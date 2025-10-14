香港紅十字會醫護義工赴加沙救援 揭逾千人截肢籲關注人道危機

左起分別為香港紅十字會義工醫生歐耀佳、紅十字會行政總裁/秘書長蘇婉嫻、香港紅十字會國際及賑災主管程德君、香港紅十字會義工醫生鄒有銘。(林俊源攝)

儘管以色列與哈馬斯已達成停火協議並展開人質與囚犯交換，惟歷時兩年的武裝衝突，已為加沙地帶留下難以癒合的創傷。戰事至今導致超過6.7萬人喪生，逾九成加沙人口流離失所，更有超過50萬人因饑餓與赤貧而面臨死亡威脅，人道危機日趨嚴峻。香港紅十字會早前派出6名醫護義工、合共9人次往戰地醫院支援，親身見證當地受戰火蹂躪的平民。目前，暫時的停火並未緩解當地的醫療資源危機，香港紅十字會對此希望各界繼續伸出援手，並持續關注加地帶急迫的人道狀況，支持該會的國際賬災工作。

急症科醫生難忘病床下用沙包掩護

醫生歐耀佳、鄒有銘及護士梁偉賢早前親赴加沙，於紅十字國際委員會的戰地醫院提供緊急醫療服務，協助照顧與治療當地傷病者。其中急症科醫生鄒有銘於去年赴加沙，對近在咫尺的炮火襲擊與醫療物資的極度短缺有著深刻體會。他回憶在為期六周的戰地醫院任務中，期間隨時待命，爭分奪秒地搶救傷患。「醫院曾在短時間內收逾40名重傷者；我們亦經歷過炮火逼近的夜晚，與同僚躲在病床下用沙包掩護，又或逃進貨櫃避難，直至環境回復平靜才敢外出。」

除要直面生死一線的炮火威脅外，最令他感到無力與痛心的，是加沙當地醫療資源的極度匱乏。他分享，當地許多民眾除了受戰火直接創傷外，大部分病人其實飽受內科疾病困擾，如心臟病、糖尿病等慢性病。「但我們只能依靠非常有限的藥物去幫助他們。」他更沉痛地透露，曾在資源耗盡的情況下，眼睜睜看著病人無法得到適當的醫治，部分更是小朋友，這成為他心中一道難以癒合的傷痛。

外科醫生：戰爭後遺症正持續浮現

外科醫生歐耀佳在上月完成第三次加沙任務，他指出，目前當地大部分地方已在戰火中淪為廢墟，超過九成的基礎醫療設施遭到破壞。雖然加沙當前暫時停火，但戰爭的後遺症正持續浮現。他透露，當地起碼有數千人因戰火而截肢，其中包括大量兒童，這些孩子必須裝配義肢才能重新行走。「而且兒童會不斷成長，這意味著他們未來需要接受不止一次的手術，隨著身體發育持續更換義肢。」此外，他估計當地有超過千人因傷而有人工造口，但所需的造口袋已出現短缺情況。

香港紅十字會行政總裁/秘書長蘇婉嫻表示，該會醫護義工的行動，深刻體現了超越疆界的人道精神。她強調，每一位義工懷抱著相同的初心，便是盡己所能，拯救每個寶貴生命。為持續喚起公眾關注，該會將於未來數周在全港各大專院校舉辦《加沙記憶不忘的呼聲》活動，旨在促使大學生與年輕世代深入瞭解這場遠方的人道危機，並意識到作為「地球村」一員的責任，共同為身處困境的人們伸出援手。

