香港街馬｜賽事中途被 DQ am730 社長：報名時未有截龍安排 慨嘆賽事「年年有伏」｜Yahoo

大會表示，如果跑手在上午 8 時 47 分前仍未抵達將藍隧道西行 - 藍田出口位置，就會被取消資格。（盧覺麟 facebook 圖片）

【Yahoo 新聞報道】昨早（23 日）舉行的「嘉里香港街馬 2025」慈善跑，除了出現領取行李的問題外，賽事時間安排亦引起爭議。《am730》社長盧覺麟昨日在其個人 facebook 表示，他報名參加了今年的全馬（42.195 公里）賽事，但在路途逾半的 24.8 公里位置被取消資格。盧並指，他在報名時知悉全馬時限為 7 小時，以為可以輕鬆完賽，但到了領取選手包時才發現有「截龍位」，昨日最終「只差一分幾鐘」就被安排「上巴士」離開，「同場被 DQ 的跑友都十分無奈」，他並形容街馬是「年年有伏，不吐不快。」

《Yahoo 新聞》已經就事件向主辦方「全城街馬」查詢，正待回覆。

翻查主辦方上載的「跑手須知」，全馬賽事上午 5 時 15 分開始，至中午 12 時 15 分結束，時限 7 小時，相當於跑手平均速度為每公里 9.95 分鐘。賽事中途有 3 個分段時限，第一個位於東隧北行管道出口，跑手要在早上 7 時 35 分前，即起跑時間後 2 小時 20 分鐘抵達；第二個位於將藍隧道西行出口，跑手要在早上 8 時 47 分前，即起跑時間後 3 小時 32 分鐘抵達；第三個位於啟福道西行入中九龍繞道前位置，跑手要在早上 11 時前，即起跑時間後 5 小時 35 分鐘抵達。經換算，賽會要求跑手抵達 3 個分段前的平均速度，分別達每公里 9.72 分鐘，8.54 分鐘，8.93 分鐘，而平均每公里 8.54 分鐘相等於用 6 小時完成馬拉松。

大會於「跑手須知」提供的各個分段時限。

盧覺麟說，在第二個分段之後尚有 3 個半小時完成餘下賽事，他認為「這個截龍位就顯得離奇及不合理」。盧並且指，這個分段位置和時限「在報名時是沒有的，幾日前拿選手包時才有資料」，「這個 cut off 位那隊全馬 6 小時的 pacers 才剛剛跑過，不久就截龍，咁又定個全程 7 小時的時限，係乜玩法？」

盧覺麟又指，第二分段位置資源缺乏，「連水都冇」，接載被 DQ 跑手的巴士久久未抵達，而且只來一部，結果一半人要在下層企位企半小時才回到終點拿行李，「我印象中，以為被 DQ 跑手應已是身心俱疲，會得到好好照顧，卻原來要企住等巴士，再企住搭車走，再自己諗計入場取回行李。」