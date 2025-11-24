香港街馬｜7 人行李未取回 主辦方稱無法連接Wi-Fi：冇預到咁強人流｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】「嘉里香港街馬 2025」慈善跑昨早（23 日）舉行，再次出現混亂情況：全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，需至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。活動聯合創辦人及行政總裁梁百行今早（24 日）在電台節目表示，按照他們的原有方案，行李領取系統需要使用 Wi-Fi 無線訊號，但昨日的二維碼掃描機一度全面無法連接訊號，最終需要動用加倍人手替跑手重新找行李。梁百行表示，目前仍有 7 名跑手未能取回行李，對於昨日情況「不似預期」，他再向跑手致歉，並表示會再向物流公司了解情況。

《Yahoo 新聞》亦已經就事件向活動冠名贊助商「嘉里建設」查詢，正待回覆。

Wi-Fi 訊號流量跟預計流量有落差

梁百行今早在港台節目《千禧年代》表示，他們早前跟物流公司商討後，決定在今年街馬推出新的行李領取方案：物流公司先按賽事組別收集跑手行李，再按組別存放在行李區；區內再細分不同小區，由職員掃瞄跑手二維碼，追蹤行李所在的小區位置，由職員負責交回行李，這個方案原先預期可以節省行李排序的時間。

至於昨日的真實情況，梁百行指二維碼掃描機連接 Wi-Fi 訊號出現問題，所需流量與物流公司預計可支援的流量存在落差，令所有掃描機一度無法連接訊號，因此亦無從得知跑手行李的存放區。梁百行說，他們原先有準備一批後備機器使用，但無法用上，最終只能以人手處理，為所有行李按跑手號碼排序，亦令跑手等候行李的時間變長。

跑手「衝擊」行李區 日後加強管理人流、阻擋跑手

梁百行又說，昨日亦出現了跑手「衝擊」行李區自行取回行李。梁表示原先預期由職員尋找行李，而無法連接 Wi-Fi 訊號後亦已經加派人手處理行李區情況，但最終「冇預到咁強人流」急切尋回行李，最終出現了跑手自行進入行李堆的情況，他承認日後需要改善安排，包括加強管理人流、阻擋跑手等。

梁百行最後指，知道每年街馬都有做得不好的地方，承認會影響活動聲譽，並對此感到慚愧，再次向跑手跟工作人員致歉，主辦方將會繼續研究不同方案改善。