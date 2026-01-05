香港製造︱青衣建最大精釀啤酒廠 港男擲千萬研發本地Lager：代表香港 要做得更好︱Yahoo．睇片

Perry在七年前開設全港最大精釀啤酒廠。

【Yahoo新聞報道】「我覺得喺香港開廠，係要有咁上下傻先可以做嘅嘢」。香港精釀啤酒廠HK Lovecraft創辦人Perry說得很直接。他先後到德國及美國鑽研釀酒技術，學成「下山」回港後，投入數千萬元資金，在青衣建立一座近萬呎、全港最大的精釀啤酒廠。他認為在香港做生產，競爭的本質在於品質，「如果你要鬥平，我本身就唔應該喺香港開廠。如果喺香港開得，要代表到香港，我覺得要做得更加好」，希望將香港製造的精釀啤酒推向全世界。

美國軍校留學 迷上精釀啤酒

80後Perry中學畢業後曾在美國軍校留學，聚會時接觸到美國精釀啤酒。那時候他開始喜愛啤酒的隨性，幾杯酒下肚，就打破人與人之間的隔膜，亦能放鬆心情，自此慢慢迷上。約十年前，他先後到美國芝加哥Siebel Institute of Technology及德國慕尼黑Doemens Academy做「全職學生」，修讀釀酒課程，並於德國完成Master Brewer課程，成為首名考獲Master Brewer資格的香港人，「有好多實際操作，你要識晒所有物理、生物、化學、機械，因為行業上嘅設備、應用嘅科學都係比較專門」。

釀酒是Perry的comfort zone，談起釀酒過程、釀酒原理，總是變得眉飛色舞。

「釀酒係一個好確實嘅科學」，還要看酵母與麥芽的造化。

花數千萬建廠 七年未收支平衡

開設啤酒廠前，Perry在商界工作，但仍對精釀啤酒心心念念，「我覺得香港真係可以有自己嘅嘢，咁我自己喺香港土生土長，都好想將呢樣嘢帶返香港去發揚出嚟」。他學成歸來後，憑儲蓄及投資獲利的資金，花數千萬元在青衣建廠，每年可生產200萬公升啤酒，亦是全港唯一一間引進國際品牌BrauKon設備的啤酒廠，通過中央計算機進行控制高度自動化系統。七年過去，Perry笑言仍遠遠未達收支平衡，但釀酒就是令他著迷，「當你學啤酒學得越多，反而愈多問題、愈想繼續、愈深入咁落去，入咗坑」。他視釀酒為一門極度精準的科學，投資在酒廠的時間及金錢有增無減，這些年來陸續增添包裝及檢測品質的器材，「當你知道咗味道係點嚟嘅時候，你會諗點樣去fine tune每一個細節嘅位，愈知道多流程，就愈多工具去tune」，「當你知道（釀酒）嘅技術係要咁多，你就會好enjoy去諗用咩方法解決問題」。

Perry視釀酒為一門極度精準的科學，投資在酒廠的時間及金錢有增無減。

釀酒師需了解釀酒原材料，以及掌握相關機械。

只釀Lager不釀Ale 亞洲只此一家

啤酒一般分為「Ale」和「Lager」兩大類，分別在於使用不同的酵母製作，後者比前者的要求更高：Lager的發酵溫度比Ale低，發酵時間也更長，亦需低溫儲存熟成。由於Lager酵母在釀造期間會往下沉，酒體一般較清徹透亮、口感清新，味道就更易突顯啤酒花和麥芽等原材料風味。Perry對Lager有著迷般的喜愛，七年來堅持只釀Lager、不釀Ale，在亞洲只此一家，原因比想像中簡單，「因為釀Lager嘅過程比較精密」，更值得鑽研下去。該廠採用德國特色麥芽、酒花和酵母，七年來釀製多達數十款Lager，口味之多也屬罕見。與商業啤酒比較，他指其出品「相對個性化」，讓啤酒愛好者探索合心意的口味，「如果你想體驗唔同款式嘅Lager，暫時都係得我哋做緊」。

七年來Perry釀製的Lager多達數十款。

Perry對Lager就有著迷般的喜愛，七年來堅持只釀Lager，放諸亞洲亦屬罕見。

Lager更易突顯原材料啤酒花和麥芽的風味。

「投資同回報未必係你expect」

Perry笑言釀酒是他的comfort zone，不算很外向的他談起釀酒過程、原理，總會變得眉飛色舞。由釀酒師變身啤酒廠老闆，「一路都仲揣摩緊（身份），但係我發覺最後都係比較適合喺技術方面，同同事一齊work」。他也體會到創業之苦，「開廠是極度困身嘅事... …你話犧牲多少？基本上近乎所有都犧牲晒、用盡百分之百時間咁滯」，亦笑言「後悔開太大（規模）……投資同回報未必係你expect嘅嘢。創業、大家做老闆好多嘢要諗，加埋你落手要做埋技術性嘅嘢，就更加多嘢要兼顧」。縱然疫情影響酒吧營業，令廠內生啤生意大跌，他未言放棄，立即將經營重心轉向罐裝啤酒，「有時睇到間廠一路營運、開始順、品質進步，有好嘅feedback，呢啲都係比較滿足嘅事，好多細小嘅事加加埋埋，令到成個畫面有滿足感」。現在亦有不少餐廳甚至酒店與該廠合作，製作特色精釀啤酒；亦提供代工服務，為不同客人製作啤酒或無酒精飲品。

對比起做老闆，Perry更喜愛與同事一起鑽研釀酒技術。

Perry在釀酒過程親力親為，「基本上近乎所有都犧牲晒，用盡百分之百時間咁滯」。

Perry最喜歡清澈、味道簡單的酒款Helles，「就係佢嘅簡單令我好鍾意」。

目睹「酒廠」長大，這份滿足感是Perry繼續營運的動力，「想繼續發展落去嘅原因，係香港嘅工廠其實已經唔多，真正投入生產嘅就更少」。對於「技術向」的Perry而言，「希望會有多啲專注喺技術、投入返喺出品上」。該廠甚少賣廣告，僅靠口碑，性格一向沉實的Perry直言：「如果你將個錢扔落市場做廣告可能更加好使，但我覺得我哋作為生產者，首先搞好生產嗰part先，所以我哋有必要將對自己嘅要求愈推愈高，做返我應有嘅水平，去（將產品）推返去全世界」。

Perry的目標是將香港製造精釀啤酒推廣到全世界。

「技術向」的Perry說，「希望會有多啲專注喺技術、投入返喺出品上」。

推動「香港製造」生態圈

近年HK Lovecraft的啤酒開始打入本地超市及便利店市場，Perry希望積極推動香港製造的生態圈，「好多時都好想拉多啲本地嘅合作，本地不同嘅平台，去做多啲唔同嘅產品」，過去曾與本地醬園合作，釀製本地桂花糖啤酒。雖然香港農產品有其限制，但亦曾使用本地種的芒果入釀，也有本地原蜜啤酒，Perry指香港「有好多唔同嘅農產品可以玩」，「香港製造有一個自己的生態圈，我們應該都有自己嘅產業，希望可以互相支持，多啲人支持到香港嘅產業」。

Perry指德國節慶啤酒（Fesbier）「通常酒精度會高啲啲，因為想你易醉啲，大家先會開心啲」，而fesbier亦是Perry每年也會釀造的酒款之一。

廠房設有殼倉，存放麥芽及作磨麥（Milling）工序。

Perry花了很多心力在品質監控上，以確保啤酒質素。