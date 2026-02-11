香港第3條名人街︱「吳若希家」成新地標 住山頂草叢？

【on.cc東網專訊】樂壇陸續出現以藝人命名的地標，除因姜濤一年一度壽誕而命名的「姜濤灣」外，再有因自炒車而成名的「江若琳灣」，近日第三條「名人街」終於面世。

日前網上搜尋地圖上的山頂位置「新增」了一個地標，有網民截圖並分享謂：「Map點解會出現咁嘅嘢？」而被Cap下的地標寫住「吳若希家」，網民看地標的實景圖，發現是山邊的叢林，留言「個街景係咁，成個樹林，要知佢間屋喺邊都唔易搵。」又網民指「尖沙咀有江若琳灣，山頂有吳若希家。」

由於「吳若希家」的網上熱度相當高企，連吳若希本人都現身留言，對被網友惡搞其住址，她玩埋一份：「低調啲，唔好畀人知我住喺度！」成功吸引了7千人派like，不少網民追問她為何住在草叢中，又指她「富婆」可以住山頂做上等人，吳若希見群情洶湧，再留言「咁下次call外賣知道call去邊啦！」好友戴祖儀讚她夠幽默笑謂：「呢個好笑！」見老友有反應，吳若希第三度留言：「今晚我屋企見！」有傳吳若希其實是住在元朗的豪宅區。

