香港藥物及醫療器械監督管理中心 港府2026年內成立

【on.cc東網專訊】香港生命健康科研發展蓬勃，具備成熟的「政產學研投」系統。港府今日(17日)表示，會吸引更多藥企落戶香港，進行罕見病藥、高端腫瘤藥及先進療法製品等臨床試驗和治療。積極提升患者招募及試驗啟動效率；並透過河套的「大灣區臨床試驗協作平台」，讓藥企在港深同步開展試驗。同時籌備成立「國際臨床試驗學院」，培育大灣區臨床試驗人才，以及舉辦國際高峰會議和論壇等。
政府會於2026年內成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，並提交規管醫療器械的立法建議，務求盡快成為國際認可的藥械權威監管機構。港府會加快「1+」新藥審批機制，試行優先審批經醫院管理局建議能應對治療嚴重或罕見疾病的創新藥，助力藥企更快將創新藥推向市場。政府也會推動大灣區內臨床數據標準化，構建真實世界數據平台，助力藥企更快將創新藥物推向內地和國際市場。
醫管局將成立「引進創新藥物及醫療器械辦公室」，透過大數據資料確定本地病人對創新藥物治療的需要及效益，將符合病人利益及具成本效益的創新藥械主動引入香港。
