媳」個性率真魅力：我嫁的是愛情，不是豪門
奚夢瑤與何猷君最近於香港逛街，女方挽著老公手臂甜蜜出遊，而且全無「富家」架子看來就是甜蜜夫婦，扭轉大家對「嫁入富門」的傳統印象！Yahoo Style HK ・ 1 天前