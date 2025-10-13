香港航空東京機票連稅只需$588起！優惠旅行日期至2026年1月、包含紅葉/聖誕檔期

國家商務部指稀土出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可；對於關稅戰，中方的立場是一貫的，不願打，但也不怕打。人民銀行今日(13日)在公開市場開展1,378億元人民幣(下同)七天期逆回購操作，操作利率持平於1.4%，今日並無逆回購到期。人民幣兌美元中間價上調41點至7.1007。A股三大指數今早低開2.5%至4.4%。 上證指數低開96點或2.5%，報3,800點；深成指低開518點或3.9%，報12,837點；創業板指低開138點或4.4%，報2,975點。 內銀股工商銀行(601398.SH)及建設銀行(601939.SH)分別高開0.1%及低開0.1%。此外，寧德時代(300750.SZ)低開5%。比亞迪(002594.SZ)低開2.6%。 黃金相關股山東黃金(600547.SH)、中金黃金(600489.SH)及赤峰黃金(600988.SH)高開0.1%至2.1%。紫金(601899.SH)低開2.7%。 龍頭芯片股中芯(688981.SH)及華虹(688347.SH)分別低開1.5%及近1%。科技股寒武紀(688256.SH)低開近3%。(jl/da)~ 阿思達克財經

AASTOCKS ・ 1 天前