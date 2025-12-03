宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
香港要追落後！超低成本、千萬播放的短劇潮流 - Lightsail 短劇項目人負責 Heidi Liu｜Tech 人講
TikTok / 抖音平台主打超上癮的極短視頻格式，衍生了製作更精緻、故事更完整的「短劇」，「老公出軌閨蜜」、「重生復仇」、「豪門虐戀」、「兄妹禁忌戀」等狗血主題更在歐美開始盛行。這種低成本、極度殺青的短劇有千萬播放的龐大潛力，是吸引不少內地廣告主的新類型廣告行銷渠道，香港 marketer 想要趕上這潮流嗎？
深耕短劇形式為主的出海廣告營銷產品，現為 TikTok for Busniess 廣告服務代理商之一的光帆動力，就參展了 IAB C25 活動，其中短劇項目負責人、監製廖燕妮，就與 Yahoo Tech 編輯分享了他們把短劇反向輸出至美國的經驗。
AI 提醒文化禁忌 助創作團隊避坑
Heidi 指出，AI 在前期創作中不僅負責生成劇本畫面與角色形象，更可以「主動提醒」創作團隊需遵守地區文化規範。例如在中東市場需避免女性服裝過於暴露，在印尼不能出現酒精或煙草畫面等。這些自動提示有助內容在全球市場順利上架。
不再靠電影機 重點在「快」
Lightsail 拍攝團隊成員不少本來是在中國國內的電影行業工作，但因為新冠疫情停工而苦思出路，正好遇上短劇熱潮而活用經驗，但就需要加速腳步。包括過去電影級大製作、專業攝影機都不再用了，改以輕便的 Sony FX7 電影機為主力拍攝器材。另外事前透過 AI 生成配圖與初步剪輯，製作人員只需進行細節修正及調整劇集核心價值。團隊通常會一次過拍攝全部劇集，再整體發佈，以確保節奏一致。
短劇成本颷升，香港市場非常落後
Lightsail 目前開發的題材包括美劇風格的狼人故事、以及以女性為主角的「女頻諜戰」系列。團隊指出，年輕觀眾普遍不喜歡「說教式」內容，更偏好節奏快、角色鮮明的短劇類型。Heidi 更認為香港在短劇市場更是「非常落後」，應該大膽引入這類內容格式。
短劇本來以製作成本低廉而大紅，然而近年卻因為競爭激烈，甚至是有不少演員爆紅後提價。以往拍一套短劇低需 15 萬美元，到今天加至 20 萬也不一定足夠，可見市場成長急速，愈遲入局可能愈昂貴。
IAA、IAP 模式：不同地區不同玩法
對於短劇的盈利模式，主要分兩種。中國市場普遍採用 IAA（In-App Advertising） 模式，即觀眾免費收看，但影片中會插入廣告或電商推銷內容；而海外平台則偏向 IAP（In-App Purchase） 模式——首十集免費，之後需付費解鎖。Heidi 認為 IAA 模式將為主流，因為短劇只有無門檻觀看才能吸引最多的觀眾，保證收視。
