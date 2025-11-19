香港街馬2025｜周日開跑途經未開通中九龍繞道 凌晨多區封路 大會：加強指示避免「跑多」烏龍｜Yahoo

由社企「全城街馬」主辦、嘉里建設冠名贊助的 「香港街馬 2025」 慈善跑11月23日舉行

【Yahoo 新聞報道】「香港街馬 2025」將於本周日（ 23 日）早上開跑，逾兩萬名跑手分別參與全馬、半馬、十公里三個賽事組別。其中全馬、半馬選手將率先跑進尚未通車的中九龍繞道（油麻地段）。去年街馬出現「烏龍」，有半馬跑手疑在工作人員指示不清下「跑多」近 9 公里。「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行表示，今年全馬和半馬跑道在早段已分開左右線，所有指示牌已加大、分顏色，相信不會再有類似情況發生。

大會：已加大指示牌面積、分顏色

去年有「香港街馬」選手賽後在網上表示，現場疑有工作人員指示不清，導致一批 21.5 公里半馬跑手跑出 30 公里，比原定距離多近 9 公里，大會其後證實確有其事，會檢視改進。「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行今（19 日）表示，今年「香港街馬」的全馬和半馬賽道會在較早路段分開左右線，現場亦會加大指示牌，並繼續設有廣播提示，相信不會再發生類似情況：「三個賽程都會分顏色，所有指示都會分顏色，選手很容易會看到。」

（左起）⁠運輸署高級運輸主任何俊杰、「全城街馬」聯合創辦人及行政總裁梁百行、港島總區交通部執行及管制組特遣隊主管黃嘉穎、東九龍總區交通部執行及管制組道路管理組何健邦、西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊主管鄭皓銘

賽事涵未開通中九龍繞道路段

「香港街馬」舉辦第十年，今年全馬及半馬賽事的跑手將由港島東區走廊起步，穿越東區海底隧道跑至九龍，壓軸路段將加入尚未通車的中九龍繞道（油麻地段），終點設於同樣尚未啟用的油麻地交匯處。梁百行期望跑手投入賽事之餘，也能感受香港城市基建，「由啟德那邊進去，看到啟德體育園，然後一出來已經去到油麻地了。」十公里賽事則由調景嶺起步，途經將軍澳跨灣大橋、將藍隧道跑至觀塘海濱花園。

跑手將途經未開通的中九龍繞道（油麻地段）。（大會提供照片）

凌晨起多區封路 56條巴士路線改道

為確保賽事順利舉行，運輸署將於周日（23日）凌晨 1 時至下午 1 時分階段實施臨時特別交通安排，受影響路段涵蓋港島（灣仔至太古）、九龍（彩虹至觀塘）及新界東（將軍澳至調景嶺）各隧道、公路、街道等，屆時港鐵亦會提早頭班車時間至最早凌晨 2 時開始，巴士亦會增加通宵班次。

受臨時封路影響，56條巴士路線（包括九巴14條、城巴22條及隧巴20條）及15條專線小巴路線需分階段實施臨時改道、縮短路線或遷站措施，直至道路重開為止。封路期間，受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用。

陳百行提醒，選手需提早一個半小時到場，處理行李寄存、安全檢查、步行到起點等流程，將嚴格阻截逾時到場跑手，避免影響後續行李輸送到終點的安排。