專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
香港研究人員研發低成本水凝膠塗層 降低太陽能板熱點溫度並提升電力輸出
香港的研究人員最近開發了一種低成本的水凝膠塗層，能夠有效降低太陽能電池板的熱點溫度，並提高其發電效率，從而改善整體性能和可靠性。這種塗層專門針對熱點，即在單個太陽能電池或電池的一部分中，與周圍電池相比，局部過熱的區域。熱點通常由部分遮蔽引起，是光伏系統中最常見和持久的問題之一。熱點不僅會降低發電量，還可能導致模組故障、長期退化，甚至引發火災。研究顯示，熱點在運行僅三年的時間內就會導致22%的光伏模組故障。
這項研究由香港理工大學（PolyU）能源與建築系的榮譽教授Yan Jerry博士及其研究助理劉俊偉博士共同進行。根據PolyU的研究團隊，將基於水凝膠的冷卻層應用於太陽能電池板上，能夠將熱點的溫度降低多達29華氏度（約16攝氏度）。這一溫度降低能夠在實驗室和系統級測試中，將電力輸出增加多達13%。Yan強調，水凝膠冷卻技術可以解決熱點問題，而無需修改現有的電路設計。
這種塗層不僅成本效益高，且使用方便，非常適合城市環境。以香港和新加坡為案例研究，Yan預計這項技術在當地每年的發電量將分別增加6.5%和7.0%。在屋頂及建築一體化光伏（BIPV）系統中，該塗層有望回收近一半因熱點造成的電力損失。預計回本期分別僅需4.5年和3.2年，這一數據顯示出了其商業潛力。
熱點問題在太陽能安裝中很普遍。研究顯示，超過330萬個光伏面板中有36.5%存在熱缺陷，受影響的模組平均溫度上升超過38華氏度（約21攝氏度）。這些升高的溫度會加速材料老化和性能損失，並削弱太陽能系統的長期經濟效益。研究團隊將天然聚合物氫氧乙基纖維素與一種稱為葉棉線的纖維材料結合，製成水凝膠矩陣。這項創新有潛力在全球範圍內抵消約50%因熱點造成的BIPV系統發電損失，顯示出其在推動太陽能技術進步方面的重要貢獻。
根據劉的說法，這種設計有助於克服傳統水凝膠在長時間使用中常見的裂紋和收縮問題。傳統水凝膠在長期使用後，其體積收縮可達46%，而這項創新顯著減少了裂紋和收縮，將體積收縮率限制在34%以內。團隊目前計劃進一步開發基於水凝膠的蒸發冷卻技術，以支持新興光伏技術的更廣泛應用。
推薦閱讀
其他人也在看
利用超級計算機研究微觀損傷對渦輪葉片的影響
科學家們利用全球最強大的超級計算機之一，研究微觀損傷如何影響渦輪葉片的性能、燃油效率及耐用性。這個項目由墨爾本大學、GE Aerospace 和奧克里奇國家實驗室（ORNL）的研究人員合作進行，他們在 Frontier 超級計算機上進行模擬。這個系統是第一個為開放科學而設的超級計算機，能夠每秒進行超過一千兆次的計算。被稱為 Hewlett Packard Enterprise Frontier（O...TechRitual ・ 9 小時前
美國科學家開發新型光學腔體，有助於提升量子電腦技術
美國科學家最近開發出一種新型的「光學腔」，能高效收集單光子，這是光的基本粒子，來自單個原子。這些原子作為量子計算機的基本單位，負責存儲量子位（qubits），即正常計算機中的零和一的量子版本。這項研究首次實現了同時處理所有量子位的能力。 斯坦福大學的研究團隊描述了一個包含 40 個腔體的陣列，每個腔體都包含一個單獨的原子量子位，還有一個原型裝置則擁有超過 500 個腔體。研究結果顯示，這條路徑最...TechRitual ・ 13 小時前
中國張州核電項目完成第三台蒸汽發生器安裝
中國漳州核電項目近日達成重要建設里程碑，工程師於 1 月 26 日成功安裝了第 3 號單元的最後一台蒸汽發生器。這一舉措標誌著福建省最大核能發展之一的穩步進展。漳州場地最終將設置六個華龍一號（HPR1000）反應堆，而第 3 號單元則是該設施計劃中的第三個反應堆。成功安裝蒸汽發生器意味著項目進展如期，並為下一階段的主要建設做好了準備。 漳州核電項目經過分階段的審批，當局於 2019 年 10 月...TechRitual ・ 1 天前
PS Plus免費遊戲｜《Ace Combat 7》領銜 2 月會員免費陣容
PS Plus 的 2 月份會免遊戲公開，2 月 3 日起可遊玩。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
NASA 研究飛機因機械故障緊急迫降，全體乘員安全無恙
一架高空 NASA 研究飛機於週二早上在休士頓的 Ellington Field 緊急進行腹部迫降，原因是機械故障導致其起落架無法展開。機上所有成員均安然無恙，聯邦和 NASA 現在正在對此事件進行調查。這架由 NASA 操作的 WB-57 飛機在未展開起落架的情況下著陸，並在跑道上以機身滑行。KHOU 11 播放的視頻顯示，飛機在減速過程中產生火花、煙霧和火焰，然而飛行員在降落過程中保持了控制。...TechRitual ・ 19 小時前
ZETA DIVISION新設立「2XKO」部門！密切關注雙胞胎組合「2WINz」的首戰「Frosty Faustings XVIII 2026」
職業電競戰隊「ZETA DIVISION」 新設立了2v2格鬥遊戲「2XKO」的競技部門。 雙胞胎組合「2WI []Saiga NAK ・ 3 小時前
廣島《快打旋風6》賽事「VOLTAGECUP 2026」第二波情報公開！豪華陣容、主視覺圖同步解禁
已公開將於2026年3月在廣島舉辦的「快打旋風6」賽事「VOLTAGECUP 2026」的第二波情報。 由插畫 []Saiga NAK ・ 1 天前
WhatsApp 推出「嚴格的帳戶設定」！一鍵升級極限保護，記者、公眾人物防高階網絡攻擊必開？
WhatsApp 宣佈推出「嚴格的帳戶設定」，主打為記者、公眾人物等高風險用家提供更極端保護，一鍵啟用後會自動封鎖陌生人媒體與附件、靜音陌生來電、關閉連結預覽等。新功能將於未來幾週全球逐步推出，用家可到「設定」內私隱選項啟用。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
TECH.C.學生的2款作品在「Tokyo esports Game Development Contest 2026 學生組」中獲獎！
由東京設計技術中心學院(以下簡稱TECH.C.)學生所創作的兩款遊戲在遊戲開發大賽「Tokyo esports []Saiga NAK ・ 1 天前
Bauhütte推出可對應3螢幕的「長螢幕支架MS BMA-2MS」！可打造躺臥時的多螢幕環境
Bauhütte已於2026年1月27日起開始發售「長螢幕支架MS BMA-2MS」。 全長約76公分的長型支 []Saiga NAK ・ 1 天前
「Virtual Boy Nintendo Classics」中可玩遊戲陣容揭曉！當時未發行的遊戲也將上線
任天堂公佈了「Nintendo Switch Online + 附加包」的全新「Virtual Boy Nin []Saiga NAK ・ 1 天前
Chrome 變身 AI 瀏覽器：Nano Banana 直接喺網頁上改圖，Gemini 側邊欄同步上線
Google 為 Chrome 推出基於 Gemini 3 嘅重大更新，包括全新側邊欄、Nano Banana 執相工具、個人智能及自動瀏覽功能。部分功能免費，自動瀏覽需訂閱 AI Pro 或 Ultra，美國用戶率先體驗。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Amazon優惠｜SSD 太貴買不到？64 折入手 Sandisk Extreme PRO 大容量＋Type-C/A 雙接口極速傳輸
每次抄相、剪片、備份檔案都要等到懷疑人生？如果你是經常帶機外出工作的打工仔、剪片師、攝影愛好者，什至是想幫自己的 Notebook 和手機「減磅」，一部足夠容量及快速的 SSD 絕對是你值得投資的工具。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
日本大雪｜青森積雪創40年紀錄！氣象廳：東京及東海地區未來兩天將現積雪｜即睇受影響地區
遊日注意！日本正面臨今冬最強且持續時間最長的「十年一遇」級別寒流，日本氣象廳已針對多個地區發出大雪及交通障害警戒，預料由1月21日起，日本海側地區將出現極端降雪，且至少持續至1月25日。打算在這段期間前往日本旅遊的朋友，務必留意以下整理的受影響區域及安全建議。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
鯨魚屍擱淺鹹田灣 過往亦曾有鯨魚誤闖西貢水域
【on.cc東網專訊】今日（29日）清晨，一條身長逾10米的鯨魚擱淺在西貢大浪鹹田灣沙灘上，鯨魚屍身嚴重腐爛。屍體有待相關人員移走善後處理。on.cc 東網 ・ 2 小時前
中國以電力建設浪潮支持產業升級 四年新增裝機超過全美國電力容量
【彭博】— 中國正在掀起一場全球罕見的能源擴建浪潮，全力保障關鍵高能耗設施的用電需求，而這些設施對於中國主宰未來的新興產業至關重要。Bloomberg ・ 23 小時前
新界收地悲歌 粉嶺癱瘓老狗獨遺空屋缺水缺糧
【動物專訊】為了城市發展，新界多處收地，有些居民已獲安排上樓住公屋，但粉嶺被收地影響，有主人卻遺下陪伴多年的老弱傷殘老狗獨遺空屋。有協助收地、愛狗的工程人員朱先生向本報表示，他們在一個已被收地的空屋內，發現一隻癱瘓的老狗疑缺水缺糧多日，當工人遞上清水給狗狗，狗狗渴至瘋狂飲水，遞連掉在地上的水也狂舔，非常可憐。朱先生坦言明白傷殘老狗獲收留機會渺茫，但狗狗實太棲慘，還是盼望有好心人或機構願意收留這隻被棄又傷殘的狗狗。 朱先生是協助收地的工作人員，他和同事也愛動物，最近他們在粉嶺收地時，發現一隻癱瘓的狗狗被獨留地空置屋子。據知舊主人在2、3星期前曾回到該處，聲稱無地方及無能力照顧，便將狗狗遺棄於原居地，更指狗狗或最終也只能送往漁護署或愛協。 朱先生坦言以往收地過程中，也有發現少部分人有將放狗棄於該屋。但如這隻狗狗般悽慘，就比較少見。他形容該狗狗現時全物動彈不得，狀甚年老，似只有頭部在郁動，加上近日天氣寒冷在荒廢屋內，生活環境並不理想。 除了一隻癱瘓狗狗外，該屋尚有2隻貓貓，同樣被棄於屋內。朱先生與同事隨即餵狗狗吃了少量雞柳及清水，狗狗非常飢餓口渴，連掉在地下的水也狂舔。而兩隻貓貓雖然怕人，但香港動物報 ・ 4 天前
國家能源局：去年底累計發電裝機容量按年增16.1%
國家能源局發布2025年全國電力統計數據顯示，截至2025年底，全國累計發電裝機容量38.9億千瓦，按年增長16.1%。其中，太陽能發電裝機容量12億千瓦，按年增長35.4%；風電裝機容量6.4億千瓦，按年增長22.9%。 2025年全國6,000千瓦及以上電廠發電設備累計平均利用3,119小時，比上年同期減少312小時。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
早晨天氣節目(01月28日上午8時) - 學術主任李智鴻
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
空氣污染嚴重 本周後期受偏東氣流影響會好轉
【Now新聞台】今日下午，部分監測站空氣質素健康指數健康風險級別錄得較平常高，達至嚴重水平。 本港下午風勢微弱，不利污染物擴散。天文台預測受一股達強風程度的偏東氣流影響，本周後期廣東沿岸大致多雲、風勢頗大，預料空氣質素會改善。環保署提醒兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者，在空氣污染處於嚴重水平期間，盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前