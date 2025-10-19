不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
香港美酒佳餚巡禮周四開幕 首次延長開放至午夜12時
【on.cc東網專訊】由香港旅遊發展局主辦的「香港美酒佳餚巡禮2025」將於周四(23日)在中環海濱活動空間開幕，一連四日(23至26日)舉行，開放時間首次延長至午夜12時 ，提供美食與美酒體驗，市民及旅客可在活動參與味覺配對、萬聖節派對及抽獎等活動。活動首日由晚上7時30分至午夜12時，次日起則由每日正午12時至午夜12時，最後入場時間為晚上11時30分。
今年「香港美酒佳餚巡禮」 推出味覺配對體驗，融合梅洛、莎當妮、西拉、赤霞珠及長相思5類葡萄品種，搭配香甜、酸爽、辛辣、鹹香、鮮美5種滋味，透過攤位顏色標示，讓參加者自由配搭。今年活動將於周六(25日)傍晚6時，在主舞台舉辦黃昏美酒薈派對，市民可即場登記免費品嚐1855列級酒莊佳釀，紀念170周年，名額有限，先到先得。
活動亦於周末設「週末鬼馬派對」，每日首300名以萬聖節造型入場並於詢問處登記的賓客，可獲品味券兩張。
