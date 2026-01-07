香港網球公開賽 黃澤林反勝迪亞路首次打入男單八強(陳天朗報道)

【Now新聞台】香港網球公開賽，黃澤林打足三盤反勝六號種籽、加拿大的迪亞路，第一次晉身男單八強。

背對鏡頭的黃澤林，一球T點位發球時速達到213公里，但先失發球局，落後0比3。

1米91的黃澤林面對2米03的迪亞路，身高沒優勢，底線一輪對搓，迪亞路想上網，黃澤林反手送上超身球。

世界排名迪亞路亦高出不少，40對150，很有耐性反手削，黃澤林一抽便中計，第6局再失發球局，先輸一盤1比6。

他們數天前才合作贏雙打，今場無法再與迪亞路聯手，位置變了各沒隊友。黃澤林想贏要靠自己，放短引迪亞路上網，將對方鎖死在同一邊，再拉去另一邊得分。雙方互保兩個發球局後，黃澤林主動出擊，大無畏衝上網前，令迪亞路無還擊之力。

兩人前年在挑戰賽級別交過手，迪亞路當時贏盤數2比1。職業巡迴賽首次碰頭，黃澤林進取有回報，第二盤第6局首度破發，不單止網前有收穫，底線對拉黃澤林都有信心，正手斜線得手，一度拉開5比2。

黃澤林發球開闊位，迪亞路手長腳長，由場外追到場中間俯身撈過網，第9局回敬破發連追三局，還是阻擋不到這股主場氣勢。黃澤林打到第五個盤分再次破發，贏局數7比5，扳平盤數。

雙方第一發球得分率巧合地都是6成7，同樣都有4次破發，主動得分都非常接近，34對31，黃澤林稍勝3球，直線超身球又是好球，鬥到尾段仍可轟出時速215公里的子彈發球，今場開出10球ACE，多對方一球。

決勝盤率先破發，領先過4比1，再被追平5比5，最後又與第二盤一樣，盤末破多次迪亞路發球局，贏多盤7比5，用了2個半小鐘反勝晉級，八強將會再遇前年首次主場出擊所遇到的頭號種籽姆錫迪。

