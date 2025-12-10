香港紀錄片《逆風飛翔Pendulum Control》勇奪全球最悠久體育電影節最高榮譽 為本地共融及殘疾運動創新寫下里程碑

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月10日 - 施杰浩基金會（Ajmal Samuel Foundation，ASF）欣然宣布，由香港製作、記錄殘疾運動員施杰浩（Ajmal Samuel）突破極限歷程的紀錄片《逆風飛翔Pendulum Control》，於2025年在意大利巴勒莫舉行的 Paladino d'Oro 國際體育電影節 榮獲 Extreme Sports Award（極限運動電影大獎）。

Paladino d'Oro 創辦於1979年，被譽為「體育電影界的奧斯卡」，亦是全球歷史最悠久、最具影響力的體育電影節之一，長年表彰展示勇氣、韌性及人類潛能的作品。





《逆風飛翔Pendulum Control》成為 首部香港出品並獲得該電影節獎項的作品，標誌著香港在國際共融體育電影領域上取得重要突破。



由導演 Richard Mark Dobson 執導，電影記錄施杰浩成為 亞洲及非洲首位獲發牌的適應性滑翔傘飛行員 的歷程。他不但面對高度技術與體能風險，更以「挑戰社會對殘疾定型」為使命，透過運動重塑大眾對能力的理解。作品與香港「逆境自強、創新求變」的城市精神高度契合。



施杰浩表示：「這個獎不僅屬於我個人，更是對香港精神的致敬。」他補充：「我從巴基斯坦來港生活四十年，香港是我真正的家。這個獎象徵著我們的城市具有韌性、包容與勇於衝破障礙的力量。《逆風飛翔Pendulum Control》是一個來自香港、走向世界的故事，提醒大家：身體的限制，從來不是人生的界線。」



契合香港共融大勢 紀錄片獲獎正值ASF推動城市級共融倡議



在國際肯定下，ASF 正積極聯同多間本地非牟利組織、大學及社區機構，於全港舉辦 免費放映會、交流會及共融工作坊，以故事力量推動多元、平等與共融（DEI），亦希望鼓勵企業、青年及多元族群在不同領域實踐「可能無限」。



關於 Paladino d'Oro 國際體育電影節



Paladino d'Oro 每年於意大利巴勒莫舉行，是全球歷史最悠久的體育電影節，被視為國際體育電影卓越標準。評審團致力表揚重新定義運動成就、人類韌力及文化表述的作品。《逆風飛翔Pendulum Control》奪獎後，跻身國際體育紀錄片的重要行列。



推動共融：邀請各界同行



ASF 誠邀媒體、教育機構、企業及社區領袖參與其共融使命。隨着《逆風飛翔Pendulum Control》獲全球認可，香港正站在國際倡議的前端，展示一個「無論身體能力如何，人皆可追尋非凡可能」的世界。



