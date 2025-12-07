香港立法會選舉整體投票率31.9%

【Now新聞台】立法會港島西選區五名候選人競逐兩個議席，其中三人是現任立法會議員，意味有人沒法連任，另外兩人首次參選，多名候選人一早已打告急牌。 新民黨陳家珮接捧主席葉劉淑儀，由選委會界別轉跑道出選港島西，但未到中午已經告急。立法會港島西候選人陳家珮：「希望可以出來支持葉太的徒弟。我和葉太其實都一起創立新民黨，15年來都很用心去服務不同階層的市民，亦都給人印象都很夠膽發聲，有甚麼說甚麼。所以我覺得新民黨其實是香港政壇中不能消失的一把聲音。」同樣轉跑道的還有工聯會郭偉强，由勞工界轉戰地區直選，他亦都告急，但指對選民眼光有信心。立法會港島西候選人郭偉强：「維護自己權益，亦都維護自己的就業狀況，去投下這一票。當然我們工聯會，我是唯一一個在立法會提出要打擊黑工及凍結外勞機制的一個議員，事實上你比較，只有我做過。如果大家都關心飯碗，很應該出來投這一票。」民建聯陳學鋒原區出選，競逐連任，他指宏福苑火災的確影響民建聯選情，因此落力在東涌拉票。立法會港島西候選人陳學鋒：「但我相信市民眼睛都是雪亮，一些抹黑的說話的確會有中傷的情況，但我們都是用我們的服務令我們的市民投我們。我們接下來都會推動一些鄉郊旅遊

