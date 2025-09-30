中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
香港科研突破︰全球首個證實改善記憶物質 助腦退化患者迎來新曙光
香港城市大學研究團隊揭示天然海藻多酚新物質可改善大腦記憶機制 為銀髮族及照顧者帶來希望
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月30日 - 香港正急速步入「超高齡社會」，最新數據顯示，本港65歲或以上長者人口比例已攀升至23.9%1。自2021年正式步入超高齡社會階段以來，香港老年人口持續上升，預計將由2023年的164萬人增至2043年的267萬人2，激增超過6成。在這人口老化浪潮下，腦退化對患者、照顧者及醫療系統均帶來沉重負擔，成為社會需面對的嚴峻挑戰。在「長命百歲」的新時代，如何守護記憶與腦部健康，已成為全港關注的社會議題。
腦退化成社會重擔 患者與照顧者同受煎熬 認知障礙症為主要死因第七名
現時約有8萬人認知障礙症患者正於醫管局接受治療3，而全港估計約有15萬人罹患認知障礙症。在人口持續老化的香港社會，未來阿茲海默症及相關認知障礙患者人數預計將會有持續攀升的趨勢。而於2024年，認知障礙症更是香港主要死因中排行第七4，情況令人憂慮。
腦退化症不僅逐漸蠶食患者的記憶與自理能力，更為照顧者帶來巨大的身心壓力與經濟負擔。不少照顧者需24小時全天候支援而需辭職或減工以全心照料，部分照顧者更需承受目睹親人性格轉變、認知功能逐漸消失的煎熬。而面對安老服務需求急增，院舍宿位、日間護理，及到戶支援服務輪候時間漫長，公共醫療系統面對供不應求的問題更日益尖銳。
城大研究為全球首次實證：天然海藻多酚中之Dieckorin 為改善記憶之關鍵有效活性物質
面對此迫切的社會需求，香港城市大學神經科學系科研團隊於最新的研究中取得重大突破，該團隊為唯一有能力進行這項研究的香港大學，成功從天然海藻多酚中發現生物活性物質「Dieckorin (DEK)」是全球首個證實該物質在大腦中改善記憶機制的科研團隊，實證DEK能高效穿透血腦屏障，直接對腦部神經細胞及組織發揮作用，從而增強神經突觸可塑性與訊號傳遞，改善大腦記憶中樞健康，並首度為大腦認知功能改善提供明確的科學依據。
香港城市大學神經科學系副主任楊聖七教授指出：「是次研究最關鍵的突破，在於我們不僅觀察到Dieckorin對記憶力提升的作用，更首次實證了改善的原因來自於大腦記憶中樞海馬體的健康變化。以往的研究，只能從行為推斷某些成分有效，但卻無法解釋它們如何在腦部發揮作用。這次從天然海藻多酚中發現的天然活性物質Dieckorin無明顯副作用、可穿透血腦屏障，此特性極為罕見，是次研究發現將為全球腦退化防治揭開新篇章。」
天然海藻多酚廣泛應用功能性補充品 可有效修復神經、對抗腦部退化
天然海藻多酚取自特定褐色海藻，其抗氧化力為維生素E的230倍，具神經修復功效且無明顯副作用。生物有機與藥物化學博士愼賢哲教授表示：「天然海藻多酚Seanol® 於 2008 年已被美國 FDA 認可為新膳食成分（NDI）確認其安全性，並廣泛應用於香港與亞洲市場的健康範疇上，以激活退化細胞、防止慢性炎症、改善血流量等，以達到防止衰老之功效。本研究更首次成功發現並驗證天然海藻多酚Seanol® 當中的Dieckorin (DEK) 為其關鍵活性成份，進一步證實含有天然海藻多酚Seanol®擁有抗衰老及對抗腦部退化的功效。」
天然海藻多酚Seanol®有效對抗腦部退化 腦部健康明顯改善
愼賢哲教授補充：「其中含海藻多酚Seanol® 的『iSeanol® 腦再生』，是專為對抗腦部退化的保健品，具強抗氧化與抗炎能力，可修復受損腦細胞、促進再生。研究顯示，Seanol®能減少腦細胞氧化、代謝異常及澱粉樣蛋白堆積，提升腦部血流，改善記憶減退、認知模糊、思考遲緩與情緒不穩，並增強協調能力。產品更獲美國FDA認證及多項國際專利，確認其安全性。
「iSeanol®腦再生」主要成份是海藻多酚Seanol®，香港用家陳先生現年89歲，早年因中風後受腦退化困擾多年，他的女兒表示爸爸服用前無論記憶力、表達能力及活動力都明顯退化，服用「iSeanol® 腦再生」4個月後，在手腳活動力、短期記憶及理解能力方面均出現顯著改善。
Dieckorin為患者及照顧者帶來曙光 減輕香港社會醫療壓力
這項成果不只學術突破，更為無數長者家庭帶來希望，同時改善生活質素。Dieckorin (DEK)可延緩長者認知衰退，幫助患者維持生活自主權；減輕照顧者身心及經濟負擔，降低壓力；同時有望長遠可紓緩公營醫療壓力，減少患者對急診、長期住院及資助院舍服務的需求。香港城市大學的研究成果，為對抗腦退化症研究提供了新方向，讓香港以至全球在應對超高齡社會的挑戰上有著重大的幫助。
1 香港政府統計處 – 按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字 (2024)
https://www.censtatd.gov.hk/tc/EIndexbySubject.html?pcode=B1130301&scode=150
2 香港政府統計處 – 香港人口推算 (2023) https://www.censtatd.gov.hk/tc/EIndexbySubject.html?scode=190&pcode=FA100061
3 醫院管理局 – 接受治療的認知障礙症病人數目 (2022)
https://gia.info.gov.hk/general/202403/27/P2024032700189_453082_1_1711515760638.pdf
4 衛生署 – 了解認知障礙症 https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ncd_watch_aug_2025_tc.pdf
關於香港城市大學神經科學系
香港城市大學神經科學系於2019年成立，致力研究大腦及中央神經系統，從解剖學及生理學所獲得的對神經系統的認識，來探索細胞及分子生物學，幫助我們加深了解如阿茲海默症、帕金森症、肌萎縮性脊髓側索硬化症（亦稱盧·賈里格症、運動神經元病）、癲癇症以及中風等疾病的成因及探究其治療方案。
關於iSeanol®
「iSeanol®腦再生」含高純度專利成份Seanol®海藻多酚，Seanol®擁有多項國際專利及科學研究報告，更成為美國FDA的NDI（New Dietary Ingredient 新型補充食品）。實驗證明，Seanol®能突破血腦屏障，深入保護及修補腦細胞，提升血流及養份供應，改善腦細胞反應及代謝異常，使腦部健康再生，擊退腦部退化。iWellness 引入iSeanol®，為香港及亞洲患者提供改善退化引起的記憶衰退、認知模糊、思考緩慢、活動協調不佳等問題之選擇，令家人重享健康生活。
關於Botamedi
Botamedi Inc. 是 Seanol® 的研發公司。經多年研發，Botamedi 成功鑑別並解析褐藻中的活性化合物展開臨床研究，將 Seanol® 發展為食品及藥用候選成分。憑藉分離、純化及鑑定具治療功效、卻如食品般安全的化合物技術，Botamedi 成為率先開創醫療食品新領域的生物科技企業。由 Botamedi 所研發的新成分 Seanol®，可廣泛應用於醫藥、保健食品、健康飲品、個人護理及護膚產品，並享有「細胞守護者」的美譽。Botamedi Inc. 亦持有多項與海洋多酚及 Seanol®相關的知識產權。
新聞稿由客戶提供
