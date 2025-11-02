香港網球公開賽 晏寶高激戰近三小時挫布莎封后

【Now新聞台】香港網球公開賽決賽，加拿大的晏寶高打足三盤，擊敗西班牙的布莎，贏得女單冠軍。

背向鏡頭的晏寶高，首次來港參賽就入決賽，第一盤拉開過5比2，被追平下尾段再破發，先贏一盤7比5。

世界排名21對68，晏寶高第二盤早早領先3比0，又被布莎追平，兩人互破對方兩個發球局，打成6比6，決勝局「搶七」，布莎險勝細分11比9，追平盤數；晏寶高全場13次破發機會，把握到6次，決勝盤由頭帶到尾贏6比2，打了2小時49分鐘，贏盤數2比1捧盃。

雙打方面，面向鏡頭、全運四川組合王雅繁及蔣欣玗，直落兩盤6比4及6比2，擊敗日本的小堀桃子以及泰國的彼碧，今次賽事以不失一盤姿態封后。

