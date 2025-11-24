香港街馬行李系統故障 7名跑手未能夠尋回行李

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
其他人也在看
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 18 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 1 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 12 小時前
川普斥烏克蘭領導層不知感恩 澤倫斯基發文致謝
（法新社基輔23日電） 烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提供的協助」。美國總統川普（Donald Trump）稍早在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文批評，烏克蘭領導層「對我們的付出毫無感激」。法新社 ・ 2 小時前
納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，惟近年備受追捧的納米樓，身價跌勢仍然持續。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，市場消息指，一個高層32室，實用面積約132方呎，開放式間隔，以190萬元易手，呎價約14,394元。 據悉，原業主於2022年底以225萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧9蝕35萬元，物業期內跌價約15.6%。資料顯示，am730 ・ 12 小時前
解讀 | 點解紅軍又輸一場？
紅軍如今的表現有如一盤散沙，後防脆弱、中場無影無蹤、前場欠缺進攻火力。近7場聯賽輸了6場，絕對不是一支衛冕冠軍應有的表現。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！YAHOO著數 ・ 19 小時前
美電網老舊瀕崩潰 專家：電力荒正逼出全球算力大遷徙
無論是美國的一般民眾，還是科技巨頭，都正在經歷一場前所未有的「缺電」困境，而在這場危機背後，一個日益凸顯的「元兇」正是近年來掀起熱潮的 AI。專家最新指出，AI 算力如同「電老虎」，正在瘋狂吞噬美國原本該穩定供應的電力資源，讓本就脆弱的電網雪上加霜。鉅亨網 ・ 15 小時前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
一姐與男友蜜遊 盡騷身材「吸」鯊魚埋身
【Now Sports】網壇一姐白羅斯球手莎芭列卡早前失落WTA年終賽后冠，但今年賽季完結後，她由網球服裝換上比堅尼大曬美好身段，近日與富商男友法古利斯同遊馬爾代夫，享受陽光與海灘，暢飲龍舌蘭酒，浮潛時無懼與鯊魚近距離游泳，藝高人膽大！莎芭列卡（Aryna Sabalenka）今季成功衛冕美網，首次殺入法網決賽，也是繼2022年後再次躋身WTA年終賽決賽，成績絕對驕人，雖未能贏得WTA年終賽「埋齋」，但難得空閒與男友遊玩，心情自然勁靚，日前在社交平台大曬在馬爾代夫「大解放」，展示穿著多套不同款式、顏色的比堅尼，與男友二人世界「充電」，她更留言「只有我們！」。莎芭列卡男友法古利斯為「超級食物」Oakberry的創辦人，同時他與女友一樣，身材管理同樣出色，莎芭列卡度假之餘，繼續健身、打排球保持體能，舉起手機與六嚿腹肌的法古利斯自拍騷弗爆身段。莎芭列卡在12月28日在杜拜參與「性別大戰」表演賽，與澳洲「壞孩子」球手基利奧斯大鬥法，基利奧斯今年因傷患只打5場比賽，莎芭列卡更說：「我真的覺得會贏。」相關圖片：https://www.instagram.com/p/DRLGK5ekugI/?imgnow.com 體育 ・ 1 天前
日否認改變對台立場 已向華闡明高市早苗發言要點
【on.cc東網專訊】中國常駐聯合國代表傅聰上周五（21日）致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華言行闡明中國政府立場。日本內閣廣報官小林麻紀上周六（22日）指注意到中方的信函，而中方聲稱日本改變對台灣問題立場是「毫無根據」。on.cc 東網 ・ 20 小時前
狗狗因主人住老人院失依靠 獨守舊屋卻遭人投訴要捕捉
【動物專訊】錦上路田心村約4歲的狗狗「大舊」，因主人兩年前入住老人院，他一直獨自留守在荒廢舊屋內，全靠熱心村民餵食才得以維生，然而有些村民卻不打算放過這可憐的狗狗，以他會吠叫嚇到小孩和四處大小便，提出漁護署捕捉他。有義工不忍心看到狗狗被捕捉，因此希望幫狗狗找到暫托或領養家庭。 協助狗狗尋家的熱心市民May Wai表示，大舊的主人在兩年前入住了老人院，留下了大舊在荒廢舊屋內，一些街坊將食剩的飯餸給他，但大部分時間狗狗都沒人理會。她表示，近期有村民想聯絡漁護署捉狗，原因是指狗狗四處大小便，亦有村民指控狗狗嚇到小孩。 她為大舊抱不平，說：「大舊因為以前習慣看門口，所以見到陌生人他會吠，於是就有其他人說要報漁護署把他捉走。」她又形容，大舊其實很溫馴，只要跟他相熟，他便會十分友善。 狗狗已經失去依靠，只是繼續住在他認為是家的舊屋，但還有人想將他趕絕。餵狗義工希望幫狗狗找到暫托或領養家庭，讓他可以安穩地過新生活。 如有意暫托或領養這可憐狗狗，可透過Facebook與May Wai聯絡（ https://www.facebook.com/may.wai.7 ）。 The post 狗狗因主人住老人院香港動物報 ・ 18 小時前
英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄
利物浦在英超又輸一場，而且係主場大敗0比3給榜尾球隊森林。累計在過去七場英超比賽中，錄得六場敗仗。紅軍正選前鋒伊薩更打破球會一項 119 年來未曾出現的不光彩紀錄。Yahoo 體育 ・ 1 天前
遇到高段位「Melody」點算好？學識4大反制心法，優雅地與「綠茶」機心女生過招｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
城中熱話圍繞著一位被部分網民戲稱為「Melody」的女性人物。所謂「綠茶婊」，其核心從來不是壞，而是「偽」。她們像一杯看似清澈淡雅的綠茶，入口微甘，但後勁卻帶著難以言喻的苦澀與複雜。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
日本反駁中國致聯合國信件內容 稱涉台指控「毫無依據」
【彭博】— 一名日本官員表示，中國有關日本首相高市早苗改變日本對台灣問題立場的說法「毫無根據」，並呼籲加強對話，以防止亞洲兩大經濟體關係進一步惡化。Bloomberg ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（23/11-27/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，樂天韓版地捫蘋果汁/橙汁/芒果汁飲料4包裝$22.9/2件、東洋水產碗裝炒麵系列 $21.9/2件、Yokoo 0糖質蒟蒻麵 $13.9/2件、麥斯威爾韓版三合一咖啡$33.9/2件！YAHOO著數 ・ 22 小時前
林嘉欣金鐘獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 2 小時前