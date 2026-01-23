Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

香港美食指南｜旅發局推介「香港好味」免費下載！50位名廚私藏清單公開 全港18區250間必食餐廳/大排檔/隱世小店

去香港邊度食好西？與其睇普通食評，不如跟住大廚去搵食！香港旅遊發展局（旅發局）聯同中華廚藝學院，近日推出最強美食企劃——「香港好味」名廚精選美食指南。這份指南含金量極高，由超過50位本地名廚親自帶路，無私分享他們收工後最愛的「私藏飯堂」，涵蓋全港18區超過250間餐廳，無論是旅客定港人，即日起均可免費查閱或下載！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

米芝蓮星級陣容帶路 揭開名廚「私家飯堂」

今次企劃陣容鼎盛，邀請了「大師級中廚師課程」的校友參與，當中不乏米芝蓮星級廚師及五星級酒店行政總廚。包括黃隆滔、邵德龍、李文星、黃永強等名廚，他們親自走訪港九新界甚至離島，為大家精選心水美食。

廣告 廣告

名廚私心推介名單率先睇：

富臨飯店行政總廚 黃隆滔師傅（米芝蓮三星）： 推介灣仔中法混合餐館 Maison ES 及 鋒膳。

香港麗思卡爾頓酒店天龍軒總廚 劉秉雷師傅： 鍾情地道風味，推薦深水埗大排檔 愛文生 及老字號 劉森記麵家。

唐述廚藝總監 周世韜師傅：推介 辣蟹莊 及 Kwok宴。

今次企劃陣容鼎盛，邀請了「大師級中廚師課程」的校友參與，當中不乏米芝蓮星級廚師及五星級酒店行政總廚。（旅發局網頁截圖）

香港美食指南｜旅發局推介「香港好味」免費下載！50位名廚私藏清單公開 全港18區250間必食餐廳/大排檔/隱世小店

（旅發局網頁截圖）

18區美食地圖：由地道大排檔到Fine Dining

這份指南不僅僅是「貴價餐廳指南」，更是一份貼地的美食地圖。餐廳類型極之多元化，由地道粉麵小店、貼地茶記、低調隱蔽食店、港式糖水舖，到老字號菜館、海鮮飯店以至米芝蓮頂級食府應有盡有。菜系方面更是包羅萬有，除了涵蓋京、滬、川、粵、滇等中菜滋味，亦有法、意、日、韓、泰等環球美食，方便大家「去到邊、食到邊」！

這份指南不僅僅是「貴價餐廳指南」，更是一份貼地的美食地圖，餐廳類型極之多元化。（旅發局網頁截圖）

（「香港好味」美食指南截圖）

（「香港好味」美食指南截圖）

懶人包：3大方法免費獲取指南 (附連結)

想跟著名廚搵食？旅發局提供了非常方便的查閱方式：

網上即時搜尋： 設有專屬網站，可按地區或菜式即時搜尋。 下載電子PDF版： 可以預先下載至手機或平板，隨時隨地離線查閱，遊客必備！ 掃描二維碼 (QR Code)： 在多區地鐵站、巴士站及旅客指示標誌，只需掃描地區專屬二維碼，即可連結至當區的美食專頁。

此外，網站還設有特別標籤，讓你快速篩選獲「優質旅遊服務計劃」認可、清真認證或米芝蓮授星的餐廳。

立即查看「香港好味」美食指南

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

北角13年老字號「人人和平」預告結業！老闆親揭倫敦開店大計 強調香港仍在

觀塘拉麵店推「地獄級」三色豆拉麵！$38/碗挑戰人類底線 網民崩潰：即刻滾出地球

麥當勞My Melody & Kuromi利是封開搶！加推黃金菠蘿雞堡$39歎招財牛堡＋McCafé紫薯麻糬特飲

胡杏兒同老公甜蜜放閃撐枱腳！熱捧尖沙咀雲南過橋米線新貴「銀米」大讚好食夠晒熱

實試益力多全新「青提味」！全港首發 原產地非香港？一文睇清價錢+供應地點

網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？