全新自助餐「Food Studio」7折早鳥優惠！5星級萬麗海景酒店buffet 必食海膽魚子醬紫菜塔可

新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
香港萬麗海景酒店全新自助餐「Food Studio」開幕！為灣仔餐飲版圖注入新氣象，推出定位為「互動式餐飲品藝館」的Buffet自助餐廳「Food Studio」。餐廳以開放式廚房為舞台，廚師即席烹調及擺盤，把自助餐升級為結合觀賞與品嚐的感官盛宴，現在更有七折早鳥優惠。必試推介包括海膽魚子醬紫菜塔可、精選非籠飼雞蛋的魚子醬魔鬼蛋、海膽意大利飯配油封番茄、海膽意大利粉等，超驚喜！
主打本地自助餐罕見的高檔食材
Food Studio走「任嚐珍饈」路線，主打本地自助餐罕見的高檔食材，並堅持可持續採購。冰鎮海鮮檔一次過網羅龍蝦、麵包蟹、鱈場蟹腳、帶子及翡翠螺；晚市限定的熱食則有海膽魚子醬紫菜塔可、海膽意粉及意大利飯、即蒸龍蝦及烤虎蝦串。肉食愛好者可鎖定烤和牛牛板腱、四川香辣和牛及香烤原隻澳洲羊腿。甜品區每天即製巴斯克芝士蛋糕、Valrhona紅桑子朱古力蛋糕、檸檬蛋白撻等多款甜點，並按季節加入限定款式，確保常訪亦有新意。
慶祝開幕七折早鳥優惠
餐廳不只供應自助餐，將陸續舉辦餐飲工作坊、葡萄酒晚宴及主題「Studio Nights」，現場更備有流動葡萄酒手推車和即製雞尾酒（如Espresso Martini on tap），增添互動玩味。空間設計取材於天星小輪與電車元素，糅合懷舊情懷與摩登線條；三間私人包廂（可容納8至24位）適合生日或公司聚餐。
為慶祝開幕，酒店即日起至9月14日推出七折早鳥優惠，適用於9月16日至10月31日期間的午、晚市自助餐。折後成人午餐$422.4起、晚餐$678.4起（已連加一），比原價最高減超過$170。訂座可於酒店網店進行，名額售完即止。
Food Studio
地址：香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓（地圖按此）
電話：2802 8888
