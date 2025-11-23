香港街馬︱連續三年屢爆爭議 行李領取混亂、精英選手跑錯路線、頒錯獎︱Yahoo（Streetathon Facebook）

【Yahoo新聞報道】「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於今早（23 日）舉行，然而賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。香港街馬近年屢次被跑手投訴活動安排混亂，問題圍繞行李安排、路線指示不清及得獎名次等，過往曾有跑手在烈日下等候兩小時領取行李，甚至出現精英選手跑錯路的情況。

不少跑手 2023 年賽後需用錫紙保暖。Streetathon fb專頁圖片

前年不設行李寄存 氣溫僅 11 度 有人賽後錫紙保暖

香港街馬近年多次被跑手投訴活動安排混亂， 2023 年 12 月是在疫情後首次復辦，由於比賽當日氣溫急降至約攝氏 11 度，但大會不設即日行李寄存服務，引起跑手不滿。有跑手指，大會只容許最遲於賽事前一日寄存行李，變相使他們無法穿著禦寒大衣到起跑點保暖，只能穿著保溫內衣褲，甚至有人賽後需以錫紙保暖。

當時大會公關解釋，考慮到「這兩年保安要求多了」，需要提早安檢，故參考渣打馬拉松做法，不設即日行李寄存，但強調事前已提醒跑手。該年的賽事路線安排亦被批評，全馬跑手需跑經通風不良的灣仔繞道約 4 公里，感到悶焗影響體力；同時在九龍灣區賽道，跑手須穿過公路旁的都市綠洲小片樹林，被指容易因失足扭傷而增加受傷風險。此外，全馬和半馬賽事因起步時間相近，加上部分賽道重疊，導致兩組選手在賽道上相遇，而賽道指示則被認為不夠清晰。

大批人士賽後領取行李，形成長長人龍。

去年取行李需時兩小時 主辦方稱會檢討

去年 12 月舉行的香港街馬，雖然恢復提供即日行李寄存服務，但仍因領取行李安排混亂而導致選手大排長龍，有人在烈日下等候約兩小時仍未能取回行李，現場人士感到鼓譟。當時主辦方行政總裁及聯合創辦人梁百行回應指，已調動人手加快處理，並向受影響人士致歉，承諾會檢討物流安排。有網民指，去年的混亂除了排長龍，更有跑手行李被放置在地上，有如垃圾堆，並有指行李運送需依賴年幼童軍協助搬運。

此外，去年的香港街馬亦發生跑手跑錯路的情況。有選手表示，當經過將藍隧道轉彎位時，工作人員以雪糕筒攔路，並指示他們向前跑，結果導致部分選手由原定的 21 公里賽程跑多了 9 公里，變成 30 公里。梁百行當時確認事件，稱初步了解是義工站位擋住路牌指示，僅數名選手受影響，承諾日後會改善義工培訓，但亦提醒跑手應了解路線資訊。

當時亦有跑手反映，其女友在 10 公里賽事中本來第一名衝線，但大會起初沒有顯示任何名次，上訴後工作人員稱無紀錄，並要求她繳付 100 元再上訴，更要她提供跑步自拍照片作證明，最終才成功找到紀錄和取得獎座。

去年大批人直鼓噪，有人等候約兩小時仍未能成功領取行李。

主辦方今年再次道歉

回看今年，全馬和半馬選手抵達位於中九龍繞道油麻地交匯處的終點後，打算領取個人物品時，因領取行李系統故障，導致現場出現長長人龍。不少跑手感到鼓譟，認為主辦方安排混亂，令他們等候至少半小時才能領取行李，並上載現場相片，顯示完賽跑手在行李領取區「齋等」。

大會隨即於社交媒體上就情況致歉，表示由於領取行李系統出現故障，導致等候時間較長，已緊急加派工作人員及義工到場協助，盡全力疏導人流及加快處理速度。大會建議完成賽事的跑手先進行緩和運動、補充水份，稍作休息後再前往領取行李，並對為跑手帶來極大不便深感抱歉。

大會今年發文道歉。

跑手：用貨車運行李「倒晒一堆就算」

不少網民大會帖文下方留言批評，認為大會指「系統故障」是推卸責任，因為行李安排主要依賴人手，質疑大會安排混亂，將起點的行李用貨車運到終點後便「倒晒一堆就算」。有跑手批評「搵行李仲辛苦過跑全馬」，甚至表示「拎行李仲辛苦過跑」，指他們已經繳交報名費，又自行排隊和編號，猶如「做埋義工」節省大會人手，最終卻要大排長龍。

有完成全馬賽事的跑手稱，過往多年參與賽事，從未試過像今年般混亂，跑完 42 公里後還要再站立等候半小時領取行李。另有跑手指出，大會安全性和組織安排「完全有問題」，要求大會正面回答及解釋，認為問題「完全唔關系統事」。