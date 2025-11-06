香港站重現「老香港」 體驗舊式磅重機、懷舊卡座 收藏家：本土文化走進公眾視野

Slash將「私伙」舊式磅重機帶到香港站「香江冰廳」供乘客試玩磅重。

港鐵站將鐵路融入港人生活，更讓本土文化走進公眾視野。致力於舊物收藏與活化的「舊物管理員」Slash與港鐵合作，將本土特色藏品帶進港鐵香港站的「香江冰廳」及「中環戲院」。他認為香港站的特殊地理位置使其成為理想的展示平台，可「動態保育」本土文化，同時向遊客介紹充滿特色的老香港。

「香江冰廳」展覽設於香港站，Slash指「香港站」具有無可替代的意義。

展出皇后戲院舊戲票

這次合作源於雙方對香港舊物價值的重視。Slash的工作室以老香港場景為佈置主題，而港鐵「香港故事」企劃正正希望透過與本土收藏家合作，利用車站商店空間，重現代表性的舊香港場景。身為七十後的Slash自稱「一個舊物管理員、一個歷史嘅過客」，今次帶來舊式磅重機、舊戲票及戲橋、收銀掌櫃等舊物，以「香江冰廳」與「中環戲院」等主題，將香港情懷呈現在港鐵站商店，為市民與遊客帶來獨特體驗。配合香港站所在的中西區歷史背景，Slash特意選取已結業的皇后戲院等中區戲院戲票作展覽之用。Slash形容，選址「香港站」的意義無可替代，「我覺得好正，因為香港站就係『香港』，呢個地點特別有意思」。

Slash帶來收銀掌櫃放置於「香江冰廳」供市民觀賞。

Slash帶來舊戲票及戲橋作展覽之用。

Slash亦在細節上下足功夫，特意選取已結業的皇后戲院、娛樂戲院等中區戲院戲票作展覽之用。

冰廳卡座體驗中西文化

現場除了展出Slash借出的舊物外，還設有懷舊卡座，供市民體驗在冰廳環境休憩用膳。Slash指，六十年代的冰廳是當時少數配備冷氣的公共場所，「好標榜冷氣開放或者食杯雪糕」，這份「涼浸浸」的舒適感，使其成為市民的聚腳點；冰室作為港式茶餐廳的前身，菜單亦是香港中西文化交匯的縮影，「例如西多士、菠蘿包等等嘅嘢，正正就係香港文化嚟，好體現到香港人嗰種高度融合性」。

Slash指六十年代的冰廳是當時少數配備冷氣的公共場所。

地標相約文化伸延至港鐵站

至於「中環戲院」的主題，Slash就指可讓參觀者了解到當年的城市生活節奏。在通訊科技不發達的年代，戲院是相當重要的大眾娛樂，不僅是觀看電影的場所，更是城市重要的社交節點和約會地標。Slash解釋，以前戲院大堂設計寬敞，市民會相約在戲院門口見面。這種利用地標相約的文化，亦延伸到當時港鐵站，例如不少人約會時會用暗號「地恒」，原於幾乎每個站均設有恒生銀行，「喂尖地恒等，我哋就喺尖沙咀地鐵站的恒生銀行等」，充滿八、九十年代的人情味和專屬記憶。

「中環戲院」的主題展出舊電影海報、戲票等。

六十年代仍以人手劃位的戲院座位表。

九十年代戲票。

投幣磅重 獲仿舊車票

Slash今次刻意避免傳統博物館的「只看不碰」模式，而是追求「有活動、有體驗」，亦是「動態保存」本土文化的關鍵。除了在南昌站設置了扭蛋機，Slash將「私伙」舊式磅重機設於香港站，並重新設計體重卡。市民投幣磅重後，可獲取一張仿舊香港車票設計的特製體重卡。Slash強調互動設計相當重要，「如果我哋唔理佢，放喺貨倉，咁佢就係一個死物；但係如果我哋將佢展示出嚟，或者被人用到，對我來說是一個動態，佢仲有個使命，件嘢可以繼續為大家服務」。市民可將仿舊香港車票設計的特製磅重卡放於手機殼或卡套中展示，讓身邊的人有機會認識相關歷史背景或資料，已是相當好的運用。

地下鐵路年代的通用儲值票，是Slash的收藏，也是不少港人的回憶。

Slash重新設計仿舊香港車票設計的特製體重卡。

特製體重卡設計包括港鐵車卡的演變。

「好想客人會心微笑」

Slash希望藉是次體驗，讓港人在日常通勤中「回望」過去，強化集體回憶和文化身份認同；對於年輕世代而言，則通過互動和創意，讓他們接觸到未曾經歷的舊香港面貌，「我哋好想客人會心微笑，喺呢個咁有壓力嘅城市當中，希望大家開心啲」。