8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器｜懶人包
香港網球公開賽 晏寶高激戰近三小時挫布莎封后
【Now新聞台】香港網球公開賽決賽，加拿大的晏寶高打足三盤，擊敗西班牙的布莎，贏得女單冠軍。
背向鏡頭的晏寶高，首次來港參賽就入決賽，第一盤拉開過5比2，被追平下尾段再破發，先贏一盤7比5。
世界排名21對68，晏寶高第二盤早早領先3比0，又被布莎追平，兩人互破對方兩個發球局，打成6比6，決勝局「搶七」，布莎險勝細分11比9，追平盤數；晏寶高全場13次破發機會，把握到6次，決勝盤由頭帶到尾贏6比2，打了2小時49分鐘，贏盤數2比1捧盃。
雙打方面，面向鏡頭、全運四川組合王雅繁及蔣欣玗，直落兩盤6比4及6比2，擊敗日本的小堀桃子以及泰國的彼碧，今次賽事以不失一盤姿態封后。
#要聞
其他人也在看
網球｜黃澤林擊退中國新星周意 第五度闖ATP挑戰賽決賽明爭首冠
ATP網球挑戰賽首爾站周六（1日）上演「中港新生代對決」，21歲的香港「一哥」黃澤林（Coleman）迎戰20歲的中國新星周意...Yahoo 體育 ・ 1 天前
冼拿輕取施華利夫躋身巴黎大師賽決賽
【Now Sports】意大利球星冼拿周六在巴黎大師賽4強戰輕取施華利夫，將與艾加阿利亞森爭奪冠軍。賽事2號種子冼拿（Jannik Sinner）而對第3號種子施華利夫，以為會是一場緊湊比賽，結果冼拿只需時15分鐘就兩度打破對手發球局，輕鬆領先3:0，這一盤結果毫不留情贏6:0。第2盤形勢不變，冼拿3次打破對手發球局，再贏6:1，只花61分鐘就以盤數2:0晉身決賽。冼拿只需要在決賽獲勝，即可重奪世界排名第1的席位。是日同樣殺入決賽的，尚有加拿大球手艾加阿利亞森，他面對哈薩克球手布力克的戰況緊湊得多，首盤就鬥到Tie break贏7:6（7:3），及至次盤以6:4勝出，盤數贏2:0。這是該9號種子歷來第2次躋身大師賽決賽。now.com 體育 ・ 13 小時前
Iga年終賽敲勝鼓開心自拍
【Now Sports】WTA年終賽開戰，絲維雅迪克與賴芭堅娜首仗同樣直落兩盤贏波。2號種子絲維雅迪克（Iga Swiatek）面對2016年以來首度躋身賽事的姬絲，首盤很快入局領先5:0，而她受惠於對手全場錄得33次無壓力犯錯，結果只花1小時1分鐘的時間，就極速贏6:2及6:1，在「莎蓮娜威廉絲組」旗開得勝。這名波蘭球星顯然心情大好，賽後在球迷面前開心Selfie。她賽後表示滿意自己的表現：「老實說，我為所有事情感到高興，所有訓練的事情，今天都盡情發揮，在穩定與進取之間找到平衡。」同組賴芭堅娜同樣贏得快，只花57分鐘就以6:3及6:1打敗4號種子安妮絲莫娃。在「嘉芙組」，首號種子莎芭列卡與衛冕的嘉奧芙於周日分途出戰，對手為柏奧莉妮及柏高娜。now.com 體育 ・ 12 小時前
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯死亡案 否認吸毒藏毒 大馬媒體引警方稱：他尿液對4毒品呈陽性
有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，警方於上月22日下午1時許接報發生命案後，趕至吉隆坡某高級酒店房內調查，當時謝侑芯已死亡，而42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
網上熱話｜內地旅客讚大角咀一街道譯名「封神」 神譯名背後有段故？
近年內地旅客來港不再僅是購物，更喜愛城市深度遊，而香港不少街道譯名均十分有特色，引來遊客熱議。近日有網民在小紅書發文，提到位於大角咀的一條名為「詩歌舞街」的街道。該網民直言，香港這麼多條街道，「詩歌舞街」可說是「封神之作」。他稱，sycamore本意是無花果，但中文譯名把其升格了，更能夠保留相近發音。am730 ・ 6 小時前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
習近平送小米手機 李在明問通訊保安 習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
歐巴馬嚴厲批評川普：無法無天、魯莽、充滿惡意、瘋狂
前總統歐巴馬週六在美國兩州助選民主黨州長候選人，批評川普政府政策混亂，並呼籲選民在下週選舉中做出明智選擇。維吉尼亞州與紐澤西州民調顯示民主黨候選人領先共和黨對手。鉅亨網 ・ 3 小時前
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在特習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 1 天前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港媽「成功爭取」要求濕地公園為蠶豆症孩移除金銀花 網民狂轟行為自私
最近一名港媽在社交網站分享，向漁護署反映濕地公園種植的金銀花，會危及患蠶豆症的孩子。漁護署指為進一步保障訪客安全，濕地公園會移除步道附近的金銀花。 事主在社交網站Threads分享事件，指「成功了，這是媽媽可以為你做的」。根據事主上載的漁護署回覆，署方指根據衞生署及醫院管理局的資料，蠶豆症患者應避免接觸或進食忍冬am730 ・ 1 天前
輸波輸埋威嚴？熱刺雙將無視領隊法蘭
【Now Sports】熱刺周六於主場被車路士以1:0擊敗，賽後遭球迷狂噓之餘，主帥法蘭更被自己的隊中成員無視，場面極為尷尬。事情發生在比賽結束之後，雲迪芬（Micky van de Ven）和史賓斯（Djed Spence）這對防守組合似乎極為沮喪，一邊抱怨一邊走向球員通道，法蘭（Thomas Frank）迎向他們似乎想要握手並作出安慰，但兩名球員卻無視法蘭，有如陌生人一樣。法蘭當時非常愕然，站在原地怒瞪，但明顯2人都沒有留意，似乎只想離開球場。這個插曲當然被記者看到，問及2人的反應是否合適時，法蘭表示：「我認為這只是小問題之一。雲迪芬和史賓斯已經竭盡所能，在今季的表現亦非常好，所以我明白大家今天會感到沮喪。這只是我們的表達方式有所不同，所以我不認為這是大問題。球隊表現總有起落，要保持一致性很困難，但亦是我選擇像往常一樣去跟球迷揮手的原因。」英國球壇名宿舒利亞（Alan Shearer）認為球員的反應被過度解讀：「我完全明白為何球員們想盡快進入更衣室，他們很尷尬，邊被嘘邊離場，只想進去更衣室再向領隊道歉。儘管法蘭是喜歡向球迷致謝的人，但我理解球員的觀點，因為表現實在太不堪入目，想儘快now.com 體育 ・ 11 小時前
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與政商名人意外交集
觀眾熟悉的綠葉演員「Benz雄」許紹雄，從機靈老差骨到社團坐館，總能以不搶鏡的方式讓角色生動起來。10月28日凌晨，他在養和醫院安詳離世，許紹雄的一生，連結着一段連結清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與本地政商名人家族意外交集。Yahoo財經 ・ 4 天前
葉劉港辦APEC「最後提案」黯然退場 習主席指定深圳共商亞太區發展
國家主席習近平在亞太經合組織東道主交接環節上，宣佈中方將於明年11月在深圳舉辦亞太經合組織峰會，香港特首李家超稱會全力配合。習主席指定深圳為亞太區重要窗口，暫時未有當中的財政部長會議移師香港的消息，意味由葉劉淑儀在棄選前提出的「香港舉辦2026年APEC」的提案可能落空。預計在成功舉辦APEC後，深圳將成為中國的亞太區重心之一，隨著正在開發的香蜜湖「新金融中心」落成，2027年更有可能實現「張五常預言」，成為大灣區龍頭Yahoo財經 ・ 12 小時前
遊泰墮崖案受害人揭前夫涉電騙 險被賣到緬北
【on.cc東網專訊】內地女子王暖暖6年前懷孕期間赴泰國旅遊，遭新婚丈夫俞某冬推落山崖後奇迹生還，近日向法院提出離婚獲准。內媒周三（29日）報道，俞某冬被揭為電詐人員，王暖暖曾透露對方原計劃將她賣至緬北。她周四（30日）表示，會不斷普及自己的故事，反對騙婚、電詐等。on.cc 東網 ・ 1 天前
秀茂坪地盤男工疑高處失足墮下 當場死亡
秀茂坪發生致命工業意外。今日(2日)下午3時許，在安禧街15號一個建築地盤，有一名男工人懷疑失足從9樓的棚架墮下。工友見狀即刻報警，救援人員接報趕至現場，證實工人已當場死亡。am730 ・ 3 小時前