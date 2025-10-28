香港網球公開賽 張瑋桓直落兩盤挫拉雯絲晉第二圈

【Now新聞台】在維園舉行的香港網球公開賽，本地女球手張瑋桓直落兩盤淘汰荷蘭的拉雯絲，晉身單打第二圈。

背對鏡頭的張瑋桓早段與拉雯絲互破兩個發球局，打成3比3平手；之後張瑋桓第8局，打足6次「刁時」再破發，領先5比3。世界排名632挑戰85，張瑋桓連贏三局，先贏一盤6比3。

她今場第一發球得分率5成8，好過拉雯絲的4成4，全場9個破發機會，張瑋桓把握到5次，最終她贏多盤6比4，用了1小時36分鐘取得近三個月來第一場單打勝利，第二圈會對爆冷淘汰四號種籽簡倫的日本球手坂詰姬野。

