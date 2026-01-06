香港網球公開賽 黃澤林直落兩盤挫拿方尼首闖男單十六強(陳天朗報道)

【Now新聞台】香港網球公開賽，主場出擊的黃澤林直落兩盤擊敗阿根廷的拿方尼，三度出戰這項賽事，首度躋身男單十六強。

黑衫的黃澤林連續三年獲發外卡直入正賽，今年世界排名由150位起步，爭取打入前100。面對排72的拿方尼，互保兩個發球局後，黃澤林清脆的正手抽擊，逼到拿方尼退到螢光幕最底，加多板「叉燒波」，打出另一水平率先破發。

觀眾未至於要穿三條褲，天氣冷要穿多件外套便真。即使下局拿方尼回敬破發，兩邊不停調動黃澤林，本地網球「一哥」也很冷靜，取回節奏直線抽擊，第7局再破發，到第9局破發連中三元，拿方尼反手擋出界，黃澤林先贏一盤6比3。

雙方第二盤互保頭4個發球局，這球黃澤林打得太盡，第9局失發球局。拿方尼保住下個發球局便扳平盤數，反而被黃澤林請「食蛋」，局數5比5平手。

黃澤林今場第一發球得分率7成3，第二發球得分率都有5成1，主動得分18次對12次，三項數據都好過拿方尼。11次破發機會把握到5次，亦救了6個破發分，盤末連贏三局，反勝局數7比5，用了1小時40分鐘，直落兩盤淘汰拿方尼，在香港公開賽「開齋」。

香港網球代表黃澤林：「最尾都可贏到，雖然很刺激，這天亦很刺激，第二盤對方只要保發便贏出該盤，都挺開心，因為這天都不容易。有少許冷，我不久前於挪威準備其實更冷，回來很高興可以在家比賽。」

黃澤林十六強會遇上雙打好拍檔、加拿大的迪亞路。

