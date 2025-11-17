香港與廣西、大連、智利建立伙伴港口關係

【Now新聞台】行政長官李家超在亞洲物流航運及空運會議上致辭，提到香港已經與廣西、大連及智利建立伙伴港口關係，繼續協助內地連繫世界。

行政長官李家超：「我非常高興地公布，香港已建立了伙伴港口關係，與內地的廣西港口、大連港口以及智利的聖安東尼奧港口。這些港口具重要戰略意義，符合我們的角色及政策優次。作為國際海運中心，我們連繫了中國內地和世界，以及尋找支持開放國際貿易秩序伙伴。」

#要聞