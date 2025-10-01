香港秋季電子產品展 2025：機械人、機械狗再加人工智能

由香港貿易發展局（HKTDC）主辦的第45屆香港秋季電子產品展及第28屆國際電子組件及生產技術展，將於2025年10月13日至16日在香港會議展覽中心舉行 。本屆展會預計將匯聚來自20個國家和地區的超過3,200家展商 ，重點展示人工智能（AI）和機械人技術的最新發展與應用，鞏固香港作為全球創新科技採購中心的地位。本屆秋電展緊貼科技趨勢，設有多個焦點展區，其中以AI及機械人技術最為矚目 。

RoboPark活動區：展會特設「RoboPark」活動區，將舉行超過30場專題演講，並現場展示多款應用於商業、復康及生活場景的先進機械人 。其中，來自中國內地的DEEP Robotics將展出專為巡檢和搜救而設的X30四足機械狗；而PaXini Tech亦會帶來配備先進觸覺感應與AI視覺的人形機械人，展示其在感知及執行層面的技術突破 。

全新展區與知名品牌：為迎合市場需求，今年新增了「RISE Avenue」展區，專門展示新晉電子科技品牌的智能裝置及穿戴式設備 。同時，「品牌薈萃廊」（Hall of Fame）將繼續雲集超過500個國際知名品牌，包括首次參展的日本品牌AIWA及電腦配件品牌Rapoo等 。

銀髮經濟與數碼娛樂：展會亦關注「銀髮經濟」及數碼娛樂的發展 。現場將展出專為長者設計、具備GPS追蹤及緊急警報功能的智能拐杖 。此外，「沉浸式體驗區」將展示結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）與AI技術的互動娛樂產品，讓買家親身體驗 。

DIGIT INTERNATIONAL CO., LIMITED — 星行俠 (NeZha)

人工智能同機械人嘅發展大潮之中，來自香港嘅 DIGIT INTERNATIONAL CO., LIMITED（深圳八大金剛之一）今次帶嚟佢哋旗艦級人形機械人 星行俠 NeZha® P01。星行俠最鮮明嘅特色就係 高度客製化。佢嘅外觀唔再係傳統生硬嘅機械線條，而係支援仿生化設計，能夠透過不同比例、膚色、甚至臉部表情模組去打造專屬嘅「數碼員工」。再配合靈巧嘅仿真手掌，星行俠能夠表達細緻動作，例如握手、比手勢、甚至模仿日常交流嘅細節，令互動變得更自然、更貼近人類。呢種設計唔只係技術層面嘅突破，更係提升用戶體驗同品牌形象嘅重要元素。

喺功能方面，NeZha 配備咗先進嘅 自動導航電梯控制系統，意味住佢唔單止能夠行喺平地，仲可以自主搭電梯、跨樓層行動，大大擴闊咗應用場景。無論係商場巡邏、酒店迎賓，定係醫療機構嘅導覽服務，星行俠都能夠全方位覆蓋。另外，延長電池壽命設計亦令佢具備長時間持續運作嘅能力，減少頻繁充電嘅不便，更加貼近實際應用需求。

用戶操作方面，DIGIT 特別開發咗 「巨號® JuHao App」，提供遙距控制同後台管理功能。換言之，企業管理人員可以即時喺手機或者電腦介面上監控機械人狀態，設定行程路線，甚至遠端調整互動內容。

DEEP Robotics – 智能四足機械人 X30 Pro

X30 Pro 是中國內地 DEEP Robotics 的旗艦級智能四足機械人，X30 Pro 採用仿生四足結構，擁有出色的地形適應力，可以在崎嶇地面、樓梯甚至濕滑環境中穩定移動。其機身獲得 IP67 防護等級認證，代表整體結構完全防塵並能抵抗短時間的浸水，能應對戶外惡劣天氣及潮濕環境。這種堅固設計，確保了它在建築地盤或電力設施的高可靠性，避免因惡劣環境而影響運行。

功能層面上，X30 Pro 內置熱成像模組及 AI 自主導航系統。熱成像能在黑暗或煙霧環境中進行監測，快速捕捉異常熱點，例如電力設備過熱、火源隱患等，對於巡檢電廠和大型設備尤為實用。AI 自主導航則結合實時環境感知與障礙物規避功能，讓機械人能自動調整巡邏路線，而不需要人手遙控，大幅降低人力成本並減少安全風險。

此外，X30 Pro 的 AI 算法能進行異常檢測，包括辨識設施是否出現損壞、異常活動或潛在危險。這不僅能提升巡檢效率，更能讓管理方第一時間掌握現場情況，及早採取措施。隨著工業數字化轉型，這類 AI 驅動的自動化巡檢機械人可取代傳統人力巡邏，大幅減低人員進入危險環境的需要。

在續航與運行效率上，X30 Pro 可支持長時間不間斷巡邏，適合 24/7 連續監控的場景。透過後端系統，管理人員能實時查看其巡邏狀態和收集到的數據，並可根據需要遠程調整任務。相比固定式監控攝像頭，四足機械人的靈活性明顯更高，能夠進入不同區域甚至複雜地形進行監測，提供更全面的安全保障。

Momax Smart International Limited – 1-Sense Soul 智能戒指

1-Sense Soul 智能戒指是 Momax Smart 推出的創新型穿戴式設備，定位為全球首款結合震動提示與情緒識別技術的智慧戒指。在訊息提示功能方面，1-Sense Soul 透過震動提醒使用者來電或訊息，不會像手機或手錶般打擾環境，適合在會議、課堂、安靜場合中使用。這種隱秘提醒方式，避免了漏接重要來電，同時保持低調專業形象。對於經常需要專注又不想錯過重要聯絡的人，這功能極具實用價值。

健康追蹤是產品另一大核心。戒指內置感應器，能持續監測使用者的心率、壓力水平與睡眠狀態。它的睡眠分析透過 AI 算法進行深層數據處理，能更準確區分淺睡、深睡與快速動眼期，並生成清晰易懂的報告。相比部分傳統穿戴裝置，戒指的佩戴感更輕盈，不影響睡眠舒適度，因此特別適合長時間配戴來進行 24/7 健康監控。

情緒識別是 1-Sense Soul 的獨特賣點。透過生理數據結合 AI 分析，戒指能判斷使用者的壓力狀況與情緒變化，並提供對應的提示或數據反饋。例如在壓力過高時，裝置可以建議短暫休息或深呼吸，幫助使用者改善精神狀態。這種以「情緒管理」為導向的設計，將健康追蹤從單純的生理數據，提升至心理健康關注，體現出 Momax 對用戶生活質素的重視。

在設計層面，1-Sense Soul 融合時尚感與功能性。戒指本身採用簡約造型，外觀低調但質感突出，適合男女日常佩戴。作為一件配飾，它不會像大部分智能手錶般顯眼突兀，更容易融入個人風格之中。這一點亦令產品更容易被接受為日常使用的「隱形助手」。

AGreen Marketing Limited – BloomCap 石墨烯生髮頭盔

BloomCap 是 AGreen Marketing Limited 推出的創新型頭皮護理裝置，核心技術來自獲獎的石墨烯頭盔設計，並搭載國際專利的 PCT 技術。產品針對脫髮、白髮以及頭皮健康問題，透過科學能量傳導方式，促進毛囊再生與頭皮新陳代謝，為用戶帶來非藥物、非侵入式的頭髮修復方案。

BloomCap 的工作原理是利用石墨烯的導電與導熱特性，將能量深入傳導至毛囊層，喚醒沉睡中的細胞，並刺激毛囊活化。這種深層能量傳導技術不只針對生髮，同時改善毛囊營養吸收，令髮絲更強韌。相比市面上只提供表層光照的護理產品，BloomCap 能做到更深層次的毛囊激活，因此在生髮效果與頭皮修復上更具科學基礎。

一個引人注目的功能是它能協助頭髮回復天然色澤。隨著年齡增長，頭髮色素細胞流失導致白髮生成，而 BloomCap 透過促進細胞再生與代謝，有助於逐步恢復頭髮原本的黑色。這種從內部細胞層面改善的方式，比單純染髮更健康持久，亦避免了化學染劑對頭皮的刺激。

BloomCap 的設計亦考慮到整體頭皮健康。透過刺激代謝，它有助於減輕頭痛，改善睡眠質素。頭皮作為神經與血管密集的區域，得到適度能量刺激能促進血液循環，從而達到舒緩壓力、提升精神狀態的效果。換句話說，這並非單純的美容設備，而是一個結合健康管理與生活質素提升的多功能裝置。

在使用體驗上，BloomCap 採用頭盔式設計，確保能量均勻覆蓋頭皮各區域。用戶只需日常佩戴，即可在不影響生活的情況下進行護理，適合長期持續使用。與傳統的藥物治療或植髮手術相比，它屬於低風險、低副作用的自然療法，更符合現代人對安全健康的需求。

Pendo Technology Limited – Dartsnut Pixeldarts 電子飛鏢機

Dartsnut Pixeldarts 是 Pendo Technology Limited 研發的創新電子飛鏢機，產品核心理念是把傳統飛鏢遊戲與現代數碼技術結合，帶來更具互動性與競技感的娛樂體驗。這款裝置突破了傳統飛鏢盤僅能單人或輪流操作的限制，透過先進的身份識別與位置追蹤技術，讓多人能同時投擲，並且依然確保計分準確。

Pixeldarts 的最大特色是採用了復古像素風格設計，把遊戲介面與顯示方式轉化為像素藝術，結合現代電子感應技術，形成懷舊與創新的融合。這種設計既吸引年輕人，也能勾起不同年齡層對街機時代的共鳴。玩家不僅能享受傳統飛鏢的樂趣，還能透過獨特的像素動畫獲得更強的視覺刺激與沉浸感。

技術層面上，Pixeldarts 內置高精度位置追蹤系統，能即時識別飛鏢或 Nerf 兼容的投射物落點。與傳統電子飛鏢機相比，它的多目標同時追蹤能力大幅提升，意味著即使多名玩家同時投擲，系統仍可快速分辨每一枚飛鏢的準確位置，並即時更新分數。這解決了傳統遊戲中等待時間過長或判定不準的問題，大幅提升遊戲節奏與競技性。

在娛樂體驗上，Pixeldarts 支援多種遊戲模式，玩家可根據不同場合選擇競技比賽、休閒對戰或團隊挑戰。系統更可與應用程式或平台互聯，方便儲存成績、比對排名，甚至能與遠端玩家連線對戰，將飛鏢遊戲拓展至線上社群的層面。這不僅增加了娛樂的延伸性，也符合現代遊戲「線上+線下」的趨勢。

在硬件設計上，Pixeldarts 結構堅固耐用，能承受高頻率投擲。同時，感應器的靈敏度與演算法經過優化，確保計分公平精準。這對於競技型玩家尤為重要，因為任何誤判都可能影響比賽體驗。Pendo Technology 在產品開發中，明顯兼顧了娛樂性與專業水準。

Refined Motor Company Limited – 電動車改裝技術

根據現場人士講解，其車輪已獲運輸署出牌，現時若有油車改裝成電車也可以找他們了解。

Refined Motor Company Limited 推出的電動車改裝技術，是一套專利化的模組化電動動力總成方案，專門針對傳統燃油車轉化為零排放電動車的需求而設計。這種模組化設計的最大優勢在於適應性極高。無論是經典老爺車，還是商用車隊，甚至特種車輛，都可以透過這套方案進行電動化升級。傳統上，燃油車與電動車的底層結構差異大，改裝往往需要大量客製化工程，成本高且複雜。Refined Motor 的系統化模組方案，則能大幅縮短轉換時間與降低改裝成本，讓電動車改裝更具實際落地性。

在駕駛體驗上，強調「保留原貌，提升性能」。改裝後的車輛仍能保持原有外觀與內裝風格，但同時獲得電動車的即時扭力輸出與安靜操作特性。這種方式對於經典汽車收藏者尤為吸引，因為他們既能保留車輛的歷史價值，又能實現可持續駕駛體驗。

現場採用一部 Bentley 作為示範更改為電電動，並在車頭與車尾加入電池，但外觀上完全看不到已改裝成電車。

油蓋位置則改裝成充電插頭

動力系統的工程細節包括模組化電池組、電動馬達及多種專用控制器，這些部件經過設計能夠無縫協調，透過車輛控制單元進行統一管理。整個系統兼顧安全性與穩定性，並支援再生制動技術，提高能效與續航力。這些技術令改裝後的車輛不僅能達到零排放標準，亦能提供接近甚至超越原廠燃油車的駕駛表現。

Unity Technology Development Corporation Limited – Rokid Glasses AI 智能眼鏡

Rokid Glasses AI 智能眼鏡是 Unity Technology Development Corporation Limited 與 Rokid 聯合帶來的先進穿戴式裝置，核心特色在於結合 AI 與 AR 技術，採用僅 49g 的超輕設計，重量與一般太陽眼鏡相若，佩戴舒適度大幅提升。鏡片採用雙目衍射光波技術，以綠光顯示資訊，配合 1500 nits 高亮度輸出，即使在戶外強光環境下依然清晰可見。鏡架部分經過符合人體工學設計，並提供多款顏色與 Bolon 聯名款，亦可加裝近視或散光鏡片，確保不同人群都能長時間使用。

Rokid Glasses 的核心在於 AI 功能整合。眼鏡內置高通 AR1 芯片，運算流暢，支援多個大模型運行。其功能包括：

健康提示 ：透過 AI 偵測使用者狀態，提供用眼或生活健康提醒。

AI 物件識別 ：可即時辨識眼前事物，提供相關資訊。

AI 拍照答題 ：拍攝題目後即可獲取 AI 解答，適合學習或知識查詢。

即時多語言翻譯 ：支援粵語、普通話及多種外語，對跨境交流特別實用。

AI 導航 ：能提供即時路線指引，以 AR 方式顯示於鏡片中。

語音轉錄文字：把語音自動轉換成文字，適合會議紀錄或筆記使用。

體驗上，眼鏡配備 1200 萬像素高清攝影鏡頭，能從第一視角拍攝或錄影。支援「點頭接聽、搖頭拒接」的直觀操作，大大提升免手控的便利性。此外，鏡片可顯示演講提詞，用戶能將文本導入專屬 App，實現公開演講時的即時提示，這對專業人士及教育場景尤具價值。

