香港航空推大阪機場免費專車接送！落機上車直達大阪24區酒店或民宿

去旅行最怕拖着行李四處奔波，尤其是剛抵達陌生城市，還要摸索交通路線。由即日至2025年12月31日，預訂及乘坐香港航空為前往大阪的旅客，即可享免費機場接送服務，讓你一落機就能輕鬆直達酒店，不但節省時間，享受由落機到入住的無縫接送旅程，真正做到「落機即度假」，超級方便！

即日至12月31日，購買及乘搭香港航空，即可享大阪免費接送服務。（官方圖片）

預約機場接送方法

由即日起至2025年12月31日，凡購買及乘搭香港航空由香港前往大阪關西機場的旅客，即可登記使用由香港航空與INNN合作推出的免費接送服務。無論你入住的是大阪24區範圍內的酒店或民宿，都能享受這項便利安排。成功購買香港航空營運的香港至大阪關西航班後，旅客將收到一封確認電郵，內附預約接送服務的連結。只需點擊連結並填寫所需資料，即可完成預訂。系統會發出一個二維碼，記得下載並保存，然後透過 Line 應用程式掃描並填寫乘客資料，接送機服務提供中文、英文、日文及韓文的客服支援。

在香港航空官方網站成功購買香港大阪機票後，在付款成功頁面會顯示下圖中接送車預約按鈕。（官方圖片）

亦會收到確認電郵，內附預約接送服務的連結。（官方圖片）

點擊按鈕進行預約接機服務，填寫所需資料，預訂成功後，將獲得一個二維碼，以Line應用程式，掃描二維碼，並填寫乘客預約上車資料即可。（官方圖片）

免費接送直達大阪市區酒店

如需要機場接機的話，落地後前往機場INNN服務櫃檯並出示預訂二維碼及領取行李標籤；跟隨櫃檯工作人員指引，前往車輛停靠處，行李交由司機後上車。如需要送機的話，填寫出行資訊後添加INNN客服，並加入即時通訊群組；系統根據乘客預約的用車位置和用車時間安排，客服會提前與乘客溝通確認訂單及地址並告知車輛資訊，司機會在車輛到達前約20分鐘，會通過簡訊通知乘客車輛預計到達時間。

大阪關西機場T1 INNN服務櫃檯位置圖。（官方圖片）

大阪關西機場T2 INNN服務櫃檯位置圖。（官方圖片）

於INNN服務櫃檯並出示預訂二維碼及領取行李標籤，跟隨櫃檯工作人員指引，前往車輛停靠處。（官方圖片）

行李交由司機後上車即可。（官方圖片）

享免費機場接送條件：

於香港航空自營渠道或經代理人渠道購買香港=大阪/ 大阪=香港單程或往來機票的旅客 出票日期：2025年7月1日起至2025年12月31日 （HKT） 旅行日期：2025年7月1日起至2025年12月31日 （HKT）

註：

每位乘客可以免費攜帶一件32寸（總尺寸 (長+闊+高)小於170cm）及以下的行李箱和一件20寸（總尺寸 (長+闊+高)小於115cm）以下的登機箱 超額行李需按件購買行李券，超額行李為每件1700日元 (約為80港幣，視乎當日匯率)（總尺寸小於170cm）。 大阪關西國際機場接送範圍為大阪市24區（都島區、福島區、此花區、西區、港區、大正區、天王寺區、浪速區、西澱川區、東澱川區、東成區、生野區、旭區、城東區、阿倍野區、住吉區、東住吉區、西成區、澱川區、鶴見區、住之江區、平野區、北區、中央區。） 送機建議用車時間為航班起飛前5小時，送機司機抵達後等待3分鐘，超出3分鐘司機有權離開

香港航空

網址：按這裡

