不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
香港航空東京機票連稅只需$588起！優惠旅行日期至2026年1月、包含紅葉/聖誕檔期
Trip.com於10月13至17日舉行「8周年狂歡」活動，一連串旅遊優惠包括一口價來回機票、 一口價酒店、門票及體驗快閃優惠、信用卡優惠代碼等，當中10月16日晚上推出$588起東京經濟艙來回機票，旅遊日期到下年1月31日，換言之好大機會紅葉季、聖誕、跨年等檔期都適用，打算返鄉下的各位記得留意！
東京成田機票連稅只需$588起
Trip.com於10月13日起一連4日9pm及9:30pm推出$388起連稅的一口價來回機票，當中包括香港航空東京成田來回機票，將在10月16日9pm及9:30pm分別推出連稅$588及$888的優惠價錢！優惠機票旅行日期由2026年10月16日至2026年1月31日，有效期為3-7日。Trip.com會員必須通過APP頁面預訂附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票，只限成人票，優惠名額有限，先搶先得，建議可以在Trip.com常用旅客及付款方法欄中事先填寫護照及付款信用卡資料，那麼搶機票時勝算更高。
東京來回機票連稅$588
優惠推出日期：2025年10月16日9pm
旅遊日期：2025年10月16日至2026年1月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）588 HKD 預訂香港前往東京、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
東京來回機票連稅$888
優惠推出日期：2025年10月16日9:30pm
旅遊日期：2025年10月16日至2026年1月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）888 HKD 預訂香港前往東京、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
下年1月31日前出發 官網最平都要$5,733起
一口價機票可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準，Yahoo購物專員睇過香港航空官網，10月底最平機票為$5,733、11月份紅葉季最平價錢為$6,819，12月份聖誕及1月份跨年檔期甚至索價$8,303起，無論哪一個日子出發都相當有著數！
