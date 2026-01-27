錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
香港親子好去處2026: 30+必去放電熱點！室內遊樂場/新興文化區/免費公園推介
香港雖然地方細細，但講到俾小朋友「放電」嘅好去處，絕對係五花八門！想趁週末或假期享受家庭樂，但又怕行程沉悶？Trip.com 編輯部特別為各位爸媽嚴選了 30 個香港親子好去處，由刺激嘅主題樂園、涼住冷氣玩嘅室內遊樂場，到充滿文青氣息嘅歷史建築活化地標，呢度都有心水推介！
文章將分為六大主題：「主題樂園與活動」、「室內遊樂場」、「各式體驗館」、「文化歷史探索」、「交通工具遊」及「室外免費遊樂場」。大部分景點仲可以透過 Trip.com 以超抵優惠價預訂，即刻睇下有咩好玩啦！
親子好去處：主題樂園與活動
1. 香港迪士尼樂園
講到親子界嘅「天花板」，一定係香港迪士尼樂園！除了必去嘅「魔雪奇緣世界」探愛莎同安娜，每逢星期五至日晚上的「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演，更加係用燈光同煙火將城堡變成畫布，大人細路都一定會睇到嘩嘩聲！
📍 地址： 大嶼山香港迪士尼樂園度假區
🚇 交通： 港鐵欣澳站轉乘迪士尼綫直達
✨ 小編推介： 記得提早經 Trip.com 訂票及預約入園，順便訂埋迪士尼樂園酒店玩 2 日 1 夜 Staycation！
>>【迪士尼年票攻略】一文睇清購買迪士尼樂園奇妙處處通優惠方法
>>【迪士尼預約】迪士尼樂園預約入場教學！即刻參加迪士尼路跑！
>>全新郵輪「迪士尼探險號」2024年12月10日開始接受預訂！速睇門票價格/郵輪亮點/餐飲住宿懶人包
>>【迪士尼生日優惠 2026】迪士尼生日優惠最新情報 行程推介//交通攻略/附近美食推介！
香港迪士尼樂園酒店 2 日 1 夜親子 staycation ❤️ 冰雪奇緣主題套房
如果打算預訂兩日門票的話，不妨預訂香港迪士尼樂園酒店（ Hong Kong Disneyland Hotel ），去 2 日 1 夜小旅行，實行迪士尼樂園＋ Staycation Combo 之旅！
2. 香港海洋公園 (Ocean Park)
陪伴香港人成長嘅海洋公園，集機動遊戲與動物教育於一身。探訪大熊貓、乘坐登山纜車飽覽港島南區靚景，或者挑戰動感快車，一次過滿足全家願望。
📍 地址： 香港黃竹坑道 180 號
🚇 交通： 港鐵海洋公園站 B 出口直達
✨ 亮點： 寓教於樂，讓小朋友認識動物保育的重要性。
>>【海洋公園水上樂園門票優惠】7大必玩設施 3大必食餐廳 | 附交通+注意事項
>>【海洋公園優惠】海洋公園門票優惠一覽！平日優惠/哈囉喂門票52折/年票優惠/生日免費入場
>>【海洋公園萬聖節 2026】哈囉喂全園祭門票優惠＋6大必玩鬼屋及驚嚇活動
香港富麗敦海洋公園酒店親子 staycation 推介
小朋友玩完海洋公園已放盡電，回家車程又長又遠！不如在香港富麗敦海洋公園酒店（ The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong ）去 2 日 1 夜 Staycation ！休息夠第二日便可再戰其他香港好去處──水上樂園！
3. LEGOLAND®香港樂高探索中心
位於 K11 MUSEA 嘅室內 LEGO 天堂！這裡有由積木砌成嘅迷你香港地標，仲有 4D 動感體驗同多個創意工作坊。雖然地方唔算極大，但足夠小朋友專注玩 2-3 個鐘，發揮無限創意。
📍 地址： 尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 地庫 1 樓
🚇 交通： 港鐵尖東站 J3 出口
✨ 必玩： 樂高賽車場，小朋友可以親手砌車比賽！
4. 香港挪亞方舟 (Noah’s Ark)
座落於馬灣，擁有全球唯一 1:1 原大挪亞方舟。這裡主打生命教育同環保，有多個展館如「珍愛地球館」及「e-Planet 夢想星球」。行完仲可以去附近嘅大自然公園行下，擁抱青馬大橋美景。
📍 地址： 新界馬灣珀欣路 33 號
🚌 交通： 港鐵青衣站 C 出口轉乘巴士 NR330，或於中環 2 號碼頭搭渡輪
✨ 特色： 環境清幽，適合不喜歡人擠人的家庭。
5. 大富翁夢想世界
位於山頂嘅全球首間大富翁主題館！利用全息投影同 4DX 技術，將經典桌遊立體化。你可以參觀大富翁先生嘅金庫，甚至有機會執錢（雖然係道具）！
📍 地址： 山頂廣場 3 樓
🚋 交通： 於中環花園道乘山頂纜車，或於香港站搭 1 號小巴
✨ 打卡位： 最大嘅大富翁棋子同金庫場景。
🤸♂️ 室內遊樂場：涼住冷氣放電
6. Super Sports Park
全港最大型室內運動遊樂場之一，佔地超過 50,000 呎！位於奧海城附近，有多達 20 個項目，包括彈床、攀石、滑板場等。最正係有「親子樂園」區，細B都啱玩，絕對係全家放電首選。
📍 地址： 大角咀海輝道 18 號銀海坊 G03 & 05
🚇 交通： 港鐵奧運站 A2 出口步行約 10 分鐘
Super Sports Park攻略: 門票優惠、交通及必玩設施懶人包
7. Chill Kids Club
位處機場航天城 11 SKIES，佔地 64,000 呎！這裡最大的賣點是超巨型落地玻璃，小朋友可以一邊玩滑梯、賽車，一邊近距離睇飛機升降，飛機迷小朋友必去！
📍 地址： 香港國際機場航天城 11 SKIES
🚇 交通： 機場快綫博覽館站，經行人天橋前往
8. The Big Things Playground
位於荃灣南豐紗廠（The Mills），主打芬蘭式大自然風格。這裡沒有塑膠感重的波波池，取而代之係木製設施、火山滑梯同模擬昆蟲叫聲，讓小朋友在城市中感受叢林探險。
圖片來源：官方 Facebook
📍 地址： 荃灣白田壩街 45 號南豐紗廠 2 樓
🚇 交通： 港鐵荃灣站 A3 出口或荃灣西站 A2 出口步行前往
9. Ryze Hong Kong
港島區最大型彈床樂園，成個場都係彈床！除了自由彈跳，仲有海綿池同障礙賽道。這是一個非常消耗體力的活動，保證小朋友玩完返屋企即刻訓著！
📍 地址： 北角渣華道 321 號柯達大廈 1 期 3 樓
🚇 交通： 港鐵鰂魚涌站 C 出口步行約 5 分鐘
📸 室內體驗館：沉浸式感官之旅
10. 浩海立方・探遊館
位於荃灣的海洋體驗館，雖然沒有海洋公園大，但勝在就在市中心！結合真實海洋生物展示與光影投影，還有水母實驗室，是一個小而精的海洋教室。
圖片來源：浩海立方•探游館官方網頁
📍 地址： 荃灣楊屋道 88 號 Plaza 88 - 8樓
🚇 交通： 港鐵荃灣西站步行約 10 分鐘，或乘巴士到楊屋道街市
11. 香港杜莎夫人蠟像館
山頂必去景點！除了可以同姜濤、Jackson Wang 等人氣偶像蠟像合照，館內近年新增了多個互動展區同草間彌生藝術館，打卡位極多。
📍 地址： 山頂凌霄閣 P101 號舖
🚋 交通： 乘山頂纜車或 15 號巴士前往山頂
12. 天際 100 (Sky100)
登上 100 樓，360 度俯瞰香港全景！這裡不定期會有卡通人物聯乘活動或工作坊。天氣好時，維港景色盡收眼底，讓小朋友認識香港地理的好地方。
📍 地址： 九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 100 樓
🚇 交通： 港鐵九龍站 C 出口直達
13. 趣味時光留影館
位於山頂的自拍體驗館，有多個懷舊香港場景，如舊式理髮店、冰室等。館內提供專業燈光，一家大細可以自導自演影靚相。
📍 地址： 山頂凌霄閣 2 樓及 3 樓
🚋 交通： 乘山頂纜車或 15 號巴士前往山頂
14. C朗博物館 (CR7® LIFE)
足球迷父子必去！全球唯一由 C 朗親自策劃的博物館，登陸尖沙咀 K11 MUSEA。展覽期至 2026 年 6 月，展出珍貴獎盃、球衣，仲有 AI 互動體驗還原經典入球。
📍 地址： 尖沙咀 K11 MUSEA 6 樓
🚇 交通： 港鐵尖沙咀站 E 出口或尖東站 J3 出口
C朗博物館 CR7®LIFE 7.7正式登陸香港 K11 MUSEA 參觀亮點、門票、交通一次看
🏺 文化歷史探索：走進活化地標
15. 大館 (Tai Kwun)
前中區警署建築群活化而成的大館，絕對係親子遊嘅好地方！除了可以參觀舊監獄同警署，了解香港歷史，這裡的檢閱廣場（Parade Ground）空間極大，小朋友可以跑跑跳跳。週末經常有免費的馬戲表演或藝術展覽，家長仲可以係充滿英式風情嘅建築前影靚相。
📍 地址： 中環荷李活道 10 號
🚇 交通： 港鐵中環站 D1 出口，沿中環半山扶手電梯直達
16. PMQ 元創方
由已婚警察宿舍改建而成的 PMQ，現在已經變身成為創意中心。這裡雲集了許多本地設計師的小店，經常舉辦週末市集和創意工作坊（如繪畫、陶瓷），非常適合帶小朋友來體驗手作樂趣，順便參觀這座三級歷史建築。
📍 地址： 中環鴨巴甸街 35 號
🚇 交通： 港鐵上環站 E2 出口，步行約 15 分鐘（建議沿途參觀文武廟）
18. 戲曲中心 (Xiqu Centre)
位於西九文化區的大門，外型似一個巨型燈籠，極具現代感。這裡不單止係睇大戲嘅地方，中庭嘅公共空間非常寬敞舒適。家長可以帶小朋友參加「戲曲中心導賞團」，深入了解這座獨特建築及中國傳統戲曲文化，或者係著名的茶館劇場體驗「一盅兩件」睇戲曲。
📍 地址： 西九文化區柯士甸道西 88 號
🚇 交通： 港鐵柯士甸站 E 出口直達，或佐敦站 C2 出口步行約 15 分鐘
19. 香港故宮文化博物館
想讓小朋友接觸中國歷史？故宮博物館展示了 900 多件珍貴文物。雖然對幼童來說可能較深奧，但館內亦有不少多媒體互動裝置，適合小學或以上的小朋友。
📍 地址： 九龍西九文化區博物館道 8 號
🚇 交通： 港鐵九龍站 E4 或 E5 出口，轉乘綠色專線小巴 CX1
20. M+博物館
亞洲首間全球性當代視覺文化博物館。除了展覽，M+ 的建築本身同天台花園都好適合小朋友跑動，可以飽覽維港景色。館內的「家庭日」活動亦非常受歡迎。
📍 地址： 九龍博物館道 38 號西九文化區
🚇 交通： 港鐵九龍站步行約 10 分鐘
21. 天壇大佛
帶小朋友行 268 級樓梯登上大佛，鍛鍊毅力！參觀完大佛，可以順道去心經簡林行下，或者食餐齋菜，感受大嶼山的靈氣。
📍 地址： 大嶼山昂坪寶蓮禪寺
🚇 交通： 港鐵東涌站乘昂坪 360 纜車或新大嶼山巴士 23 號
🚠 交通工具遊：海陸空睇香港
22. 山頂纜車
第六代山頂纜車換了新裝，車廂更寬敞，全景玻璃窗讓視野更廣闊。纜車傾斜爬升的體驗對小朋友來說非常新奇有趣！
📍 上車點： 中環花園道
🚇 交通： 港鐵中環站 J2 出口步行約 10-15 分鐘
23. 昂坪 360 纜車
想大膽少少？一定要試「全景纜車」或「水晶車廂」！腳下就是大海同山林，好似飛係半空咁。大約 25 分鐘車程直達昂坪市集，沿途風景一流。
📍 上車點： 東涌達東路
🚇 交通： 港鐵東涌站 B 出口步行 5 分鐘
24. 天星小輪
最平靚正的維港遊！搭一程船過海，吹住海風睇維港兩岸，係不少香港人的集體回憶。
📍 上車點： 尖沙咀/中環/灣仔碼頭
🚇 交通： 各大碼頭鄰近港鐵站或巴士總站
25. 鴨靈號 (Dukling)
想坐真正的古董船？鴨靈號係香港碩果僅存的中式古董帆船。紅色的帆是標誌，坐在上面遊維港，好似穿越時空回到舊香港。
📍 上車點： 尖沙咀星光大道梯台
🚇 交通： 港鐵尖東站 J 出口
26. 張保仔號 (Aqua Luna)
另一艘極具特色的紅帆木船，設計較豪華，有梳化位可以「攤」係度飲野吹風。除咗日遊，仲有「點心航遊」，一邊食點心一邊遊船河。
📍 上車點： 尖沙咀 1 號碼頭 / 中環 9 號碼頭
🚇 交通： 尖沙咀站 L6 出口 / 香港站 A2 出口
27. Big Bus 觀光巴士
小朋友最愛嘅開蓬巴士！隨上隨下，有三條路線（港島、九龍、赤柱）。坐在上層無遮無擋睇風景，記得戴帽同查防曬啊！
📍 集合點： 視乎路線（主要在中環 7 號碼頭或尖沙咀 K11 MUSEA）
28. 香港電車 (叮叮車)
慢活之選。帶小朋友坐上電車上層最前排，用幾蚊就可以穿梭港島鬧市，聽住「叮叮」聲，別有一番風味。Trip.com 仲有懷舊電車全景遊套票，有語音導航講故事。
📍 上車點： 港島區各大電車站（懷舊電車遊通常於上環西港城或銅鑼灣總站出發）
🌳 室外免費遊樂場：不用錢都好玩
29. 荃灣廣場 PLAY GARDEN
以彩虹為主題的空中花園遊樂場！有 8 米高的「彩虹晴空塔」同秒速滑梯，顏色鮮豔，好玩又好影。玩完直接係商場食飯，極方便。
📍 地址： 荃灣大壩街 4-30 號荃灣廣場 L5
🚇 交通： 港鐵荃灣西站 A2 出口步行前往
30. 新城市廣場 Dino Park 恐龍公園
沙田呢個恐龍公園長期人氣高企！佔地 3.5 萬呎，最吸睛係長 26 米嘅巨型恐龍骨架攀爬架。公園有 14 項設施，仲有繩網同滑梯，小恐龍迷一定瘋狂。
📍 地址： 沙田新城市廣場 1 期 5 樓
🚇 交通： 港鐵沙田站 A3 出口直達
