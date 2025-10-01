香港秋季電子產品展 2025：機械人、機械狗再加人工智能

WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
由香港貿易發展局（HKTDC）主辦的第45屆香港秋季電子產品展及第28屆國際電子組件及生產技術展，將於2025年10月13日至16日在香港會議展覽中心舉行 。本屆展會預計將匯聚來自20個國家和地區的超過3,200家展商 ，重點展示人工智能（AI）和機械人技術的最新發展與應用，鞏固香港作為全球創新科技採購中心的地位。本屆秋電展緊貼科技趨勢，設有多個焦點展區，其中以AI及機械人技術最為矚目 。
香港秋季電子產品展 2025
日期：2025年10月13日至16日
地點：香港會議展覽中心
RoboPark活動區：展會特設「RoboPark」活動區，將舉行超過30場專題演講，並現場展示多款應用於商業、復康及生活場景的先進機械人 。其中，來自中國內地的DEEP Robotics將展出專為巡檢和搜救而設的X30四足機械狗；而PaXini Tech亦會帶來配備先進觸覺感應與AI視覺的人形機械人，展示其在感知及執行層面的技術突破 。
全新展區與知名品牌：為迎合市場需求，今年新增了「RISE Avenue」展區，專門展示新晉電子科技品牌的智能裝置及穿戴式設備 。同時，「品牌薈萃廊」（Hall of Fame）將繼續雲集超過500個國際知名品牌，包括首次參展的日本品牌AIWA及電腦配件品牌Rapoo等 。
銀髮經濟與數碼娛樂：展會亦關注「銀髮經濟」及數碼娛樂的發展 。現場將展出專為長者設計、具備GPS追蹤及緊急警報功能的智能拐杖 。此外，「沉浸式體驗區」將展示結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）與AI技術的互動娛樂產品，讓買家親身體驗 。
DIGIT INTERNATIONAL CO., LIMITED — 星行俠 (NeZha)
人工智能同機械人嘅發展大潮之中，來自香港嘅 DIGIT INTERNATIONAL CO., LIMITED（深圳八大金剛之一）今次帶嚟佢哋旗艦級人形機械人 星行俠 NeZha® P01。星行俠最鮮明嘅特色就係 高度客製化。佢嘅外觀唔再係傳統生硬嘅機械線條，而係支援仿生化設計，能夠透過不同比例、膚色、甚至臉部表情模組去打造專屬嘅「數碼員工」。再配合靈巧嘅仿真手掌，星行俠能夠表達細緻動作，例如握手、比手勢、甚至模仿日常交流嘅細節，令互動變得更自然、更貼近人類。呢種設計唔只係技術層面嘅突破，更係提升用戶體驗同品牌形象嘅重要元素。
喺功能方面，NeZha 配備咗先進嘅 自動導航電梯控制系統，意味住佢唔單止能夠行喺平地，仲可以自主搭電梯、跨樓層行動，大大擴闊咗應用場景。無論係商場巡邏、酒店迎賓，定係醫療機構嘅導覽服務，星行俠都能夠全方位覆蓋。另外，延長電池壽命設計亦令佢具備長時間持續運作嘅能力，減少頻繁充電嘅不便，更加貼近實際應用需求。
用戶操作方面，DIGIT 特別開發咗 「巨號® JuHao App」，提供遙距控制同後台管理功能。換言之，企業管理人員可以即時喺手機或者電腦介面上監控機械人狀態，設定行程路線，甚至遠端調整互動內容。
DEEP Robotics – 智能四足機械人 X30 Pro
X30 Pro 是中國內地 DEEP Robotics 的旗艦級智能四足機械人，X30 Pro 採用仿生四足結構，擁有出色的地形適應力，可以在崎嶇地面、樓梯甚至濕滑環境中穩定移動。其機身獲得 IP67 防護等級認證，代表整體結構完全防塵並能抵抗短時間的浸水，能應對戶外惡劣天氣及潮濕環境。這種堅固設計，確保了它在建築地盤或電力設施的高可靠性，避免因惡劣環境而影響運行。
功能層面上，X30 Pro 內置熱成像模組及 AI 自主導航系統。熱成像能在黑暗或煙霧環境中進行監測，快速捕捉異常熱點，例如電力設備過熱、火源隱患等，對於巡檢電廠和大型設備尤為實用。AI 自主導航則結合實時環境感知與障礙物規避功能，讓機械人能自動調整巡邏路線，而不需要人手遙控，大幅降低人力成本並減少安全風險。
此外，X30 Pro 的 AI 算法能進行異常檢測，包括辨識設施是否出現損壞、異常活動或潛在危險。這不僅能提升巡檢效率，更能讓管理方第一時間掌握現場情況，及早採取措施。隨著工業數字化轉型，這類 AI 驅動的自動化巡檢機械人可取代傳統人力巡邏，大幅減低人員進入危險環境的需要。
在續航與運行效率上，X30 Pro 可支持長時間不間斷巡邏，適合 24/7 連續監控的場景。透過後端系統，管理人員能實時查看其巡邏狀態和收集到的數據，並可根據需要遠程調整任務。相比固定式監控攝像頭，四足機械人的靈活性明顯更高，能夠進入不同區域甚至複雜地形進行監測，提供更全面的安全保障。
Momax Smart International Limited – 1-Sense Soul 智能戒指
1-Sense Soul 智能戒指是 Momax Smart 推出的創新型穿戴式設備，定位為全球首款結合震動提示與情緒識別技術的智慧戒指。在訊息提示功能方面，1-Sense Soul 透過震動提醒使用者來電或訊息，不會像手機或手錶般打擾環境，適合在會議、課堂、安靜場合中使用。這種隱秘提醒方式，避免了漏接重要來電，同時保持低調專業形象。對於經常需要專注又不想錯過重要聯絡的人，這功能極具實用價值。
健康追蹤是產品另一大核心。戒指內置感應器，能持續監測使用者的心率、壓力水平與睡眠狀態。它的睡眠分析透過 AI 算法進行深層數據處理，能更準確區分淺睡、深睡與快速動眼期，並生成清晰易懂的報告。相比部分傳統穿戴裝置，戒指的佩戴感更輕盈，不影響睡眠舒適度，因此特別適合長時間配戴來進行 24/7 健康監控。
情緒識別是 1-Sense Soul 的獨特賣點。透過生理數據結合 AI 分析，戒指能判斷使用者的壓力狀況與情緒變化，並提供對應的提示或數據反饋。例如在壓力過高時，裝置可以建議短暫休息或深呼吸，幫助使用者改善精神狀態。這種以「情緒管理」為導向的設計，將健康追蹤從單純的生理數據，提升至心理健康關注，體現出 Momax 對用戶生活質素的重視。
在設計層面，1-Sense Soul 融合時尚感與功能性。戒指本身採用簡約造型，外觀低調但質感突出，適合男女日常佩戴。作為一件配飾，它不會像大部分智能手錶般顯眼突兀，更容易融入個人風格之中。這一點亦令產品更容易被接受為日常使用的「隱形助手」。
AGreen Marketing Limited – BloomCap 石墨烯生髮頭盔
BloomCap 是 AGreen Marketing Limited 推出的創新型頭皮護理裝置，核心技術來自獲獎的石墨烯頭盔設計，並搭載國際專利的 PCT 技術。產品針對脫髮、白髮以及頭皮健康問題，透過科學能量傳導方式，促進毛囊再生與頭皮新陳代謝，為用戶帶來非藥物、非侵入式的頭髮修復方案。
BloomCap 的工作原理是利用石墨烯的導電與導熱特性，將能量深入傳導至毛囊層，喚醒沉睡中的細胞，並刺激毛囊活化。這種深層能量傳導技術不只針對生髮，同時改善毛囊營養吸收，令髮絲更強韌。相比市面上只提供表層光照的護理產品，BloomCap 能做到更深層次的毛囊激活，因此在生髮效果與頭皮修復上更具科學基礎。
一個引人注目的功能是它能協助頭髮回復天然色澤。隨著年齡增長，頭髮色素細胞流失導致白髮生成，而 BloomCap 透過促進細胞再生與代謝，有助於逐步恢復頭髮原本的黑色。這種從內部細胞層面改善的方式，比單純染髮更健康持久，亦避免了化學染劑對頭皮的刺激。
BloomCap 的設計亦考慮到整體頭皮健康。透過刺激代謝，它有助於減輕頭痛，改善睡眠質素。頭皮作為神經與血管密集的區域，得到適度能量刺激能促進血液循環，從而達到舒緩壓力、提升精神狀態的效果。換句話說，這並非單純的美容設備，而是一個結合健康管理與生活質素提升的多功能裝置。
在使用體驗上，BloomCap 採用頭盔式設計，確保能量均勻覆蓋頭皮各區域。用戶只需日常佩戴，即可在不影響生活的情況下進行護理，適合長期持續使用。與傳統的藥物治療或植髮手術相比，它屬於低風險、低副作用的自然療法，更符合現代人對安全健康的需求。
Pendo Technology Limited – Dartsnut Pixeldarts 電子飛鏢機
Dartsnut Pixeldarts 是 Pendo Technology Limited 研發的創新電子飛鏢機，產品核心理念是把傳統飛鏢遊戲與現代數碼技術結合，帶來更具互動性與競技感的娛樂體驗。這款裝置突破了傳統飛鏢盤僅能單人或輪流操作的限制，透過先進的身份識別與位置追蹤技術，讓多人能同時投擲，並且依然確保計分準確。
Pixeldarts 的最大特色是採用了復古像素風格設計，把遊戲介面與顯示方式轉化為像素藝術，結合現代電子感應技術，形成懷舊與創新的融合。這種設計既吸引年輕人，也能勾起不同年齡層對街機時代的共鳴。玩家不僅能享受傳統飛鏢的樂趣，還能透過獨特的像素動畫獲得更強的視覺刺激與沉浸感。
技術層面上，Pixeldarts 內置高精度位置追蹤系統，能即時識別飛鏢或 Nerf 兼容的投射物落點。與傳統電子飛鏢機相比，它的多目標同時追蹤能力大幅提升，意味著即使多名玩家同時投擲，系統仍可快速分辨每一枚飛鏢的準確位置，並即時更新分數。這解決了傳統遊戲中等待時間過長或判定不準的問題，大幅提升遊戲節奏與競技性。
在娛樂體驗上，Pixeldarts 支援多種遊戲模式，玩家可根據不同場合選擇競技比賽、休閒對戰或團隊挑戰。系統更可與應用程式或平台互聯，方便儲存成績、比對排名，甚至能與遠端玩家連線對戰，將飛鏢遊戲拓展至線上社群的層面。這不僅增加了娛樂的延伸性，也符合現代遊戲「線上+線下」的趨勢。
在硬件設計上，Pixeldarts 結構堅固耐用，能承受高頻率投擲。同時，感應器的靈敏度與演算法經過優化，確保計分公平精準。這對於競技型玩家尤為重要，因為任何誤判都可能影響比賽體驗。Pendo Technology 在產品開發中，明顯兼顧了娛樂性與專業水準。
Refined Motor Company Limited – 電動車改裝技術
根據現場人士講解，其車輪已獲運輸署出牌，現時若有油車改裝成電車也可以找他們了解。
Refined Motor Company Limited 推出的電動車改裝技術，是一套專利化的模組化電動動力總成方案，專門針對傳統燃油車轉化為零排放電動車的需求而設計。這種模組化設計的最大優勢在於適應性極高。無論是經典老爺車，還是商用車隊，甚至特種車輛，都可以透過這套方案進行電動化升級。傳統上，燃油車與電動車的底層結構差異大，改裝往往需要大量客製化工程，成本高且複雜。Refined Motor 的系統化模組方案，則能大幅縮短轉換時間與降低改裝成本，讓電動車改裝更具實際落地性。
在駕駛體驗上，強調「保留原貌，提升性能」。改裝後的車輛仍能保持原有外觀與內裝風格，但同時獲得電動車的即時扭力輸出與安靜操作特性。這種方式對於經典汽車收藏者尤為吸引，因為他們既能保留車輛的歷史價值，又能實現可持續駕駛體驗。
現場採用一部 Bentley 作為示範更改為電電動，並在車頭與車尾加入電池，但外觀上完全看不到已改裝成電車。
油蓋位置則改裝成充電插頭
動力系統的工程細節包括模組化電池組、電動馬達及多種專用控制器，這些部件經過設計能夠無縫協調，透過車輛控制單元進行統一管理。整個系統兼顧安全性與穩定性，並支援再生制動技術，提高能效與續航力。這些技術令改裝後的車輛不僅能達到零排放標準，亦能提供接近甚至超越原廠燃油車的駕駛表現。
Unity Technology Development Corporation Limited – Rokid Glasses AI 智能眼鏡
Rokid Glasses AI 智能眼鏡是 Unity Technology Development Corporation Limited 與 Rokid 聯合帶來的先進穿戴式裝置，核心特色在於結合 AI 與 AR 技術，採用僅 49g 的超輕設計，重量與一般太陽眼鏡相若，佩戴舒適度大幅提升。鏡片採用雙目衍射光波技術，以綠光顯示資訊，配合 1500 nits 高亮度輸出，即使在戶外強光環境下依然清晰可見。鏡架部分經過符合人體工學設計，並提供多款顏色與 Bolon 聯名款，亦可加裝近視或散光鏡片，確保不同人群都能長時間使用。
Rokid Glasses 的核心在於 AI 功能整合。眼鏡內置高通 AR1 芯片，運算流暢，支援多個大模型運行。其功能包括：
健康提示：透過 AI 偵測使用者狀態，提供用眼或生活健康提醒。
AI 物件識別：可即時辨識眼前事物，提供相關資訊。
AI 拍照答題：拍攝題目後即可獲取 AI 解答，適合學習或知識查詢。
即時多語言翻譯：支援粵語、普通話及多種外語，對跨境交流特別實用。
AI 導航：能提供即時路線指引，以 AR 方式顯示於鏡片中。
語音轉錄文字：把語音自動轉換成文字，適合會議紀錄或筆記使用。
體驗上，眼鏡配備 1200 萬像素高清攝影鏡頭，能從第一視角拍攝或錄影。支援「點頭接聽、搖頭拒接」的直觀操作，大大提升免手控的便利性。此外，鏡片可顯示演講提詞，用戶能將文本導入專屬 App，實現公開演講時的即時提示，這對專業人士及教育場景尤具價值。
