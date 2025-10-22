香港美食嘉年華2025丨Yahoo免費送入場券 快閃送價值高達$1,688禮品 $10換購粉紅白酒/香菇脆片/黑松露火腿梳打餅

第12屆香港美食嘉年華將於10月25日至11月2日於葵涌運動場舉行，場內320個戶外攤位在六大主題區，包括健康養生區、休閒食品區、餐廚用具區、Chill飲Chill食區、為食Guide，以及新增的家鄉風味區！

Yahoo APP向讀者免費送出第12屆香港美食嘉年華入場券，更快閃送上價值高達$1,688的智能攪拌杯、脆意寶及廚具消毒殺菌機等限量禮品，以及一系列購物優惠！而場內亦有大量低至1折的精選優惠產品及「10蚊開心購」產品，每日更限量送出紅白餐酒及「Chill涼扇」！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

【2025香港美食嘉年華入場券換領方法】

Yahoo APP會員即日起進入兌換中心，以50YPoints就可以搶換「第12屆香港美食嘉年華」入場券1張！下載Yahoo APP並登記成為會員，成功登記後Yahoo Rewards會馬上賞你200YPoints，每日再完成簡單任務賺YPoints，仲可以將Starbucks電子現金券及電影換票證帶埋返屋企！

【快閃送價值高達$1,688限量禮品】

由10月23日下午3點起，Yahoo APP將會送出價值高達$1,688禮品，會員要留意以下換領方法同禮品詳情，睇啱心水禮品再準時搶換！

米其林樂享智能攪拌杯(價值$1,688)＋4張電子入場券

所需YPoints：7000

樂斯牌脆意寶(價值$1,288)＋4張電子入場券

所需YPoints：7000

CUCKOO廚具消毒殺菌機(價值$680)＋4張電子入場券

所需YPoints：7000

【會員尊享 第12屆香港美食嘉年華優惠詳情】

Yahoo APP會員進入「兌換中心」，即可以憑10YPoints免費獲取下列電子優惠券，到優惠券指定攤位商戶兌換優惠！

1. $30推廣價換購法國卡奧爾白酒(原價$108)

2. $100推廣價換購鴻福堂冬瓜薏米荷葉瑤柱煲老鴨湯 5包(原價$300)

3. $30推廣價換購泰國P仔100%椰青水 6支(原價$77.5)

4. $50推廣價換購零蛋溏心蛋(12隻/盒)(原價$120)

5. $10推廣價換購天御坊天然發酵黑蒜(原價$68)

6. $10推廣價換購Dogma西拉粉紅白酒(原價$68)

7. $10推廣價換購Wilmax英式火山紋碗(原價$48)

8. $10推廣價換購Organic Season香菇脆片(原價$45)

9. $10推廣價換購321健康生活Delicious黑松露火腿梳打餅(原價$35)

10. $10推廣價換購大埔振興極黑辣墨腸6條(原價$24)