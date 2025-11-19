今屆香港街馬全馬和半馬跑手可跑入尚未通車的中九龍繞道(油麻地段)。

秋高氣爽，體育盛事浪接浪。嘉里香港街馬2025慈善跑將於周日(23日)早上舉行，全馬及半馬賽事跑手可踏足尚未通車的中九龍繞道(油麻地段)。港島北、九龍東及將軍澳多處於當日凌晨1時起，將分階段實施臨時特別交通及運輸安排。受封路影響，有56條巴士路線及15條專線小巴路線須分階段臨時改道、縮短路線或遷站措施。運輸署預計香港多處的交通會較平時的周日顯著擠塞，駕駛人士應避免駕車前往受影響地區。

嘉里香港街馬2025慈善跑由社企「全城街馬」主辦、嘉里建設冠名贊助。比賽沿途路段當日凌晨1時起分階段臨時封路，直至約下午1時。

廣告 廣告

全馬及半馬賽事的跑手將由港島東區走廊(近東岸公園)起步，並有機會踏足尚未通車的中九龍繞道(油麻地段)，油麻地段全長4.7公里，預計於今年底完成，而賽事終點，將設於該路段的油麻地交匯處。當中全馬和半馬路線相若，但半馬不會途經中環及灣仔繞道、龍和道及將藍公路。

梁百行(中)提醒跑手留意中九龍繞道(油麻地段)隧道內斜路，建議要做足熱身。

十公里賽事跑手則在將藍公路近唐賢街為起點，跑上將軍澳跨灣大橋，直入將軍澳—藍田隧道，再經觀塘繞道跑到終點觀塘海濱花園。

「全城街馬」聯合創辦人及行政總裁梁百行指，中九龍繞道(油麻地段)，隧道最深達海平面下50米，最後1公里需爬升至地面，斜度達5.5%。由於短時間內須應付明顯上落坡膝頭及腳跟承受壓力較大，跑手於開跑前進行充足熱身，減少受傷風險，並建議於觀塘繞道及海濱道平路段適度留力，為應付中九龍繞道(油麻地段)保留足夠體能。

為方便跑手前往賽事起點，港鐵所有本地綫(機場快綫及迪士尼綫除外)於當日會提早開出頭班車，最早的是屯馬綫及東鐵綫，凌晨2時50分開出。九巴將於當日凌晨設特別路線960R(洪水橋洪元路至銅鑼灣維園)，接載洪水橋、屯門一帶的參加者前往銅鑼灣賽事起點。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/香港街馬周日早上開跑行-多處封路70巴士小巴線受影響/620301?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral