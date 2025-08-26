黃澤林

黃澤林

香港網球手黃澤林(Coleman Wong)再創歷史，為港爭光！他於本港時間昨凌晨在美國網球公開賽首圈，以直落三盤擊敗排名比他高逾100位的美國球手高華斯域，成為公開賽年代首名打入大滿貫正賽並成功晉級的港將。他賽後向傳媒笑說，希望可再過幾關答謝支持者，承諾會繼續努力。他又指，現在做的事情香港未曾有人做到，「所以對我嚟講係好緊要」，盼透過取得佳績再次證明自己。圖：路透社

世界排名173位的黃澤林經歷三圈外圍賽後，歷史性打入大滿貫賽事美網的主賽圈並愈戰愈勇，全場共發出20個Ace球，失誤只有31次，比對手的47次少；最終花接近兩個半小時打敗世界排名71位的高華斯域。黃澤林今場有不少支持者親身撐場，包括身處美國的香港人，聲勢不遜佔主場之利的高華斯域。他賽後感謝入場、在香港支持他的觀眾，以及其家人，「希望我再過多幾關，屋企人可以過嚟支持我」，又透露賽前其實感到很緊張。他續說：「好難得香港有一位球手，可以在美網打到比賽，我會繼續努力。」

21歲的黃澤林殺入次圈即64強，代表已穩袋15.4萬美元獎金，折合約120萬港元，他將在下一圈鬥世界排名85位、26歲的澳洲球手阿當禾頓，繼續挑戰不可能任務。此外，文化體育及旅遊局長羅淑佩亦深宵直擊賽事，當有賽果後馬上在社交平台表示恭喜。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/香港網球手再創歷史-21歲黃澤林成首港將-大滿貫正賽晉級/593199?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral