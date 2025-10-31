Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
香港設計中心公佈 2025 年「 DFA 香港青年設計才俊獎」得主
嘉許17位設計界明日之星，攜手推動設計業創新與未來發展的無限可能
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月31日 - 香港設計中心創立的「DFA 香港青年設計才俊獎」邁入二十週年的重要時刻，並於今日公佈2025年度得獎名單。一眾專業評審從眾多設計菁英中甄選出17位香港的優秀年青設計師，其中13位得獎者更將獲財政贊助，前往港外地區進修或工作，開拓視野，為香港創意產業帶來創新的設計思維。「DFA 香港青年設計才俊獎」為 DFA 設計獎的七大獎項之一，由香港特別行政區政府文創產業發展處為主要贊助機構、香港知專設計學院和香港理工大學設計學院為贊助機構。
2025年「DFA 香港青年設計才俊獎」得獎者的設計作品在多個範疇展現出非凡的創意與突破，更充分體現新一代設計師對環境保護及社會未來發展的深切關注，為作品賦予更深層次的意義。服飾設計師不僅在美感的追求上達到全新高度，更積極探索創新製作技術，如針織工藝的多元可能性，甚至研發全新材質，致力推動可持續時尚的發展；傳訊設計師運用視覺設計的創意，透過文字、街頭貼紙或壁畫等形式，傳遞品牌的動人故事；服務與體驗設計師通過設計、教育與社區參與，搭建連結可持續發展與公眾的橋樑；產品及工業設計師致力將美學融入工業產品設計中，同時注重產品的功能性與可製造性；空間設計師則專注於重塑香港的特色建築，為空間注入嶄新的功能與價值；另一方面，亦有設計師選擇將多種媒介融入更具現代感的創作中，打造沈浸式體驗，並推動視覺語言與空間體驗之間的創新對話。
香港設計中心主席勞建青先生表示：「『DFA 香港青年設計才俊獎』致力於表彰並培育充滿才華的設計新星。獎項成立二十年以來，我們欣喜見證歷届得獎者回港分享他們在港外求學與工作的寶貴經歷，感謝這些機會為他們帶來的成長與啟發。我們期待年輕設計師們未來能以創意與熱情回饋香港，攜手推動創意產業的持續發展及進步。」
頒獎典禮將於 2025年 12 月 4 日在香港會議展覽中心舉行，屆時各得獎者將於現場獲頒殊榮。香港設計中心藉 「DFA 香港青年設計才俊獎」，矢志培養本地設計人才，凝聚創意力量，構建強大的人才網絡，進一步推動香港成為充滿創意活力的國際設計樞紐。
「DFA 香港青年設計才俊獎」 自 2005 年設立，旨在培育及支持香港新晉設計人才，推動本地創意產業發展。獎項自成立至今已贊助超過 160 名獲獎時介乎 18 至 35 歲的香港年輕設計師或畢業生，得獎者可獲得最高達 50 萬港元的財政贊助前往港外知名設計公司工作 6 至 12 個月，或知名院校進修 6 至 18 個月。
查閱「DFA 香港青年設計才俊獎」及 2025年得獎者的更多資料，請瀏覽：https://ydta.dfaawards.com.
下載 2025 年「DFA 香港青年設計才俊獎」的媒體資料、完整獲獎名單及得獎者簡介，請瀏覽：https://shorturl.at/lHFE0
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 DFA 設計獎 （www.dfaawards.com/tc/index/）
香港設計中心自 2003 年起設立 DFA 設計獎，以支持設計師的社會角色，並表揚傑出設計領袖和在亞洲區內具影響力的優秀設計項目，同時嘉許香港的青年設計才俊；其七大獎項分別為：DFA 亞洲設計終身成就獎、DFA 設計領袖獎、DFA 世界傑出華人設計師、DFA 年度設計師、DFA亞洲設計先鋒、DFA 亞洲最具影響力設計獎、及 DFA 香港青年設計才俊獎。
關於香港設計中心 （www.hkdesigncentre.org/tc/）
香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略伙伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。為了實現目標，我們：
培養設計的創意文化
為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能
推動各個設計領域的卓越發展
關於文創產業發展處（www.ccidahk.gov.hk/tc）
文創產業發展處於 2024 年 6 月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利 的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創 企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業 界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十 四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
